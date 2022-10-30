Два гола в добавленное время: «Крылья Советов» победили дома «Пари-НН» со счетом 2:1

"Крылья Советов " выиграли в напряженном матче. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» 30 октября победили в домашнем матче нижегородскую команду «Пари-НН». В драматической и полной накала страстей игре самарская команда сумела вырвать победу буквально в последние минуты матча.

Матч проходил на стадионе «Солидарность Самара Арена». Перед игрой тренер самарской команды Игорь Осинькин заявил, что не включил в заявку Романа Ежова и Юрия Горшкова, так как опасается за их здоровье. В результате в стартовый состав вошли Бейл, Евгеньев, Матео Барач, Чиркович, Коваленко и Витюгов, а также Рахманович и Глушенков. В воротах стоял Богдан Овсянников. Также в заявку был впервые включен Егор Тоцкий.

Игра получилась драматичсной и напряженной. Обе команды сразу ринулись в атаку и создавали немало опасных моментов в штрафной противника.

На 32-й минуте матча нижегородцы открыли счет – Сулейманов забил пенальти после того, как мяч попал в руки Барачу. На перерыв команды ушли со счетом 0:1 в пользу «Пари-НН».

Весь следующий тайм «Крылья» пытались отыграться, однако несмотря на обилие опасных моментов сделать это не удавалось.

К концу матча счет оставался прежним.

Однако из-за большого количества остановок арбитр добавил пять минут дополнительного времени. И они стали для самарской команды решающими.

На 91-й минуте Евгеньев сумел забить гол в ворота нижегородцев, сравняв счет.

А на 96-й минуте Гленн Бейл сумел точно пробить пенальти, и «Крылья» вырвали победу.