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Спорт2 ноября 2022 10:43

Сергею Пиняеву — 18. Рассказываем, чем знаменит юный талант «Крыльев Советов»

Полузащитнику самарской команды "Крылья Советов" Сергею Пиняеву исполнилось 18 лет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
За год Пиняев стал игроком основы “Крыльев”.

За год Пиняев стал игроком основы “Крыльев”.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

2 ноября талантливому полузащитнику самарской команды "Крылья Советов" Сергею Пиняеву исполняется 18 лет. Трудно поверить, что всего-то 18 — парень на слуху не первый год, о нем говорят не только в России, но и в Европе, называют одним из главных талантов страны. И это не авансы — Пиняев показывает не по годам зрелую игру, а в этом сезоне и вовсе раскрылся как один из лидеров «Крыльев Советов».

Рассказываем, почему к 18-летнему полузащитнику самарцев такой интерес.

Стажировка в Манчестере

О Пиняеве начали говорить лет пять назад. Тогда еще совсем юный футболист академии «Чертаново» поражал тренеров и футбольных экспертов. И не только в России. На юного таланта обратили внимание в Англии — в «Манчестер Юнайтед».

Вундеркинда заметили на турнире в Испании. Тогда «Чертаново» обыграло «Ювентус», «Вердер» и «Челси», опередило «Атлетико», «Ливерпуль» и «Реал», Пиняев наколотил девять мячей. Это достижение отметили скауты «МЮ»: скоро юный талант отправился в Англию на стажировку.

Тогда у «Манчестер Юнайтед» был выставочный матч против сверстников из «Бари», который закончился победой «красных дьяволов» 6:0, пять мячей забил Сергей Пиняев.

Дебют в ФНЛ в 15

Однако даже после такого уезжать в Англию было рано. И Пиняев сам это понимал. Он вернулся в Россию, в академию «Чертаново», и уже через два года попал в заявку основной команды. В ФНЛ вундеркинд дебютировал в августе 2020 года, когда ему было 15 лет. Моложе в первой лиге еще никогда никого не было.

В первой же игре в ФНЛ — против «Спартака-2» — Сергей Пиняев отличился голевой передачей, но сезон в целом он провел не так ярко, как многие болельщики ждали от «самого талантливого молодого игрока России». «Чертаново» вылетело в ПФЛ, однако Пиняев пошел на повышение — в Российскую премьер-лигу. По проторенной тропе юный талант отправился в «Крылья Советов».

Один из лидеров «Крыльев»

В Самаре и тогда, и сейчас было много игроков из «Чертаново». А главный тренер Игорь Осинькин — и вовсе главный творец чертановского феномена, когда команда чуть не вышла в РПЛ.

Талант — не единственное, что есть у Пиняева. Футболист поражает своими работоспособностью и профессионализмом.

— Во-первых, парень в 17 лет пашет в режиме профи. Грамотно разминается, интенсивно работает, отдыхает не в статике, долго тянется на заминке. Во-вторых, тянется к общению, поднимает нетривиальные темы, — писал в своем телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

О профессиональном подходе к делу молодого футболиста говорит один факт. В июле Пиняева увезли в больницу прямо с тренировки с пневмотораксом. Очень серьезная травма, восстановление должно было занять много времени, однако Пиняев вернулся на поле уже осенью. И не просто вернулся, он превратился в полноправного лидера «Крыльев». И все благодаря грамотному восстановлению.

Сергей - один из лидеров самарской команды.

Сергей - один из лидеров самарской команды.

Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Если в прошлом сезоне Пиняев был игроком ротации и выходил на поле только на замену минут на 15-20, то сейчас он железный игрок основы. И дело не только в том, что ушел Антон Зиньковский, на чьей позиции играет Пиняев. Сергей и правда серьезно вырос.

То и дело в СМИ появляются новости, что полузащитник «Крыльев» интересен грандам, причем не только российским, но и европейским. И доля правды в этих слухах есть: Пиняев не только талантливый футболист, но и игрок, который быстро прогрессирует. Такими темпами из «Крыльев» Сергей отправиться в один из топ-5 чемпионатов.

Спорт: ФУТБОЛ