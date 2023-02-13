Карта жителя Самарской области: как получить, где получить, в каких банках выдают

Карта жителя Самарской области - это банковская карта МИР с записанным на нее транспортным приложением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям региона дается весь 2023 год, чтобы заменить транспортную социальную карту на карту жителя Самарской области или получить вторую впервые. Социальная транспортная карта с 2024 года как таковая исчезнет и будет частью карты жителя региона. Рассказываем, как получить карту жителя Самарской области, в каких банках это сделать, как переделать транспортную карту в карту жителя Самарской области с транспортным приложением.

В каких банках можно получить или заменить соцкарту жителя Самарской области

Подать заявку на выпуск или замену соцкарты на универсальную карту жителя Самарской области с льготным транспортным приложением можно в офисах двух банков - ВТБ и «Солидарность». Если у вас есть право льготного проезда, то банк выпустит карту жителя сразу с льготным проездным. Далее вам придет sms от банка о выпуске вашей карты.

Процесс оформления или замены карты длится от 2-х недель. Старая карта будет заблокирована с первого числа месяца, следующего за месяцем получения карты.

Где пополнять транспортную карту?

Транспортную карту можно пополнить через приложение «Сбербанк онлайн», в метро, в почтовом отделении, в терминалах пополнения транспортных карт и в точках их продаж. Номер транспортной карты указан на оборотной стороне карты жителя.

Пополнение производится с 11 числа предшествующего месяца по 10 число текущего месяца включительно.

Как получить карту жителя Самарской области с правом на льготный проезд?

Если у вас уже есть карта жителя и на ней записана Единая транспортная карта (кошельковая) или безлимитная единая транспортная карта, а вы имеете право на льготный проезд, то необходимо сделать следующее:

Обратиться в офис компании «ОТК» (адреса смотрите на сайте s-otk.ru), предоставить сотруднику документ, удостоверяющий личность, соцкарту и карту жителя Самарской области. Специалист перезапишет транспортное приложение на льготное с переносом остатка поездок с соцкарты на карту жителя и заблокирует льготное транспортное приложение на соцкарте.

Перезапись транспортного приложения с безлимитной серии на социальную возможна только вне периода продления транспортного приложения безлимитной серии.

Если же вы до 1 февраля 2023 года не оформляли соцкарту, то перед подачей заявки на карту жителя СО с льготным транспортным приложением необходимо подтвердить право на льготу в учреждениях соцзащиты населения.

Для чего нужна карта жителя Самарской области

Карта жителя СО - это по сути банковская карта МИР с записанным на нее транспортным приложением. Она позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки на товары и услуги в различных магазинах, на развлечения и досуг. Можно также получить кешбек 5%, расплачиваясь картой в общепите. Скидки и бонусы по карте предоставляют более 150 торговых сетей. Среди них - каток ICE City, магазин обуви Tamaris и другие.

Также карту жителя можно использовать при взаимодействии с государственными и муниципальными организациями в электронных сервисах и как аналог полиса ОМС в медучреждениях.

Недавно стало возможным открывать картой дверь «умного» домофона.