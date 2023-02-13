«Я фанат бани и щей»: пенсионер из Флориды навсегда переехал в Россию и пришел в восторг от новой родины

Пенсионер из Флориды рассказал, почему переехал в Россию и что ему нравится на новой родине. Фото: (личный архив) Майкл Мелисия

Коренной американец Майкл Мелисия переехал в Россию летом 2022 года. Сейчас мужчина живет в Самаре, но надолго здесь оставаться не собирается. Пенсионер мечтает и дальше путешествовать по разным городам нашей страны. Майкл Мелисия рассказал журналисту «КП-Самара», почему решил переехать и чем ему полюбилась Россия.

«Спасибо, что я читал Достоевского и Толстого в школе»

Майкл Мелисия родом из сказочной Флориды. 64-летний американец счастливый отец четверых детей и дедушка пятерых внуков. Не так давно мужчина ушел на заслуженную пенсию. Всю свою жизнь трудился учителем немецкого и испанского языков. После ухода с работы он загорелся желанием переехать. Хоть и родной сердцу штат на юго-востоке США Майкл и сейчас считает настоящим раем, но экономические, политические и культурные причины все же подтолкнули его перебраться за границу.

-Изначально я хотел уехать в Мексику, где уже бывал на курсах для учителей. Думал и об Аргентине, там, кстати, живет моя старшая дочь, - говорит Майкл Мелисия. – Однако мне отказали в медицинской страховке для поездки. Это заставило меня подумать о другом месте.

Тогда выбор американца пал на Россию. Мужчина собрал свои вещи и взял билет в один конец в Калининград.

-Этот город для американцев, желающих въехать в Россию, отличный вариант. Пересечение границы происходит быстро и легко.

Почему Россия? Майкл и сам не знает ответ на этот вопрос. Он лишь подчеркнул, что до поездки уже был знаком с нашей культурой. Это помогло ему справиться с переживаниями.

-Могу поблагодарить Бога за то, что я читал Достоевского и Толстого в школе. Эти авторы и посеяли во мне семена любопытства, которые, правда, не приносили плодов почти 50 лет. Однажды Черчилль сказал, что Россия — это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки. Так вот, это выражение актуально и сейчас.

«Русский язык сложный даже для старого полиглота»

Мужчина приехал совершенно один, но достаточно быстро обзавелся приятелями. Майкл признался: именно им он обязан успехом своих приключений. По словам американца, опыт проживания в России превзошел все ожидания. Только ему все никак не удается «приручить» русский язык. Хоть Майкл и полиглот со стажем.

-Я все еще борюсь с языком. Это сложная задача даже для такого старого полиглота, как я. Моя способность понимать неплохая, но у меня все еще заплетается язык, когда я пытаюсь говорить, - объясняет Майкл. -Я не уверен, связано ли это с тем, что мне 64 года, или потому, что я нашел здесь так много носителей английского языка.

Но на этот счет Майкл особо не переживает. Ведь он планирует остаться в России на пмж. А это значит, что у него будет предостаточно времени, чтобы овладеть русским языком. Сейчас Майкл остановился в Самаре.

-Этот город мне порекомендовала учительница из Калининграда, которая познакомила меня с семьей, у которой я остановился, - рассказывает Майкл. –Конечно, «большая» Россия и Волга произвели на меня огромное впечатление.

«От России с любовью»

Только вот в городе на Волге Майкл пробудет лишь до наступления лета, увы. Мужчина планирует путешествовать по разным городам.

-У меня страсть к путешествиям. В настоящее время я нахожусь в процессе создания веб-сайта «от RU c !». Он предназначен для обучения американских бэйби-бумеров. Мне хочется делиться преимуществами путешествий и проживания в России.

Майкл уверен: Россия прекрасно подходит для путешествий. Он обязательно будет рекомендовать Самару для туризма.

Хотя областную столицу Майкл скоро покинет, но судя по образу жизни, в душе он настоящий волжанин. Пенсионер увлекается плаванием, пешими прогулками и любит побренчать на гитаре.

-Я исполняю американскую музыку и активно работаю над тем, чтобы включить русскую народную музыку и песни из известных фильмов в свой репертуар.

Майкла вполне все устраивает в России. Правда, он все еще адаптируется к суровым морозам (иногда скучает по теплому солнцу Флориды). А еще американец мечтает совершить, как он выразился, «прыжок белого медведя». По нашему простому — в прорубь нырнуть. Кстати, пока погода позволяет.

-Мне нравится плавание в холодной воде. Хочу вступить в клуб белых медведей. А еще я большой фанат бани.

Когда мы с Майклом завели разговор о русской кухни, у меня самой разгорелся аппетит. Спойлер — наши блюда поразили мужчину внешним видом и «здоровым» составом. О русской еде Майкл может говорить часами.

-Я обожаю щи, это мой любимый суп, на втором месте борщ. В моей стране нет такого разнообразия блюд. Домашний хлеб, пироги, угощения, джемы, желе и консервы — здесь все очень вкусно, - говорит Майкл. – Плов, шашлык и соленья из погреба…Я могу продолжать до бесконечности. Я в восторге.

«Политика может быть сложной и даже неприятной»

А еще Майкл восхищается русскими женщинами. Одна даже смогла украсть его сердце.

-Бабушки, девушки и даже девочки-подростки прекрасные. Какое удовольствие наблюдать за их красотой. Я поражаюсь их внутренней силе. Я встретил женщину, которая мне очень дорога. Я надеюсь, что у нас есть совместное будущее. Если нет, я все равно очень благодарен ей за доброту.

Конечно, больше всего в России (в частности в Самаре) Майкл оценил гостеприимство. Даже в такое непростое время.

-Политика может быть сложной и даже неприятной. Я здесь отчасти для того, чтобы выразить свое неодобрение роли моей страны в сложившейся ситуации, - поделился с журналистом «КП-Самара» Майкл. – Здесь меня никогда не заставляли чувствовать ответственность за действия США. Когда я учился в университете в Германии, это не всегда было так.

Россия для Майкла стала новым домом. Он честно признался: полностью уверен в правильности своего выбора.

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