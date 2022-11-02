Сергею Пиняеву — 18. Рассказываем, чем знаменит юный талант «Крыльев Советов»

За год Пиняев стал игроком основы “Крыльев”. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

2 ноября талантливому полузащитнику самарской команды "Крылья Советов" Сергею Пиняеву исполняется 18 лет. Трудно поверить, что всего-то 18 — парень на слуху не первый год, о нем говорят не только в России, но и в Европе, называют одним из главных талантов страны. И это не авансы — Пиняев показывает не по годам зрелую игру, а в этом сезоне и вовсе раскрылся как один из лидеров «Крыльев Советов».

Рассказываем, почему к 18-летнему полузащитнику самарцев такой интерес.

Стажировка в Манчестере

О Пиняеве начали говорить лет пять назад. Тогда еще совсем юный футболист академии «Чертаново» поражал тренеров и футбольных экспертов. И не только в России. На юного таланта обратили внимание в Англии — в «Манчестер Юнайтед».

Вундеркинда заметили на турнире в Испании. Тогда «Чертаново» обыграло «Ювентус», «Вердер» и «Челси», опередило «Атлетико», «Ливерпуль» и «Реал», Пиняев наколотил девять мячей. Это достижение отметили скауты «МЮ»: скоро юный талант отправился в Англию на стажировку.

Тогда у «Манчестер Юнайтед» был выставочный матч против сверстников из «Бари», который закончился победой «красных дьяволов» 6:0, пять мячей забил Сергей Пиняев.

Дебют в ФНЛ в 15

Однако даже после такого уезжать в Англию было рано. И Пиняев сам это понимал. Он вернулся в Россию, в академию «Чертаново», и уже через два года попал в заявку основной команды. В ФНЛ вундеркинд дебютировал в августе 2020 года, когда ему было 15 лет. Моложе в первой лиге еще никогда никого не было.

В первой же игре в ФНЛ — против «Спартака-2» — Сергей Пиняев отличился голевой передачей, но сезон в целом он провел не так ярко, как многие болельщики ждали от «самого талантливого молодого игрока России». «Чертаново» вылетело в ПФЛ, однако Пиняев пошел на повышение — в Российскую премьер-лигу. По проторенной тропе юный талант отправился в «Крылья Советов».

Один из лидеров «Крыльев»

В Самаре и тогда, и сейчас было много игроков из «Чертаново». А главный тренер Игорь Осинькин — и вовсе главный творец чертановского феномена, когда команда чуть не вышла в РПЛ.

Талант — не единственное, что есть у Пиняева. Футболист поражает своими работоспособностью и профессионализмом.

— Во-первых, парень в 17 лет пашет в режиме профи. Грамотно разминается, интенсивно работает, отдыхает не в статике, долго тянется на заминке. Во-вторых, тянется к общению, поднимает нетривиальные темы, — писал в своем телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

О профессиональном подходе к делу молодого футболиста говорит один факт. В июле Пиняева увезли в больницу прямо с тренировки с пневмотораксом. Очень серьезная травма, восстановление должно было занять много времени, однако Пиняев вернулся на поле уже осенью. И не просто вернулся, он превратился в полноправного лидера «Крыльев». И все благодаря грамотному восстановлению.

Сергей - один из лидеров самарской команды. Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Если в прошлом сезоне Пиняев был игроком ротации и выходил на поле только на замену минут на 15-20, то сейчас он железный игрок основы. И дело не только в том, что ушел Антон Зиньковский, на чьей позиции играет Пиняев. Сергей и правда серьезно вырос.

То и дело в СМИ появляются новости, что полузащитник «Крыльев» интересен грандам, причем не только российским, но и европейским. И доля правды в этих слухах есть: Пиняев не только талантливый футболист, но и игрок, который быстро прогрессирует. Такими темпами из «Крыльев» Сергей отправиться в один из топ-5 чемпионатов.