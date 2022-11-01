На Самару движутся снегопады Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 ноября 2022 Оренбуржье и Татарстан накрыли мощные снегопады. В Оренбургской области под 20-сантиметровым слоем снега оказалось сразу несколько районов. Синоптики предупреждают – непогода движется прямо на Самарскую область. Узнали, когда в Самару придут аномальные снегопады из Оренбурга.

Арктический циклон принес снег на Волгу

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал журналисту «КП-Самара», что аномальные снегопады в Поволжье нехарактерны для этого времени года.

- Во всем виноват глубокий циклон и областью очень низкого давления в центре, который идет к нам из Арктики, - пояснил эксперт. – Позавчера он был Архангельске, завтра уже будет южнее Екатеринбурга. Массы холодного арктического воздуха встречаются с теплыми потоками. В результате на всей территории Среднего Поволжья ожидаются сильные осадки.

Основной удар придется на Татарстан и Оренбургскую область – здесь 1-2 ноября синоптики предупреждают о сильных осадках в виде снега, гололеде и оледеневших проводах и ветре до 20 м/с.

- В Самарской области также ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега,- пояснил Роман Вильфанд. – Однако если в Оренбургской области температура воздуха ночью составит -4… -6 градусов, а днем –0… 3С, то в Самаре теплее – ночью около ноля, а днем – 1… 4 градуса тепла. Такая погода продлится всю неделю до праздников, потепления не ожидается. В целом температура на 1 градус ниже нормы.

Метель и ветер

В Приволжском УГМС самарцев уже предупредили об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, 2 ноября регион накроет метель с сильным снегом и порывистым ветром.

- 2 ноября 2022 года ночью и днем местами по Самаре и региону ожидаются сильный снег, мокрый снег и метель при видимости 500-1000 метров, - предупредили в Приволжском УГМС. – Также возможно усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Кроме того, самарцев предупредили, что на дорогах местами могут образоваться снежный накат и гололедица