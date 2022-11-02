«Зеркала отражают каждый лишний килограмм»: семейная пара танцоров балета из Самары раскрыла секреты профессии

Наталия и Дмитрий Петров в день балета раскрыли секреты профессии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стремительный завораживающий танец, изящные платья и красочные костюмы, слияние движения и музыки - 2 ноября отмечается Всемирный день балета. Накануне профессионального праздника семейная пара артистов Самарского академического театра оперы и балета Наталия Клейменова и Дмитрий Петров рассказали журналисту «КП-Самара» свою историю и раскрыли секреты профессии.

Сначала балет Наталие совсем не понравился Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Балет мне категорически не понравился»

- Пяточку еще подверни, дорогая. И еще немного… Вот, теперь хорошо, - командует Дмитрий, пока супруга позирует фотографу.

- Ну вот как, скажите на милость, с ним работать! – возмущается та. - Малейший недочет сразу видит!

Наталия Клейменова впервые переступила порог хореографического класса в 5 лет. В балетную студию девочку привели родители.

Чтобы научиться танцевать на пуантах, пришлось серьезно потрудиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Ни мама, ни папа не были фанатами балета, просто эта студия оказалась ближайшим к дому кружком, - вспоминает Наталия. – Балет мне категорически не понравился. Поставили к станку, заставили выворачивать ноги - какому ребенку это придется по вкусу? Я сначала терпела, но потом твердо заявила маме – на балет больше не пойду! Но тут в нашей балетной студии случился отчетный концерт, я увидела на сцене балерин в красивых платьях, пышных юбках, диадемах – и пропала.

Правда, ждать свою первую пачку (пышная юбка балерин – Прим.Ред.) Наталие пришлось долго – прошел целый год, прежде чем девочка впервые вышла на сцену. Но постепенно Наталия втянулась в занятия и балет стал неотъемлемой частью ее жизни.

Наталия увидела прекрасные платья балерин и тоже захотела на сцену. Фото: САТОБ

- Когда училась в балетном училище, когда уже пришла в театр и танцевала в кордебалете, то любила встать за первую кулису и смотреть как танцуют примы, - вспоминает Наталия. – Их движения казались чем-то невероятным, просто завораживали. Тогда я и помыслить не могла, что когда-нибудь сама стану примой и буду танцевать главные партии.

Балерина признается – по молодости ей нравилось танцевать партии прекрасных сказочных принцесс. Однако сейчас гораздо интереснее роли, позволяющие раскрыть характер.

- Драмбалет гораздо интереснее, - говорит она. – Например, мне очень нравится танцевать Марию в «Бахчисарайском фонтане». Когда пытаешься передать через танец эмоцию, это гораздо сложнее, но интереснее. Еще мне очень нравится партия главной героини в балете «Анюта», мечтаю ее станцевать.

Дмитрий начал заниматься балетом вслед за старшим братом. Фото: САТОБ

«Брату давали карманные деньги»

Дмитрий Петров пришел в балет в 9 лет, вслед за старшим братом. Правда, признается – поначалу им руководили сугубо практические и даже корыстные мотивы.

- Старший брат учился в балетном училище, куда надо было ездить, а я в обычной школе рядом с домом. И мама ему давала карманные деньги на проезд, на еду, а я ходил пешком и ел дома. Меня эта несправедливость жутко возмущала, и я решил, что тоже хочу заняться балетом, чтобы карманные деньги перепадали и мне, - со смехом вспоминает Дмитрий. - Да и вообще перспективы профессии мне понравились: танцоров балета не берут в армию, а после окончания балетного училища мальчиков практически без конкурса принимают в театры – нас гораздо меньше, чем балерин. Тем не менее, до самого момента выпуска из балетной школы не отдавал себе в полной мере отчета, что собираюсь связать свою жизнь именно с танцем. Понимание пришло только когда после выпуска меня пригласили в театр.

Наталия и Дмитрий познакомились в театре и полюбили друг друга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий признается – хотя его нередко ставят танцевать принцев, такие роли ему не по вкусу.

- Этот рафинированный принц в «Спящей красавице» - он такой скучный, - говорит танцор. – Мне гораздо больше по вкусу Вацлав в «Бахчисарайском фонтане» или Конрад в «Корсаре». Вот пирата танцевать – совсем другое дело!

Вот уже два года Наталия и Дмитрий живут и работают в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Вижу жену красивой»

Именно там, в театре им.Станиславского в Москве, Наталия и Дмитрий впервые встретились и полюбили друг друга, именно там родилась их семья.

- На свадьбе все ждали, что мы станцуем что-нибудь эдакое, но мы так устали на работе и за время подготовки, что просто сидели и отдыхали, - вспоминают Наталия и Дмитрий. – Решили- это наш праздник, а натанцеваться мы и на работе успеем.

Вот уже два года Наталия и Дмитрий живут и работают в Самаре. Супруги признаются: балетная семья – это скорее правило, чем исключение.

Пара Клейменова-Петров часто танцует вместе. Фото: САТОБ

– Вытерпеть жену-балерину человеку, далекому от театра, практически невозможно, - улыбается Наталия. - Когда все нормальные люди возвращаются домой с работы и хотят ужинать и смотреть сериалы, у жены-балерины спектакль, и ужин ей готовить некогда. Когда у всех выходные – мы работаем. А уж новогодние праздники для балетных вообще – сплошной аврал.

Пара солистов Клейменова-Петров часто танцует спектакли вместе. Дмитрий уверяет: находиться рядом с женой и дома, и на работе ему не надоедает.

- Другие мужчины как? Приходят домой, там жена в халате, а когда она на работе нарядная, то он ее не видит, - рассуждает он. – А мне повезло, я жену всегда красивую вижу, да и на работе общение совсем другое, нежели дома.

Супруги поддерживают друг друга во всем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Весов на входе в зал нет»

С балетом связано немало стереотипов. И питаются балерины исключительно воздухом и нектаром, бдят тонкую талию, и стоять у балетного станка им приходится по семь часов в день. Наталия Клейменова признается: слухи о строгости балетной диеты сильно преувеличены.

- Конечно, есть отдельные фанатики, которые готовы морить себя голодом, но в целом мы питаемся точно так же, как обычные люди, - говорит она. – Мышцы и связки должны получать необходимые витамины и питательные вещества. Можем даже иногда и фастфуд поесть, и роллы какие-нибудь, но в основном домашнюю пищу предпочитаем. Весы на входе в репетиционный зал никто не ставит, но там со всех сторон зеркала, так что каждый лишний килограмм видишь отчетливо. Но мы очень много двигаемся, и все калории моментально сжигаем.

Дочка Наталии и Дмитрия тоже мечтает танцевать балет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Непосредственно у станка артисты балета проводят не так много времени – полчаса в начале репетиции, чтобы размяться. А вот сами репетиции иногда длятся по несколько часов, после небольшого отдыха завершаясь вечерними спектаклями.

- Наша работа довольно травмоопасна, нагрузка большая, и вывихи бывают, и растяжения, причем иногда – прямо на сцене, - рассказывает Дмитрий. – Поэтому для каждого спектакля готовится два-три состава солирующих артистов, и они во время представления дежурят за сценой, чтобы в случае необходимости сразу подменить вышедшего из строя коллегу.

Детская мечта Наталии о сцене и красивых нарядах балерины сбылась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дочь мечтает о пуантах

За пределами театра балетные навыки танцорам практически не пригождаются – разве что лужи перепрыгивать, но артисты берегут свое тело и стараются препятствия спокойно обходить. Правда, однажды Наталие удалось не на шутку удивить друзей во время квеста.

- Там одним из заданий было со связанными руками достать что-то сверху. Это было неудобно, и тогда я просто подняла ногу над головой и достала необходимое, - с улыбкой вспоминает девушка. – У окружающих просто глаза на лоб полезли.

Хотя балету и расписанию репетиций и спектаклей подчинен весь распорядок жизни Натальи и Дмитрия, они находят время и для хобби. Наталия обожает печь имбирные пряники, варить мыло, лепить из полимерной глины и заниматься декупажем. Многие сценические украшения она делает себе своими руками. А Дмитрий любит возиться с электроникой и делать ремонт.

- Вопреки стереотипам, ни разу не встречался с предрассудками со стороны знакомых – мол, что за работа такая для мужчины – танцевать, да еще и в лосинах, - смеется он. – Наоборот, нашим друзьям наша работа очень нравится.

Дочка Наталии и Дмитрия уже намерена пойти по стопам родителей. Ангелине всего 8 лет, но она с самого юного возраста погружена в театральную жизнь.

- Когда балерине не с кем оставить маленького ребенка, она, естественно, берет его с собой в театр, - пожимает плечами Наталия. – Наша дочь отсюда практически не вылезала, была со мной и на репетициях, и на спектаклях. Уже записалась в балетную школу и теперь выпрашивает пуанты как у мамы. Отвечаю – тебе еще рано. Жди, занимайся, и когда-нибудь и ты выйдешь на сцену и станцуешь главную роль.