Представители НОЦ «Инженерия будущего» приняли участие в стратегической сессии по развитию авиастроительной отрасли в Ульяновске

Политика НОЦ «Инженерия будущего» — объединять лидирующие компетенции регионов.

Объединять компетенции

На прошлой неделе в Ульяновске прошла стратегическая сессия «Авиа+IT». В ней приняли участие представители промышленных предприятий и ведущих IT-компаний страны, научных организаций, вузов и властей Ульяновской и Самарской областей, а также научно-образовательного центра (НОЦ) «Инженерия будущего», объединяющего 6 регионов России: Самару, Ульяновск, Пензу, Тамбов, Мордовию, Чувашию.

Сегодня перед авиастроительной отраслью поставлена стратегически важная задача: выйти на постепенное импортозамещение всего парка гражданской авиации. Чтобы достичь этой цели, необходимы усилия и компетенции всех структур, которые входят в НОЦ.

- Есть такая практика – объединять лидирующие компетенции, которые есть у каждого региона. Сильными сторонами Самары являются двигателестроение и строительство космических кораблей-спутников. В авиационном строительстве лидирующую позицию занимает Ульяновск. В направлении электротехнических разработок сильнее всех Чувашия. Поэтому нам есть, о чем говорить друг с другом, - рассказала советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании НОЦ – АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева.

Участников сессии поприветствовал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак. Он подчеркнул важность предстоящей им работы и пообещал необходимую поддержку на уровне своего ведомства.

Два дня сессии прошли весьма продуктивно. Участники обсуждали проблемы и задачи развития авиастроения в России, технологические прорывы, IT-технологии, вопросы импортонезависимости,информационной безопасности, подготовке кадров и многое другое.

Повестка стратегической сессии была очень насыщенной и актуальной.

Подстегнули санкции

Среди главных тем - платформы для создания цифровых двойников двигателей и других систем самолетов, новые методы сборки фюзеляжей и отечественное программное обеспечение, подготовка квалифицированных кадров для авиастроения.

По словам Ольги Михеевой, соединение проблем и развития авиастроительной отрасли и IT-технологий связано с принятием ГОСТов по цифровым двойникам и цифровым изделиям.

- Сейчас необходимо, чтобы все платформы, на которых будут производиться цифровые двойники, и испытания на цифровых полигонах происходили на отечественном оборудовании с использованием нашего IT-языка, - уточнила Ольга Михеева.

Цифровые двойники позволяют произвести изделие без затрат человеческих и материальных ресурсов, исключить брак и снизить финансовые затраты. В связи с тем, что испытание двигателей и самолетов занимает много времени и является чрезвычайно сложным процессом, применение новых технологий позволит России выйти на совершенно новый уровень. Впереди активное развитие гражданской авиации, производство пассажирских ТУ, самолета, осуществляющего полеты на небольшие расстояния - «Ладуга».

Актуальность разработки отечественного программного обеспечения, в том числе в сфере авиастроения подчеркнул руководитель представительства управляющей компании НОЦ «Инженерия будущего» в Ульяновской области, генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» Вадим Павлов.

- Сейчас в авиации частично используется ПО зарубежного производства. В связи с санкциями невозможно их обновление. Поэтому сегодня запрос на российские аналоги программного обеспечения огромен и строит острейшим образом, чтобы обеспечить импортонезависимость всей отрасли, - уверен Вадим Павлов.

По его словам, программное обеспечение для мобильных устройств российского производства уже практически готово: его внедрение запланировано на 2023 год.

Участники стратегической сессии также обсудили вопросы, связанные с подготовкой квалифицированных кадров и информационной безопасностью. По итогам сессии был создан проект резолюция, который направят руководителям регионов – соинициаторам НОЦ.