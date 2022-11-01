Военком в пресс-центре "КП-Самара" рассказал, куда отправятся служить самарские призывники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 ноября 2022 года в России стартовала призывная кампания. С какими особенностями будет проходить осенне-зимний призыв 2022 года, сколько новобранцев из Самарской области поступит на военную службу и куда их отправят служить, в пресс-центре «КП-Самара» рассказали военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин, начальник отдела призыва военного комиссариата Самарской области, полковник Дмитрий Шевчук и начальник Центра военно-врачебной экспертизы Вячеслав Васильев.

Служить поедет каждый десятый

Алексей Вдовин сообщил, что в осенний призыв в регионе будет работать 46 призывных комиссий.

- Осенний призыв никак не связан с частичной мобилизацией и СВО, это традиционное мероприятие, которое проходит каждый год, единственное отличие в том, что в этом году сроки начала сдвинулись на месяц. Плановые цифры осеннего призыва регулярно сокращаются, и этот год не стал исключением, - отметил Алексей Вдовин в пресс-центре «КП-Самара». - Мы планируем вызвать повестками около 15 тысяч призывников-срочников, однако служить отправится только каждый десятый, то есть всего около полутора тысяч человек. Остальные получат отсрочку – по состоянию здоровья, по факту обучения в вузе или колледже и т.д.

Также в ходе призыва осенью 2022 в Самарской области планируется призвать около ста человек с военно-учетными специальностями, прошедшими обучение в структурах ДОСААФ и около 20 человек из войсковых казачьих обществ.

От Калининграда до Камчатки

Военком Самарской области рассказал, где будут служить срочники, призванные осенью 2022.

- Около 300 человек останутся проходить службу в военных частях на территории Самарской области, - отметил он. – Это те, у кого есть дети или родственники на иждивении. – Остальные отправятся в учебные части на территории России. Традиционно география мест службы, куда отправляются самарские призывники, широкая – от Калининграда до Дальнего Востока. Также самарские призывники традиционно отправляются служить и в Кремлевский полк, и в подразделения ФСО.

Алексей Вдовин отдельно отметил, что призванные срочники не будут направляться на Донбасс, в зону проведения СВО.

- Главнокомандующий дал четкие указания на это счет, поэтому я хочу успокоить и призывников, и их родителей, - подчеркнул военком. – Срочники в зону СВО направлены не будут. С мобилизованными в учебных и военных частях они также не будут пересекаться. Срочники вернутся домой ровно через год после призыва.

Каждая пятая отсрочка – из-за костно-мышечных болезней

Вячеслав Васильев рассказал о состоянии здоровья призывников в Самарской области.

- 20% призывников получает отсрочку по заболеваниям костно-мышечной системы, -отметил он. – Эти показатели несколько отличаются от остальных областей Центрального военного округа, где на первом месте находятся психические расстройства. В Самарской области они на второй строчке. На третьем месте у нас болезни нервной системы (по ЦВО – сердечно-сосудистые заболевания). Также все призывники в Самарской области проходят тестирование на наркотические вещества.

Дмитрий Шевчук рассказал, что военные комиссариаты получили 24 заявления на прохождение альтернативной службы.

- Альтернативная служба длится в полтора раза дольше – не 12, а 18 месяцев, - пояснил он. – В основном эти ребята работают почтальонами на «Почте России» или в лечебных учреждениям Минобороны.

Все необходимое уже закупили

Как отметил Алексей Вдовин, для приема срочников уже все готово.

- С довольствием, обмундированием, размещением проблем не будет, все необходимое уже закуплено и ждет призывников, - пояснил военком.

Также Алексей Вдовин напомнил, что солдатам-срочникам будут оформлены отдельные пластиковые карты, на которые они будут получать денежное довольствие. Для срочников оно небольшое – 2 тысячи рублей в месяц (для ребят, воспитывающихся без родителей- 3 тысячи рублей).

- Все это время срочники находятся на полном государственном обеспечении, так что это просто средства на какие-то дополнительные личные нужды, - пояснил военком.