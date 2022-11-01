«Попала в цель 37 раз»: трехлетняя девочка из Самары установила рекорд по метанию ножей

Любава занимается необычным видом спорта с двухлетнего возраста. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарская земля издавна славится талантливыми людьми, причем порой – довольно необычными. Яркий пример – трехлетняя Любава Яковлева. Маленькая, хрупкая девочка в этом году поразила экспертов Книги рекордов России. Малышка установила рекорд по метанию ножей в своей возрастной категории, попав в цель 37 раз. «КП-Самара» выяснила подробности.

«Впервые попала в мишень в 2 года и 4 месяца»

Любава начала заниматься необычным видом спорта довольно рано. Оно и неудивительно: папа девочки Андрей является президентом Самарской Федерации «Спортивное метание ножа» и восьмикратным чемпионом мира по метанию ножей. Занятие отца вдохновило и старшего брата Любавы Егора. Сегодня молодой человек – двукратный чемпион мира, чемпион России, восьмикратный победитель Первенства Мира по спортивному метанию ножа, чемпион мира по Общеевропейской версии метания ножа и топора.

Маленькая Любава быстро прониклась семейным делом.

– Любава начала ходить на тренировки, когда ей исполнилось два года. Поначалу использовала мячи, палочки. А в возрасте 2 лет и 4 месяцев впервые попала метательным ножом в мишень, – рассказал папа удивительной малышки Андрей Яковлев.

Помимо метания ножей, девочку интересует масса увлечений. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Обычный ребенок, который интересуется всем на свете»

Метание ножей – далеко не единственное увлечение ребенка. Несмотря на нежный возраст, малышка окружила себя массой разнообразных занятий. Любава поет в хоре, рисует – она уже стала лауреатом и победителем международных и российских конкурсов. Душа девочки лежит и к театру – Любава занимается в театральной студии и снимается в короткометражном кино. Она появилась в 27 проектах, где исполнила главные и второстепенные роли.

Помимо этого, трехлетняя малышка учит английский язык, занимается верховой ездой, любит готовить и просто обожает историю и археологию. Любава является постоянным участником фестивалей исторической реконструкции и уже принимала участие в раскопках селища времен Хазарского Каганата.

– Любава постоянно находится в нашем музее «Железный век» и уже стала настоящим экспертом по оружию. Иногда даже поправляет своих учителей, – смеется Андрей Яковлев. – А скоро мы с ней поедем на раскопки под Саратов – археологи пригласили нас на поиск исторических акульих зубов.

Папа девочки отмечает, что Любава – настоящий мастер импровизации. Во время тренировок, которые проходят в игровой форме, малышка легко перевоплощается из спортсмена в тренера, а порой – и в судью.

– Дочка сама для себя ставит цели и задачи, добивается их выполнения, что удивляет многих взрослых. В общем, обычный ребенок, который интересуется всем на свете, – отмечает Андрей. – Многие нам говорят, что мы, мол, лишаем ребенка детства. Я им отвечаю: как только Любава скажет, что не хочет куда-то ходить – тут же перестанет. Но ей нравится абсолютно все, она очень любознательная.

Поразила всех своим выступлением

В этом году семья девочки решила, что Любава должна попробовать попасть в Книгу рекордов России. Желание есть, способности – поразительные, поэтому родители начали подготовку.

– Мы посмотрели номинацию, отправили запрос. Нам сказали, что для своего возраста Любава должна за 5 минут вонзить в цель 10 ножей с расстояния двух метров. Во время показательного выступления дочка 17 раз попала в мишень. На повторном выступлении она вонзила уже 23 ножа, – рассказывает Андрей Яковлев.

Накануне финального выступления девочка вновь опробовала свои силы – в цель прилетело 30 ножей. Рекорд был установлен 13 августа во время Дня физкультурника. Любава вышла на сцену и запустила в мишень 37 ножей.

Во время установления рекорда Любава поразила всех своими способностями. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– У нас просто было всего 37 ножей. За пять минут она вонзила их все и у нее еще осталось время, – смеется Андрей Яковлев. – Мне кажется, будь их 40 – Любава бы вонзила все 40.

Мужчина признается: все присутствующие были в шоке. Они не ожидали такого яркого выступления от маленькой трехлетней девочки.

Лидия Рогожинская лично поздравила девочку. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– На сцену вышла замминистра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, поздравила Любаву. Призналась, что любовалась ею, – поделился Андрей. – Конечно, все были очень удивлены. Изначально даже отнеслись с недоверием: все-таки действительно необычный вид спорта для такой маленькой девочки. Но Любава сумела всех удивить.

Недавно Любава получила заветный сертификат. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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