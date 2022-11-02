«Продолжим вызывать для уточнения данных»: военком сообщил о выполнении плана по мобилизации в Самарской области

Алексей Вдовин рассказал об итогах частичной мобилизации в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин сообщил о выполнении регионом плана по частичной мобилизации. Однако предупредил - граждан могут продолжать вызывать в военкоматы для уточнения данных. Эту информацию военком озвучил в эфире радио «Комсомольская правда».

- Президент Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации. Расскажите, как она прошла в Самарской области?

- В соответствии с поручениями Верховного главнокомандующего, министра обороны РФ, Генерального штаба мероприятия по частичной мобилизации, которые нам были определены, сейчас завершены. Гражданам повестки по мобилизации больше не выписываются. При этом отдельно хочу отметить, что тем самарцам, кому уже были вручены повестки по частичной мобилизации, необходимо явиться в военный комиссариат для того, чтобы по ним было принято окончательное решение. Например, если человеку предоставлялось время для медицинского освидетельствования, чтобы определить категорию годности, то они должны принести нам все результаты, чтобы мы внесли все уточненные данные в учетные документы. Это касается и вновь открывшихся обстоятельств, например, семейного положения. Да, мы сейчас будем заниматься уточнением наших планирующих документов, и возможно какие-то граждане будут вызываться в военкоматы – либо по телефону, либо через организации. Но это будет происходить для уточнения личных данных и никак не связано с вопросами призыва по мобилизации. Весь план, который нам был определен, мы выполнили, мобилизацию завершили, повестки по мобилизации больше выписываться не будут.

- С какими сложностями пришлось столкнуться? Это ведь такое масштабное мероприятие…

- Да, поначалу были некоторые сложности. До мобилизации многие граждане не занимались должным образом своим здоровьем и не вносили изменившиеся данные в документы по воинскому учету. У кого-то появились дети, у кого-то изменилось состояние здоровья, но военкомат они об этом в известность не поставили. Мы ориентировались на имеющиеся данные, которые, как правило, вносились после постановки на воинский учет после прохождения военной службы по призыву. А медосвидетельствование изначально в военкоматах законом предусмотрено не было. В результате уже в воинских частях пришлось отправлять граждан на медицинское освидетельствование.

В ходе мобилизации были приняты оперативные решения, и дополнительно было выделено определенное количество врачей, они были включены в каждую призывную комиссию по мобилизации. Так что в дальнейшем работа велась уже планово. Это позволило снизить количество жалоб на состояние здоровья, кроме того, были приняты решения по гражданам, которые имели право на отсрочку.

Также ходе мобилизации были изданы Указы и распоряжения о предоставлении отсрочек. Нам пришлось немного перерабатывать подход, мы проводили переприписку, убирали из списков студентов, многодетных отцов. Все эти вопросы удалось оперативно решить. Сейчас основная часть освобожденных от мобилизации уже вернулась домой. Хотя у нас есть случаи, когда имеющие право на отсрочку решили продолжить службу.

- В Москве появились сообщения, что тем, у кого сейчас на руках повестка по частичной мобилизации, уже не надо идти в военкомат. Как обстоит дело в Самарской области?

- Законодательно и с учетом всех нормативных документов гражданин обязан явиться по этой повестке. Объяснить, почему не смог явиться – например, по состоянию здоровья или из-за командировки. Прийти в любом случае нужно, чтобы по нему было принято окончательное решение. Но оно никак не будет связано с призывом по мобилизации. Повторюсь, по мобилизации призыв завершен. Никаких других планов нам не доводилось и, судя по информации из генштаба, они не планируются. Сейчас военные комиссариаты будут призывать только добровольцев. Также работают пункты по отбору на военную службу по контракту.

- А насколько много было этих добровольцев? Они продолжают идти?

- С начала мобилизации была реализована возможность подать заявление в добровольцы на сайте «Госуслуги». Таких в Самарской области уже около полутора тысяч. Часть из них призвали по мобилизации. Тех же, кто не подходит под параметры мобилизации по каким-то ограничениям, но хочет принять участие, мы записываем как добровольцев в отряды «Барс». Недавно вышло решение о четком определении статуса этих добровольцев, они будут приравнены по всем льготам, по денежному довольствию к службе по контракту. И добровольцы продолжают идти.

- По поводу денежного довольствия у мобилизованных были вопросы. Например, недавно жена одного из них пожаловалась на зарплату за сентябрь в 4 тысячи рублей. Почему такие суммы?

- Мы изначально не скрывали, что денежное довольствие военнослужащих по контракту вне зоны СВО не слишком большое. Те, кто приходит без выслуги лет, без каких-то дополнительных выплат, получают от 23 до 27 тысяч рублей. И надо понимать, что если мобилизацию объявили 21 сентября, а 22-23 первые граждане пошли по призыву, то за 8-9 дней, а у кого-то и за два-три дня это денежное довольствие не может оказаться большим. Тем не менее, эта ситуация прогнозировалась, поэтому губернатором Самарской области было принято решение об единовременной выплате в 50 тысяч рублей, чтобы компенсировать мобилизованным потерю основного заработка в сентябре. Основная масса мобилизованных эту выплату уже получила.

Решением Президента РФ было дано указание об определении денежного довольствия мобилизованных не менее 195 тысяч рублей в месяц. Я думаю, что следующие выплаты, они будут с 10 по 20 ноября, сформируют уже с учетом этой суммы. Никто без денег не останется.

- А как обстоит дело с вещевым довольствием, с питанием? Были сообщения, что чего-то не хватает.

- С вещевым довольствием и питанием изначально все было налажено. Просто ряд граждан решили, что им нужны какие-то дополнительные вещи. Но это не значит, что не было того, что положено по закону. Вещевое обеспечение было в полном объеме, начиная от носков и заканчивая шапками, кепками, зимним обмундированием – всем, что положено военнослужащим, мобилизованные обеспечивались. Дополнительно в Самарской области принято решение о закупке около 10 наименований обмундирования и экипировки, которые также будет выдаваться гражданам. Этот процесс уже начался, планомерно продолжаем все необходимое раздавать.

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