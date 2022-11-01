Патрули выйдут на улицы: новый начальник ГУ МВД по Самарской области рассказал, как будет работать полиция

Игорь Иванов рассказал о приоритетах работы самарской полиции
Фото: Ольга НОВИКОВА
Месяц назад в самарском главке сменился руководитель – новым начальником ГУ МВД по Самарской области стал генерал-лейтенант Игорь Иванов. 1 ноября 2022 года он рассказал о своих впечатлениях о волжском регионе и о том, как теперь будет работать самарская полиция.
«Повод усилить работу»
Игорь Иванов признался – первые впечатления о Самаре у него сложились самые позитивные.
- У вас очень красивый город, а Волга производит неизгладимое впечатление, - признался он. – Мне очень нравится проезжать по Волжскому проспекту, оттуда открываются прекрасные виды.
Оценил Игорь Иванов и состояние дел в самарской полиции.
- За месяц работы я успел предварительно оценить работу и кадры Самарского гарнизона МВД, - рассказал Игорь Иванов – В целом они положительные, все работает, однако есть куда стремиться.
Игорь Иванов выразил озабоченность состоянием преступности в Самарской области. С начала 2022 года число преступлений выросло на 10% и составило 36 тысяч правонарушений. В частности, на 10% выросло число краж, на 8% - IT-преступлений.
- Это повод для усиления работы, ведь в целом по стране уровень преступности снижается, - подчеркнул Игорь Иванов.
Вместе с тем генерал-лейтенант отметил, что планирует опираться на местные кадры.
- Сразу обозначу – приводить руководящий состав «со стороны» я не собираюсь, - подчеркнул Игорь Иванов. – Буду опираться только на местные кадры, в Самарской области много талантливых сотрудников.
«Реагировать надо быстрее»
Игорь Иванов обозначил приоритетные направления работы самарской полиции. В качестве одной из серьезных проблем, которая требует решения, он обозначил решение вопроса с пробками на дорогах.
- Мы уже начали работать в плане изменения режимов светофоров, также будет установлен новый режим работы постов на въезде в город,- рассказал он. – Также будет стараться как можно оперативнее отрабатывать сообщения о ДТП, расставлять наряды с учетом наиболее аварийно-опасных участков таким образом, чтобы они за минимальное время доезжали до мест ДТП. Я ежедневно провожу разборы ситуаций, когда ГИБДД ехал до места аварий дольше пяти минут. С такими ситуациями можно и нужно работать.
Лично вникает в громкие дела
Также новый начальник главка намерен усилить работу по поддержанию общественного порядка в городе.
- Будем увеличивать количество патрулей ППС и ДПС на улицах города, активнее привлекать неравнодушных горожан в добровольные народные дружины. Считаю необходимым продумать льготы и другие механизмы привлечения самарцев в ДНД.
Игорь Иванов отметил, что сегодня ГУ МВД недоукомплектовано кадрами на 8%.
- Это меньше среднероссийского показателя. Мы работаем над привлечением кадров, - сообщил он.
Еще одно направление работы, которое нуждается в усилении – это служба участковых оперуполномоченных.
- Взаимодействие участковых с населением очень важно. Мы должны усилить реагирование на все сигналы о бытовых конфликтах, о насилии. Для нас самое главное – мнение жителей, - подчеркнул Игорь Иванов.
Также новый начальник ГУ МВД сообщил, что лично вникает во все громкие и резонансные дела, которые расследуются в Самарской области. В частности, он держит на контроле дело против руководителя Фонда капремонта Александра Константинова.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Игорь Иванов родился в Челябинске в 1966 году. После школы работал на местном тракторном заводе. Отслужил в погранвойсках, потом закончил Свердловский юридический институт и с 1991 года приступил к службе в правоохранительных органах. Игорь Геннадьевич работал в органах следствия, в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, в криминальной службе самого большого района Челябинска, потом 9 лет руководил городским УВД. Перешел на работу в челябинский главк, и оттуда был назначен руководителем ГУ МВД по Кемеровской области, где прослужил пять лет. А осенью 2022 года Игорь Иванов возглавил ГУ МВД по Самарской области.
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