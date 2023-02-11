И старость остановят, и наноспутник снарядят: современные женщины рассказали, как чувствуют себя в науке

Красавица Александра Даниленко в науке даст фору многим мужчинам. Фото: личный архив

11 февраля отмечается международный день женщин в науке. Современные Марии Кюри вовсю строят космические ракеты, изобретают лекарства и защищают компьютерные сети от хакеров. Например, Екатерина Прошкина нашла способ продлить жизнь в два раза, сирийка Самара в Самарском университете придумала, как повысить качество сетевых соединений, Александра Даниленко научилась прогнозировать качества личности, а самарская бразильянка Бергер Охана строит наноспутник со светодиодами. Умницы и красавицы рассказали «Комсомолке», как женщины чувствуют себя в современной науке.

Светодиоды для наноспутника

27-летняя бразильянка Бергер Охана учится в магистратуре кафедры космических исследований Самарского университета. Бергер уверена: благодаря космическим исследованиям можно продвинуть человечество на огромный шаг вперед.

Бергер Охана в России получила возможность заниматься исследованиями. Фото: личный архив

-Мы используем интернет, смотрим телевизор, говорим по телефону: это все связано с космосом. Изучение этой области очень важны. Конкретно я занимаюсь исследованием наноспутников (маленькие спутники). Они позволяют тестировать новые технологии. Кроме того, они в разы дешевле.

Сейчас девушка разрабатывает наноспутник со светодиодами. Проект еще молодой, но Бергер возлагает на него большие надежды.

- Если получится доказать эффективность светодиодов в космосе, то эту технологию можно будет применять в разных областях. Например, отслеживать космический мусор. На данный момент это большая проблема, - говорит Бергер. – Тяжело предсказать точное нахождение космического мусора, опоясывающего нашу плане. Благодаря светодиоду получится оптически отслеживать твердые отходы. Это упростит многие задачи.

По наблюдениям бразильянки, современные женщины-ученые медленно, но верно захватывают мир науки. Особенно в России.

-На родине я училась на том же направлений, что и здесь. Насколько помню, тогда из 260 поступивших было всего 26 девушек. В России я наблюдаю другую картину. И на бакалавре, и на магистратуре половина моей группы девушки, - поделилась Бергер Охана. –Здесь много преподавателей женщин. Мне кажется, случаи дискриминации может и есть, но их становится меньше.

Отучилась на психолога ради науки

Кандидат технических наук, доцент кафедры программных систем Самарского университета Александра Даниленко никогда не планировала связать свою жизнь с наукой. Отучилась в школе, поступила на факультет информатики в вуз, а в 21 год создала систему для прогноза профессионально значимых качеств личности.

- На 4 курсе я увлеклась темой по разработке автоматизированной системы психологических тестов для профориентации. Мне стало интересно,- говорит Александра. - Только все знакомые психологи отказались помогать - мол, как бездушные железки могут понять желания человека. Так что я пошла учиться на факультете психологии

Сегодня проект Александры успешно работает в 10 организациях в разных городах России. У Александры уже новые идеи, проекты и планы.

-Сейчас мы с командной пытаемся понять, как личность человека проявляется в социальных сетях, - говорит ученая. – Наука для меня - настоящее творчество. Здесь есть свобода.

Александра уверена: дискриминации по отношению к женщинам в современной науке нет.

-Да, мы живем в мужском мире, мужчины руководят практически всем. Однако если женщина добьется каких-то результатов, то их авторство от мира никто скрывать не будет. А создать что-то стоящее не так уж и просто, что женщине, что мужчине. Я Главное - любить свое дело, верить в него и не вестись на стереотипы.

Ирина Матвеева не мыслит жизни без научных изысканий. Фото:личный архив

Вместо сырых цифр — точный диагноз

Самарчанку Ирину Матвееву в мир науки еще в студенческие годы привел преподаватель-мужчина.

- Я пришла и сказала: я тоже хочу заниматься наукой и биотехнологиями. Профессор увидел во мне потенциал и стал учить, - рассказывает Ирина.

Все началось с простеньких айтишных задачек, а сегодня 27-летняя исследовательница трудится в научно-исследовательской лаборатории «Фотоника».

-Занимаюсь анализом данных медицинских приборов. Хочу усовершенствовать медоборудование, чтобы врач получал не сырые цифры, а сразу диагноз или улучшенный график.

Главным женским качеством, которое помогает ей в работе, Ирина считает упорство и умение не поддаваться отчаянию.

- В науке 90% времени ты тратишь на ошибки, - говорит девушка. - Поэтому если что-то не получается, то не стоит падать духом. Удача случается редко, но она решает все!

Старение, остановись!

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Екатерина Прошкина нашла способ продлить жизнь в два раза. А все благодаря мушкам-дрозофилам: оказывается, их геном на 80% совпадает с человеческим.

-Я провожу исследования на плодовых мушках-дрозофилах: они быстро размножаются, живут 2 - 3 месяца, поэтому за короткое время можно изучить множество процессов от рождения до смерти и получить много ценных научных данных, - говорит Екатерина. - Геном этой мушки уже хорошо известен. Мы можем изучать тонкости работы того или иного гена и воздействовать них, в том числе, для борьбы со старением.

Екатерине Прошкиной есть, чем гордиться. Исследовательница продлила жизнь дрозофиле на 70%, то есть почти в два раза.

-Для этого мы увеличили у мушек активность генов, отвечающих за восстановление повреждений ДНК. Такой метод для продления жизни был использован впервые в мире.

За эту разработку, кстати, президент Владимир Путин вручил ученой премию в 2016 году.

Владислава Храменкова - ас в биохимии. Фото: личный архив

Аллерген не пройдет

Владислава Храменкова после окончания школы поступила в Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет на «химическую технологию». Правда, сразу после первого курса девушка решила перевестись. Нет, интерес не пропал. Все наоборот. Владислава решила копнуть глубже. Сейчас талантливая девушка учится в магистратуре Университета ИТМО в химико-биологическом кластере SCAMT по направлению «молекулярная биология». Параллельно с этим - активно занимается научными исследованиями. В багаже Владиславы уже несколько масштабных проектов.

- Сейчас я разрабатываю тест-системы для обнаружения аллергенов в пищевой продукции, уже ведем переговоры с инвесторами. Этот проект основан на моих научных разработках: я исследую новые гибридные молекулы, которые будут заменой всем известным комплексам «антитело – антиген», - рассказывает Владислава Храменкова. - Преимущество этих гибридных молекул в том, что в их разработке не нужны тестирования на животных. Такие сенсоры более чувствительны и специфичны к заданной мишени. Сейчас я веду разработку тест-систем на аллергены в пищевой продукции, но в дальнейшем хочу расширить возможности этих сенсоров для выявления аллергенов в крови человека. Я рада, что сегодня популярность науки растет, и уже в школе дети понимают, что наука – это очень увлекательно. Плюс государство вкладывается в развитие научных институтов, исследовательских университетов, что также стимулирует молодых ученых.

Девушка призналась: она нашла свое место. Наука для нее — это творчество и интеллект в прекрасной комбинации. А еще красавица в 2022 году принимала участие в шоу «Вызов» на ТНТ и сумела совершенно очаровать зрителей.

Самара Майхуб нашла себя а науке. Фото: Самарский университет

Защитит от сетевых атак

Аспирантка Самара Майхуб приехала в Россию из Сирии. Три года девушка училась в Москве. После получила квоту для учебы в аспирантуре. Выбрала исследовательница Самарский университет. Здесь сирийка работает над программой, которая поможет максимально точно анализировать качество сетевых соединений и выявлять проблемы пропускной способности сети.

- На сеть выпадает большая нагрузка из-за частого использования интернета во время удаленной работы и видеоконференций, которые сейчас популярны, - объяснила Самара. – Очень нравится заниматься этим направлением. Меня всегда привлекали предметы, связанные с сетями. В университете мы работаем без симуляторов и используем действующее оборудование. Это здорово!

Тяга к науке не помешала Самаре выучить новый язык. Девушка увлеченно читает книги на русском, смотрит русские фильмы и обожает песни Анны Герман.

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