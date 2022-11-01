Патрули выйдут на улицы: новый начальник ГУ МВД по Самарской области рассказал, как будет работать полиция

Игорь Иванов рассказал о приоритетах работы самарской полиции Фото: Ольга НОВИКОВА

Месяц назад в самарском главке сменился руководитель – новым начальником ГУ МВД по Самарской области стал генерал-лейтенант Игорь Иванов. 1 ноября 2022 года он рассказал о своих впечатлениях о волжском регионе и о том, как теперь будет работать самарская полиция.

«Повод усилить работу»

Игорь Иванов признался – первые впечатления о Самаре у него сложились самые позитивные.

- У вас очень красивый город, а Волга производит неизгладимое впечатление, - признался он. – Мне очень нравится проезжать по Волжскому проспекту, оттуда открываются прекрасные виды.

Оценил Игорь Иванов и состояние дел в самарской полиции.

- За месяц работы я успел предварительно оценить работу и кадры Самарского гарнизона МВД, - рассказал Игорь Иванов – В целом они положительные, все работает, однако есть куда стремиться.

Игорь Иванов выразил озабоченность состоянием преступности в Самарской области. С начала 2022 года число преступлений выросло на 10% и составило 36 тысяч правонарушений. В частности, на 10% выросло число краж, на 8% - IT-преступлений.

- Это повод для усиления работы, ведь в целом по стране уровень преступности снижается, - подчеркнул Игорь Иванов.

Вместе с тем генерал-лейтенант отметил, что планирует опираться на местные кадры.

- Сразу обозначу – приводить руководящий состав «со стороны» я не собираюсь, - подчеркнул Игорь Иванов. – Буду опираться только на местные кадры, в Самарской области много талантливых сотрудников.

«Реагировать надо быстрее»

Игорь Иванов обозначил приоритетные направления работы самарской полиции. В качестве одной из серьезных проблем, которая требует решения, он обозначил решение вопроса с пробками на дорогах.

- Мы уже начали работать в плане изменения режимов светофоров, также будет установлен новый режим работы постов на въезде в город,- рассказал он. – Также будет стараться как можно оперативнее отрабатывать сообщения о ДТП, расставлять наряды с учетом наиболее аварийно-опасных участков таким образом, чтобы они за минимальное время доезжали до мест ДТП. Я ежедневно провожу разборы ситуаций, когда ГИБДД ехал до места аварий дольше пяти минут. С такими ситуациями можно и нужно работать.

Лично вникает в громкие дела

Также новый начальник главка намерен усилить работу по поддержанию общественного порядка в городе.

- Будем увеличивать количество патрулей ППС и ДПС на улицах города, активнее привлекать неравнодушных горожан в добровольные народные дружины. Считаю необходимым продумать льготы и другие механизмы привлечения самарцев в ДНД.

Игорь Иванов отметил, что сегодня ГУ МВД недоукомплектовано кадрами на 8%.

- Это меньше среднероссийского показателя. Мы работаем над привлечением кадров, - сообщил он.

Еще одно направление работы, которое нуждается в усилении – это служба участковых оперуполномоченных.

- Взаимодействие участковых с населением очень важно. Мы должны усилить реагирование на все сигналы о бытовых конфликтах, о насилии. Для нас самое главное – мнение жителей, - подчеркнул Игорь Иванов.

Также новый начальник ГУ МВД сообщил, что лично вникает во все громкие и резонансные дела, которые расследуются в Самарской области. В частности, он держит на контроле дело против руководителя Фонда капремонта Александра Константинова.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Игорь Иванов родился в Челябинске в 1966 году. После школы работал на местном тракторном заводе. Отслужил в погранвойсках, потом закончил Свердловский юридический институт и с 1991 года приступил к службе в правоохранительных органах. Игорь Геннадьевич работал в органах следствия, в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, в криминальной службе самого большого района Челябинска, потом 9 лет руководил городским УВД. Перешел на работу в челябинский главк, и оттуда был назначен руководителем ГУ МВД по Кемеровской области, где прослужил пять лет. А осенью 2022 года Игорь Иванов возглавил ГУ МВД по Самарской области.

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