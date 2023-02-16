Улицы и площадь внутри: чем удивит новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске

Пока новое здание «Грани» выглядит так, но уже к середине 2024 года театр отметит новоселье. Фото: администрация Новокуйбышевска.

Тишина, свет, представление начинается. Театральное искусство с каждым годом выходит на новый уровень. Театр-студия «Грань» в Новокуйбышевске - уникальное пространство, отличающееся новым видением театра. Как сейчас живет «Грань» и как идет строительство нового здания знаменитого театра, в эфире радио «КП-Самара» рассказали художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе и главный архитектор проекта, директор «Грани» Вячеслав Романчиков.

Борьба за индивидуальность

В 2022 году началось строительство нового здания театра «Грань», самого титулованного среди театров малых городов. Нынешнее здание не может вместить всех желающих, поэтому начало строительства – большое событие.

Большая часть театров в малых городах располагаются в бывших домах культуры, строительство нового здания театра - первый подобный проект в России, который способен вывести «Грань» на новый уровень.

- Это первый театр в малом городе, который строится с нуля по индивидуальному авторскому проекту. Наша цель - создать новый формат по замыслу художественного руководителя и инициативе самого творческого коллектива, - делится директор «Грани» Вячеслав Романчиков.

В театре хотят, чтобы здание театра было узнаваемым.

- Подрядчики считают, что дизайн не нужен, но мы боремся за индивидуальность, - отметил художественный руководитель «Грани» Денис Бокурадзе. – Дизайнерское решение крайне важно, это понимают и в правительстве, поэтому здание будет в стиле театра-студии «Грань». Оно не должно быть похоже на театр оперы и балета, у них свой стиль, или на СамАрт, у них свой стиль. Все должны быть разными.

- Театр инициировал создание отдельного здания с бюджетом в 1,5 миллиарда рублей при поддержке правительства. Строительство нового здания завершится ориентировочно к середине 2024 года. Сейчас наша цель - наладить механические и юридические функции строительства. Мы попросили ускорить процесс стройки, и правительство Самарской области пошло нам навстречу, - Вячеслав Романчиков.

Вот так здание театра-студии будет выглядеть после окончания строительства. Фото: со страницы Вячеслава Романчикова ВКонтакте / vk.com/id68377274

Традиции и новое искусство

Концепция театра-студии «Грань» заключается в передаче зрителям уникальности и неповторимости атмосферы театра.

- Мы хотим, чтобы зритель, попадая в здание, не испытывал диссонанс, чтобы здание гармонично сочеталось со стилистикой спектаклей и художественным решением, чтобы передавало атмосферу нашего театра - делится Денис Бокурадзе.

Перед создателями нового здания стоит важная задача - сохранить традиции, заложенные Эльвирой Дульщиковой, основательницей театра-студии «Грань». Эксперименты и поиск креативных художественных решений - визитная карточка «Грани». Все это должно найти отражение во внешнем виде здания театра.

- Мы хотим создать внутри здания театра своеобразный город, внутри которого будет кипеть жизнь. Там будут названия улиц, перекрестков, а фойе станет площадью. Мы хотим, чтобы люди могли ориентироваться по знакам и названиям улиц. Мы планируем создать место притяжения, где мы сможем объединятся и развиваться, поддерживая друг друга. Наши двери открыты для других театров, потому что мы дружим и встречаемся на различных фестивалях. Это очень интересное и полезное творческое развитие, которое хочется объединить и показать на примере этого сообщества, как можно совместно строить планы и их реализовывать, - рассказал Денис Бокурадзе.

Полную версию интервью с Денисом Бокурадзе и Вячеславом Романчиковым можно посмотреть в группе «КП-Самара» ВКонтакте.