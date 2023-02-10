«Рот открыл быстро»: учитель заставил школьников есть бумагу и попал на видео

Происшествие в школе сняли на видео. Фото: скрин видео

Резонансная история произошла в Тольятти. Житель города в соцсетях пожаловались на одного из учителей школы №62. Они утверждают, что он прямо на уроке заставил учеников есть бумагу. Это ЧП ученики записали на видео и выложили в соцсети

«Теперь кушай»

Судя по всему, действие происходит в кабинете ОБЖ.

- Рот открыл! Рот открыл быстро! – крупный мужчина нависает над партами, за которыми сидят несколько подростков. - Теперь кушай!

Те пытаются было отвертеться от поедания бумаги, но у них не получается. Закончив с одним, учитель переходит к другому. Тот уже не сопротивляется и со словами «я сам» начинает жевать кусочек бумаги. Правда, сильно расстроенными при этом ученики не выглядят. Скорее происходящее их развлекает. Откровенно зубоскалит и остальной класс. При этом происходящее не забывают снимать на видео.

Видео ученики выложили в соцестях, сопроводив душераздирающим постом.

- Прошу администрацию города обратить внимание на школу №62,- пишет автор поста, разлетевшегося по пабликам. - Отношения учителей к ученикам ужасное! Учитель насильно заставил учеников есть бумагу. Неужели теперь такое считается нормальным?

«Это лучший учитель»

Мнения комментаторов в посте под видео разделились Одни считают, что учитель пошел на такие меры не просто так и ученики его перед этим основательно довели.

- На видео нет начала конфликта, - отмечает Иван. – Не верю, что идет спокойно урок и вдруг учитель начинает заставлять есть бумагу. По-любому они или списывали со шпаргалок или кидались этими бумажками. Вместо того, чтобы жаловаться, лучше бы воспитывали детей.

- Помню нас учителя указками и линейками охаживали, - пишет Александр.- А мы боялись только одного – что все дойдет до родителей и получим ремня еще и дома. Вот тогда уважение к учителям было. А сейчас родителя, не разбираясь, бегут писать на учителя заявление. Каким бы ни был учитель, его надо уважать.

Ангелина Ткаченко, бывшая ученица школы, считает, что учитель прав.

- Это просто лучший учитель, его многие уважают, лично чаи с ним на перемене гоняла, - пишет Ангелина. - Я считаю что учитель полностью прав, да и похоже, что он говорил это в шутку. И ребята на видео сами смеются. И вообще - это уже хамство со стороны учеников. Никто не виноват, что родители не смогли научить адекватному поведению автора этого видео.

- Какие меры можно применить к ученику, если он доводит до такого состояния учителя? – спрашивает Вера Храмцова. – Никаких! Маленький несовершеннолетний наглец и хам всегда прав, его мама накатает кляузу и учителя выгонят с работы и этот маленький уродец будет праздновать победу.

«Это непрофессионально»

Однако другие горожане отмечают, что каким бы ни был проступок учеников, заставлять их есть бумагу, как минимум, непедагогично.

- Как бы ни довели - не в его компетенции себя так вести, - пишет Наталья. - Он взрослый человек и должен вести себя адекватно. А если уже сдают нервы поменяй свою деятельность. Если кто- то из родителей подаст в суд в любом случае он будет не прав.

Директор школы №62 Светлана Голикова заявила журналисту «КП-Самара», что комментировать происшествие в школе не будут.

- Я передала всю информацию о случившемся в департамент образования и в полицию, - сообщила Светлана Голикова. – Там будут разбираться во всех деталях.

В департаменте образования уже заявили, что проведут проверку по факту публикации скандального видео.

- По данному факту в настоящее время проводится проверка департаментом образования администрации, - пояснили чиновники в соцсетях.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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