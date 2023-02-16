«Будем биться за топ-6»: главный тренер женских «Крыльев Советов» - о подготовке к дебюту в Суперлиге

Галина Комарова возглавляет женские «Крылья Советов» с момента возрождения команды. Фото: ЖФК «Крылья Советов».

Женские «Крылья Советов» готовятся к дебюту в Суперлиге. Большого женского футбола в Самаре не было уже много лет, и наконец весной он вернется в региональную столицу.

«Крылья» под руководством Галины Комаровой (в прошлом – игрок самарского ЦСК ВСС и сборной России, чемпионка страны, участница чемпионатов мира и Европы) взяли бронзовые медали Молодежной лиги в первом же сезоне там. Теперь самарчанки решили подняться еще выше и попробовать свои силы в высшем дивизионе российского женского футбола.

Главный тренер «Крыльев Советов» Галина Комарова рассказала корреспондентам «КП-Самара», нет ли страха перед Суперлигой, как команда готовится к дебюту в элитном дивизионе и какие цели ставят перед собой «Крылья».

Как давно команда вышла из отпуска?

— Из отпуска мы вышли 9 января, тренировки проходят в одноразовом режиме. Готовимся к сборам с 20 февраля по 6 марта.

Они пройдут в Турции?

— Да, в Турции. Там хорошие условия, мы были в этом же отеле в прошлом году. Плюс там хорошие спарринг-партнеры.

Пока тренируемся в Самаре. У нас три тренировки в неделю на «Металлурге»: по понедельникам, средам и пятницам, две тренировки проходят в легкоатлетическом зале по вторникам и четвергам. Суббота — игровой день, проводим товарищеские матчи или с нашей молодежкой, или с мальчиками — либо на «Металлурге», либо на базе.

Тренировочные матчи проходят в закрытом режиме или их может посмотреть любой желающий?

— Посмотреть можно, но съемка запрещена. А так мы допускаем родителей, друзей, близких. А болельщиков будем ждать уже на матче.

Все ли вернулись из отпуска в хорошей форме или кто-то ленился во время отдыха?

— Вкатка была целую неделю. Я считаю, что игроки уже в хорошей форме, чтобы получать большие нагрузки.

Следующий сезон команда уже точно проведет в Суперлиге?

— Да, готовимся к Суперлиге.

Этот сезон «Крылья» провели в Молодежной лиге. Насколько будет тяжело переходить в Суперлигу?

— Когда мы шли в молодежку, думали, что будет тяжело, и мы к этому готовились. Переходя в Суперлигу, мы понимаем, что она на две головы выше молодежки, притом, что у меня почти весь молодежный состав сохранился. Мы берем несколько опытных человек, которые поведут и дадут рост молодым игрокам. Мы входим в чемпионат, где играют опытные женщины. Все девчонки, которые сейчас входят в Суперлигу, шли поэтапно, три года росли для того, чтобы сыграть в этом турнире. Когда мы начали готовиться, девочкам было по 15 лет, сейчас им по 18.

Скажу точно — мало нам не покажется, но у нас есть когти, зубы, будем биться.

То есть не боитесь играть в Суперлиге?

— А смысл бояться? Не попробуешь — не узнаешь. За этот год в Суперлиге девчонки вырастут еще на голову, и не они будут проситься в клубы, а уже топ-клубы будут сами их приглашать к себе.

Какие цели и задачи на новый сезон?

— Я для себя поставила задачи, но озвучивать их не буду. Скажу только, что мы будем пытаться попасть в топ-6. В Суперлиге 12 команд, и если мы попадем в шестерку, то это будет отличный старт.

Насколько реально попасть в топ-6?

— Пока не могу сказать, потому что не знаю уровень Суперлиги. Смотрела турнир только в записи, но вживую совсем иначе.

Когда смотришь по телевизору — это же совсем другое. Ты не можешь рассчитать силы, скорости. Вживую ты видишь все поле, все моменты, открывания и действия игроков.

Не все знакомы с форматом женской Суперлиги. Это будет два круга, как в мужском чемпионате, 12 команд и 24 матча, или будет еще плей-офф?

— Сейчас обсуждают два варианта. Точно знаю, что будет два круга, плюс, будет третий круг, но в каком формате он будет, пока сказать не могу. У нас будет около 30 игр вместе с кубковыми матчами.

Какие команды выделите в Суперлиге? Может быть, с кем-то больше всего хотите сыграть?

— Думаю, что тяжело будет в каждом матче, особенно с топ-клубами — с «Локомотивом», ЦСКА, «Зенитом». «Ростов» — очень боевая команда, там играют настоящие бойцы. «Енисей» будет новой командой: там сменили тренера, состав, думаю, тоже будет другой. Новый тренер — новые амбиции.

Хочу посмотреть, как в этом сезоне покажет себя «Динамо», которые вышло из Молодежной лиги вместе с нами. Команда очень хорошо укрепилась, думаю, что она будет стараться войти в тройку или в пятерку.

Состав «Динамо» поменялся почти полностью, мы же сохранили костяк, добавили молодых девушек. Будем прибавлять.

Галина Комарова в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» 98.2 FM. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Есть ли варианты с приглашением легионеров?

— Варианты есть, но есть и проблема — в команде нет переводчика. Мне смешно, когда агенты предлагают вратаря-иностранца. На нападающего я, может быть, и согласилась бы, но вратарь — другое дело. Надо же постоянно общаться с защитниками, вратарь не может играть молча.

Вратарь — англоговорящая?

— Сейчас рассматриваем футболистку из Сербии.

Расскажите про команду. Все девушки — самарские воспитанницы или есть приезжие?

— Юлия Присяжнюк в аренде из «Локомотива», есть молодая девочка из Красноярска, есть защитница из Краснодара, более опытная, хорошо влилась в коллектив. Сразу видно, что они из Суперлиги.

Все ли игроки вашей команды соответствуют требованиям Суперлиги?

— В молодежке были совершенно другие требования, игроки были молодые, и сейчас я понимаю, над чем нужно работать. Нужно больше внимания уделить тактике, говорить, в какой футбол мы играем — не просто «бей-беги». Турция даст нам условия, где мы сможем достойно подготовиться к Суперлиге.

Когда стартует сезон?

— Тяжелый вопрос, потому что у нас регламент всегда приходит очень поздно. По тому, что есть сейчас, сезон стартует 13-19 марта, очень рано. Времени на подготовку и раскачку совершенно нет.

Команда будет играть на «Металлурге»?

— Металлург для нас родной, потому что там мы тренируемся, там мы базируемся, у нас все есть. Второе натуральное поле с маленькими трибунами всегда полностью заполнено, и кажется, что пришел весь город. Для нас он родной, любимый, и мы собираемся играть на Металлурге.

Продолжается ли селекция? Приезжают ли новые игроки на просмотр?

— У нас есть две ключевые позиции — нападающий и вратарь, по которым мы ищем усиления. Полузащита и защита почти укомплектованы. Я бы точно рассмотрела четырех игроков на эти позиции. Но мы будем больше делать акцент на том, чтобы воспитывать своих, давать дорогу. Для этого мы создаем молодежку, чтобы потом была подпитка. По финансированию молодежная команда находится немного в подвешенном состоянии, будем решать вопрос в ближайшее время. В целом же, команды до 16 и до 14 лет уже хорошо укомплектованы.

Расскажите про Молодежную лигу — кто там играет, какие ограничения по возрасту?

— 2003 год — 3 человека только могут играть и быть в общей заявке. У нас могло быть также 2 джокера на поле — это две девочки старше 2001 года, и самые младшие — 2006 год.

В прошлом сезоне вы взяли бронзу. Насколько был ожидаем такой результат?

— Могу сказать, что когда мы подавали бумаги в РФС, мне говорили, мол, зачем ты туда идешь, обкатайся в первой лиге, вы еще не готовы, у вас нет игроков и т. Д. Но мы пошли напролом и доказали всем, что должны тут быть. Все девчонки понимали, за чем идут. Поехали на сборы в Турцию и хорошую работу провели. Возможно, многие соперники недооценили нас, и первый круг мы прошли с одним поражением из 12-ти игр, а второй круг дался очень тяжело, нужно было держать свои позиции. Мы не знали заранее, с какими командами будем играть во втором круге, не знали, кого они будут выпускать на поле — потому что у некоторых команд была подпитка из Суперлиги.

Расскажите про ощущения от игры с «Чертаново» в первой лиге и Кубке? Там одна из лучших школ…

— К кубковой игре с «Чертаново» мы готовились, это была 1/8, но силы были неравные — на данный момент это лучшая школа в России. В первом тайме мы остались вдесятером, крупно проигрывали, но второй тайм мы закончили 0-0 и ушли на положительной ноте, понимали, что можем дожать. Когда в молодежной лиге по календарю выпало, что будем играть с «Чертаново», еще и на выезде — были опасения. Мы забили 2 мяча и дали команде уверенность, чтобы выходить на следующую игру с «Краснодаром». Эти 2 важных игры дали нам обкататься и с уверенностью войти в чемпионат.

Поменялся ли настрой после этих игр?

— Да, появилась уверенность, поменялось отношение к себе. Оно стало лучше. Так и происходит рост игроков из любителей в профессионалы. Девчонки почувствовали вкус крови, вкус победы. Они собирались сами, и иногда даже говорили: «Галина Васильевна, выйдите из раздевалки, пожалуйста». У них свои кричалки, свои способы настроиться.

Валерия Солодухина и Мария Дурнова попали в основную сборную России. Насколько это серьезный успех для девушек и для клуба?

— Я всегда говорю, что самое главное — это не попасть в сборную, а удержаться в ней. «Сегодня можешь быть в сборной, а завтра — подзаборный». Вот когда ты будешь на протяжении года туда ездить и попадать в состав — тогда другое дело. Чем чаще наших девчонок будут вызывать, тем сильнее будет прогресс и тем больше они помогут клубу. Я сама много лет играла за сборную, и когда приезжала оттуда, то была на голову выше тех игроков, которые находились в клубе. Я всегда говорю, что лучше быть худшим среди лучших и знать, к чему стремиться, чем быть лучшим среди худших.

Следите ли вы за ситуацией с отстранением наших сборных от международных соревнований? Говорят, что женский футбол скоро немножко разбанят. Насколько это важно?

— Пока нам дали отказ. Мы будем стараться все это пережить, и спасибо всем нашим ближайшим, тем же белорусам, которые устраивают турниры. ФИФА от нас никуда не девается, и я надеюсь, что мы придем к этому. Отстранение наших команд сильно сказывается на уровне, потому что в Европе играют сильнейшие клубы. В свое время, когда мы выходили на Европу, за счет немцев, шведов, норвежцев и французов рос уровень чемпионата, и в России игроки становились сильнее.

Достаточно ли в Самаре девочек, которые занимаются футболом? Есть ли «подпитка» молодыми талантами?

— В Самаре и области большая проблема с этим. Статистика показывает, что у нас 5000 занимающихся, но это неверная информация. Подпитки совершенно нет — ни в Самаре, ни в Самарской области. Секции и спортивные школы в самарском регионе совершенно не развиваются. Есть коммерческая школа «МЕГА», но там малыши -девочки 2014, 2015 года рождения. В этом сейчас заключается наша проблема — как поставить на поток развитие спортивных школ и секций женского футбола. На данный момент это невозможно сделать, пока структуру не наладят, нет даже маленьких футбольных полей.

Есть ли какой-то отклик от министерства спорта?

— Не скажу по спортивным школам. Я работаю в ПФК, но большую часть времени я нахожусь в академии «КС», где вся инфраструктура есть, поэтому писать письма не могу. Этим занимаются спортивные частные школы, им легче.

Насколько сложно развивать женский футбол в Самаре? Надолго ли затянется его восстановление?

— В 2011 году я первый раз проводила сборы и набирала команду. Сейчас 2023, и понадобилось почти 12 лет, чтобы выйти на этот уровень. За становление команды спасибо академии, спасибо Сергею Васильевичу Марушко, однажды он позвонил мне и сказал: «Приходи тренироваться в академию, возьму со всеми девчонками». И в течение 4 лет мы сохранили всех девчонок и приобрели новых.