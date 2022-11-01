Десяток на одного: в Самаре толпа молодежи с детской коляской напала на прохожего

На самарца в полночь набросилась толпа молодых бойцов на аллее на улице Ташкентской

Поздно вечером, 31 октября 2022 года, 26-летний самарец Никита П. возвращался домой с прогулки. Парень живет в районе бывшего ТЦ «Колизей» и шел по привычной дороге по новой аллее на улице Ташкентской. В какой-то момент путь молодому человеку преградили незнакомцы неславянской внешности и всей толпой накинулись на парня. Никиту избили, но ценные вещи брать не стали. На помощь пострадавшему подоспел случайный прохожий, который помог отбиться от нападавших. Журналист «КП-Самара» связался с Никитой и узнал подробности этой жуткой истории.

- Была почти полночь, я шел по аллее, а в наушниках играла музыка. Я увидел впереди двоих парней, один из которых сидел в старой детской коляске, а второй катал его как младенца. Когда мы поравнялись, тот, который был в коляске, нарочно задел меня ногой. Я сделал замечание, а они сразу накинулись на меня с кулаками. Через мгновение возле меня появились еще люди, всего было человек 7-8 в той компании, - рассказывает «Комсомолке» пострадавший.

Никита не смог в одиночку противостоять толпе незнакомцев и упал на асфальт. Агрессивная компания била лежачего парня ногами по спине и лицу, не давая возможности дать хоть какой-то отпор. Никита не мог понять, за что они его избивают, он не разобрал нерусской речи.

В драку вмешался прохожий мужчина, он разогнал бойцов, помог Никите подняться и проводил его в сторону дома на безопасное от аллеи расстояние. Мужчины обменялись номерами телефонов, чтобы потом прохожий смог подтвердить в полиции факт насильственных действий в отношении молодого человека.

Во время драки с Никиты слетели беспроводные наушники. На следующее утро он вернулся на то самое место. Дорогие наушники, к счастью, самарец нашел, а вот детской коляски, на которой катались агрессивные парни, уже не было на аллее.

- Меня никогда раньше не пытались избить на родном районе. Этих парней я тоже видел у нас впервые, на вид им от 25 до 30 лет. Я им ничего плохого не делал, а они накинулись на меня как стая бродячих собак, - говорит Никита П.

Никита снял побои в травмпункте и вызвал полицию. Он написал заявление, сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия. Сам пострадавший размещает посты в социальных сетях, чтобы найти других свидетелей драки либо тех, кто снимал происходящее на видео и фото. Все эти материалы парень хочет использовать для дальнейшего справедливого наказания для зачинщиков массового избиения.

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