На конференции в Казани рассказали о пунктах учета газа, которые производятся в Самаре

Руководитель ООО «ПромКомплектСервис» Вадим Орлов рассказал на конференции о сотрудничестве с НПП «Ирвис». Фото: скрин с видео

В Казани прошла конференция «Эффективное использование расходомеров счетчиков газа, решение задач по учету расхода газа, и обмен опытом в области эксплуатации метрологического обеспечения продукции НПП «Ирвис».

Научно-производственное предприятие с 1990 года занимается научными разработками в сфере приборов учета газа с 1990 года. С 2019 года внедрением в промышленное производство отечественных разработок занимается самарская компания «Промкомплектсервис». Ежегодно предприятие поставляет на промышленных объекты России более 150 пунктов учета газа с использованием российские комплектующих из Казани.

На конференции представители предприятия рассказали о развитии и изменении модельного ряда оборудования и внедрении новой техники на производстве. Ее качество подтверждает спрос со стороны заказчиков. Директор предприятия «Вымпелгаз» Ольга Борисова рассказала, за что ценит продукцию научно-производственного предприятия: - Компания поставила нам более десятка приборов учета газа, их продукция всегда высокотехнологичная, надежная и легкая в эксплуатации.

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