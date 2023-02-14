«Публику не обманешь»: актеры высказались в защиту «Театра нового времени» в Самаре

Актеры высказались в поддержку молодого театра

В Самаре актеры высказались в защиту «Театра нового времени», руководители которого стали фигурантами «дела Пушкинских карт». Троих молодых людей, которых следствие подозревает в организации мошеннической схемы по обналичиванию денег с «Пушкинских карт», на время расследования заключили под стражу и они уже полтора месяца находятся в СИЗО. Адвокаты всех троих обвиняемых уверены в их невиновности, однако пока суд оставляет доводы защиты без внимания. Тем временем в поддержку «Театра нового времени» высказались актеры. Ребята и девушки записали видео, в котором откровенно рассказали, что привело их в труппу и чем они там занимались. Видео актеры опубликовали в социальных сетях.

«Либо уходить из профессии, либо податься в ростовые куклы»

Напоминаем, «Театр нового времени» появился в Самаре летом 2022 года. Его основал руководитель веб-студии и писатель Григорий Мокеев. К тому времени в окружении Григория оказалось немало молодых и талантливых выпускников СГИК, которым не повезло найти себе работу по специальности. И он решил объединить их в труппу и основать собственный театр.

- После окончания вуза мы пытались поступить в труппы нескольких театров, но мест не было. Перед нами встал выбор - либо уходить из профессии вовсе, либо бродить в ростовых куклах по детским праздникам. Когда появился этот проект, я поняла, что, наконец-то смогу прокормить себя, занимаясь любимым делом, не сидеть на шее у родителей, - рассказала актриса «Театра нового времени» Анна Корабель. - Что это по-настоящему и надолго. Я даже взяла из приюта кота - в моей жизни появилась некая стабильность.

Мольер в авторском переводе

Костяк нового театра составила труппа выпускников Самарского института культуры. Ребята приготовили несколько постановок, а одну из них – спектакль по пьесе Мольера «Мнимый больной» - зарегистрировали на портале ПроКультура.РФ, чтобы получить право показывать его молодежи по «Пушкинским картам». Причем для этой постановки даже сделали авторский стихотворный перевод французской прозы. Первый показ спектакля прошел спустя полтора месяца – столько времени понадобилось ребятам для верификации постановки - и собрал аншлаг.

Постановка пришлась зрителям по вкусу

- Я очень порадовалась, что ребята после окончания вуза продолжают работать вместе. Знаю их давно - когда курс только набирали, я была деканом актерского факультета, - рассказала театральный педагог, режиссер Ольга Рябова, которую артисты пригласили на одно из выступлений. - Ни для кого не секрет, что многие инновационные театры появились из мастерской. Так родились «Таганка», «Современник», театр Фоменко. Спектакль «Театра нового времени», честно говоря, меня поразил, ведь ставить Мольера всегда рискованно: «Мнимый больной» - это комедия, написанная тяжело больным человеком и ставшая для него роковой - играя в ней, драматург умер прямо на сцене. Ребята поставили пьесу прекрасно, это была профессиональная работа во всем: в том, как они двигаются, говорят, в музыкальных номерах. И больше всего меня потряс факт, что художественный перевод с французской прозы на русские стихи артисты сделали сами. Публику не обманешь: зал много смеялся, дышал спектаклем. Попробуйте сегодня заставить молодежь прочитать Мольера - вряд ли вам это не удастся. Очень важно, чтобы таких спектаклей было больше - по классической драматургии, с хорошими текстами и актерскими работами.

Кстати, даже учителя русского языка и литературы, приводившие на спектакль школьников, удивлялись: «Ого! Неужели этот текст ваш? Остроумно и злободневно, а главное - спектакль молодежи «зашел».

- Очень важно классические произведения, например, «Отцы и дети», «Преступление и наказание», «Грозу» - адаптировать с уважением к тексту и истории под современных детей, делать так, чтобы им было интересно, - считает актриса Театра Нового времени Надежда Атылина. - Адаптировать «Мнимого больного» нам удалось: на спектакль приходило много студентов, учителей со школьниками, они смеялись и аплодировали нам совершенно искренне.

Отправили в СИЗО

Показы новый театр проводил на арендованных площадках, вопросов по платежам аренды, налогов и зарплат артистам также не возникало. Однако проработать «Театру нового времени» удалось недолго. Уже в конце декабря 2022 года к его руководителям нагрянули правоохранители. По версии следствия, сотрудники театра выкупали у владельцев «Пушкинских карт» их данные и приобретали таким образом билеты на свои спектакли по завышенным ценам, а сами постановки проходили в пустых залах. Адвокаты обвиняемых с этим утверждением не согласны – в опубликованном ролике видны заполненные зрителями ряды.

Для постановки "Мнимого больного" сделали авторский перевод Мольера

- Сейчас руководитель театра Григорий Мокеев и двое его коллег находятся в СИЗО, хотя для экономических статей в Законе есть масса других мер пресечения - от подписки о невыезде до домашнего ареста, - отмечает адвокат Владимир Петров. – Кроме того, Министерство культуры Самарской области, которое называют потерпевшей стороной, себя таковой не считает, указывая, что «все обязательства ИП Мокеев выполнил надлежащим образом и надлежащие сроки».

Первые слушания по избранию меры пресечения перед Новым годом состоялись в суде Ленинского района Самары. Суд не принял во внимание доводы защиты и поддержал ходатайство следователя оставить молодых людей под стражей. 26 января во время рассмотрения апелляции адвоката по смягчению меры пресечения в Самарском областном суде судья также решил не принимать во внимание доводы адвоката и ходатайства Уполномоченного по защите прав предпринимателей и Уполномоченного по правам человека по Самарской области.

В результате в настоящее время Григорий Мокеев и его коллеги продолжают находиться в СИЗО, следствие продолжается.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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