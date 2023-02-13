Таскал кули с мукой, пел в «конюшне» и искал могилу матери: мифы и правда о легендарных визитах Федора Шаляпина в Самару

Федор Шаляпин и встречающие его самарцы на борту парохода "Александр Грибоедов". 1909 г.

13 февраля 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения Федора Шаляпина. В Самаре существует сразу несколько городских легенд, связанных с фигурой великого певца. «КП-Самара» разбиралась совместно с краеведами, какие из этих легенд имеют фактологическую основу, а какие — не более чем байки.

Таскал шестипудовые кули

Сначала — неоспоримые факты. Шаляпин бывал в Самаре трижды за свою жизнь. По крайней мере, эти три раза имеют документальное подтверждение.

Семья Шаляпиных переезжала в Астрахань из Казани в поисках работы, и вероятно, заезжала по пути в Самару. Но сведений об этом не сохранилось. Зато известно, что в 1890 году 17-летний Федор плыл на буксире обратно из Астрахани в Казань, и в Самаре ему, чтобы заработать на пропитание, пришлось наняться в артель грузчиков.

- Неделю он грузил на самарской пристани с «крючниками» кули с мукой. Работа была физически тяжелая, учитывая, что куль весил до 80 кг. Их надо было носить по шатким сходням, а работали по 8-12 часов в день, - рассказывает самарский краевед Леонид Рафельсон, написавший книгу «Замечательные гости Самарского края. Федор Иванович Шаляпин».

Выступление в «конюшне» стоимостью в два «Форда»

Спустя год Шаляпин уже выступал в Самаре в составе опереточной труппы. А самым легендарным стал его третий приезд в 1909 году, уже в ранге всемирной знаменитости.

О концерте с Шаляпиным смог договориться Павел Чулков — владелец музыкального магазина, не раз приглашавший известных деятелей музыки выступить в Самаре.

Обычно в исторических публикациях в этой связи упоминается, что звезда «дягилевских сезонов» к тому времени выступал только в Европе и двух российских столицах и провинцию своими концертами не баловал. А для Самары сделал исключение.

Это не совсем так. Несложный поиск информации дает сведения о концертах Шаляпина в 1909 году и в Казани, и в Саратове, и в Царицыне, и в Астрахани. Собственно, в Самару певец прибыл на пароходе «Александр Грибоедов» из Казани и затем двинулся дальше вниз по Волге, в направлении Саратова.

При этом как раз в Самаре выступление было под угрозой срыва. Чулков рассчитывал на сцену городского театра, но там не успели завершить строительные работы. Оставался цирк «Олимп», использовавшийся и в качестве театральной и концертной площадки, и как собственно цирк. С соответствующими запахами, остававшимися от животных.

Одна из легенд как раз и гласит, что, ступив на круглую арену цирка «Олимп», Шаляпин зычно произнес: «Я в конюшнях не пою». Леонид Рафельсон считает, что эта (или похожая) фраза действительно звучала, так как история подкреплена надежными свидетельствами современников.

Самарский театр-цирк "Олимп" поначалу показался Шаляпину "конюшней"

Смягчить свою позицию и все же «спеть в конюшне» знаменитости помогло увеличение суммы гонорара. Чтобы был хотя приблизительно понятен его размер — на эти деньги тогда можно было купить два автомобиля «Форд».

- Но оно того стоило. Это было поистине легендарное выступление, - уверен краевед Леонид Рафельсон, общавшийся с теми, кому посчастливилось присутствовать на концерте лично.

В частности, в книге Леонида Львовича приводятся воспоминания известного самарского актера Георгия Шебуева.

- Этот вечер был вечером высокого наслаждения. Неотразимая сила Шаляпина, помимо его гениальной музыкальности и могучего темперамента, была совсем не в громоподобном звуке, а в неповторимом тембре, особенно в среднем регистре. Это был звук редкой мягкости для баса, неизъяснимой красоты и какой-то особой русской задушевности. Шаляпин пел вдохновенно и прекрасно, - свидетельствовал Шебуев.

Концерт с балкона — рекламная байка?

А вот сведения о том, что вечером того же дня Шаляпин якобы пел для своих почитателей с балкона гостиничного номера на улице Дворянской, всеми краеведами дружно опровергаются.

- В то время Шаляпин уже был такой знаменитостью, что каждый его шаг фиксировался и становился достоянием публики. Если бы подобный концерт с балкона имел место, о нем написали бы непременно не только в самарской, но и в мировой прессе. Но никаких даже намеков на что-то похожее нигде не обнаруживается, - поясняет главный библиограф Самарской областной научной библиотеки Александр Завальный.

Автор книги о Шаляпине Леонид Рафельсон считает, что эту байку запустили хозяева отеля в рекламных целях.

«Кажется, здесь»: горсть земли с кладбища

Еще один эпизод пребывания Шаляпина в Самаре — поиск им могилы своей матери Евдокии Михайловны, которая умерла в земской больнице (ныне — имени Пирогова) в 1891 году от холеры и была похоронена в дальнем углу Всехсвятского кладбища. Точное место захоронения Федор Иванович найти так и не сумел.

- Ни церковный сторож, ни причт церковный не мог сказать мне, где хоронили бедных из больницы в год смерти матери. Только какой-то священник отвел меня в уголок кладбища, заросший сорными травами. И сказал: «Кажется, здесь», - вспоминал позже сам Шаляпин.

Знаменитый певец набрал горсть земли с этого заброшенного уголка и долгие годы до самой своей смерти носил у сердца. Ныне практически вся территория бывшего Всехсвятского кладбища застроена различными зданиями, большинство захоронений вывезено при строительстве либо закатано в фундамент.

«Дуб Шаляпина» - жертва «лихих 90-х»

Так получилось, что почти все осязаемые свидетельства приезда Шаляпина в Самару так или иначе растворились в истории. Даже здание цирка «Олимп», хоть и сохранило очертания в архитектуре нынешней самарской филармонии, но фактически было снесено полностью и выстроено заново даже не точно в том же месте, теперь уже чуть вглубь от перекрестка.

И единственным таким вещественным (и при этом живым) свидетелем тех событий был дуб, посаженный руками Шаляпина перед отъездом из Самары рядом с цирком «Олимп».

Как вспоминают очевидцы, артист выбрал именно дуб в надежде, что ни у кого не поднимется рука впоследствии его спилить.

- Вспомнят знаменитую басню Крылова «Свинья под дубом», и рука не поднимется. Кто захочет свиньей-то выглядеть? - аргументировал Шаляпин.

Как показала история, он заблуждался. В «лихие 90-е» легендарный дуб стал жертвой коммерческих интересов.

- Был такой застройщик по фамилии Рахилькин. Он начал строить дом рядом с филармонией, и дуб попал в зону строительства, - вспоминает Дмитрий Евсеев, работавший в те годы в филармонии главным инженером.

Узнав об опасности, грозящей историческому дубу, Евсеев обратился за помощью и в администрацию города, и в общество защиты природы. Даже вроде бы был разработан способ, как можно почти 90-летний дуб с корнями перетащить из зоны строительства ближе к филармонии. Но в итоге, видимо, сочли, что это слишком хлопотно и технически сложно. Уникальный дуб был спилен и сожжен.

Сын и внук легендарного дуба

Но, предвидя и такой исход, Дмитрий Евсеев успел спасти «наследников» исторического дерева.

- Я прочитал в газете, что ребята со станции юннатов собрали желуди от этого дуба и пытаются вырастить из них саженцы. Я тогда тоже набрал желудей и обратился к своему соседу по даче Леониду Бучневу, которого звали «самарским Мичуриным». Он постоянно выводил новые сорта деревьев. Мы смогли на его участке вырастить саженцы, и теперь сын «дуба Шаляпина», растущий в другом конце Самары, на 8-й просеке, в высоту уже более 10 метров.

Самого Леонида Бучнева уже нет в живых, но его семья дорожит историческим деревом и гордится им. Больше того, у него появились свои «дети», и один из этих саженцев в торжественной обстановке был высажен у самарской филармонии осенью 2014 года.

- Место было подобрано специально, чтобы дуб составлял комплекс с барельефом Шаляпина на соединении двух фасадов филармонии, - поясняет Дмитрий Евсеев.

"Внук" шаляпинского дуба может стать туристической локацией, но пока о нем знают не многие

Сейчас «внуку дуба Шаляпина» 8 лет, и он еще не выглядит слишком окрепшим. К тому же регулярно подвергается атакам вандалов.

- Зачем-то то ветки ему сломают, то как-то табличку пытались украсть. Думали, видимо, что она бронзовая, а она пластиковая. Я ее подобрал, держу у себя дома, - сокрушается Леонид Рафельсон.

По мнению писателя-краеведа, этому дубку необходимо присвоить статус исторического дерева, тогда оно будет находиться под государственной охраной. Пока же об уникальности этого дерева знают очень немногие из самарцев и тем более туристов. Впрочем, все больше молодоженов заезжают сюда и привязывают ленточки на ограждение дерева.

Возможно, юбилей Шаляпина — повод внимательнее отнестись к перспективной туристической локации?