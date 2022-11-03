«Посторонний не сможет пройти в здание»: в Самаре школы хотят оснастить магнитными замками

Школы в Самаре хотят оснастить магнитными замками, чтобы защитить от посторонних Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре школы хотят оснастить магнитными замками. Такое предложение прозвучало на рабочем совещании по проблеме безопасности в образовательных учреждениях Самарской области, которое провел председатель комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн 2 ноября 2022.

Прямые договора школ и ЧОПов хотят отменить

Вопрос безопасности учеников в школах вновь подняли после недавних трагедий в учебных заведениях Казани и Ижевска. Предложения были разные – например, школы предлагали оснастить турникетами, а председатель гордумы в Самаре Алексей Дегтев предложил, чтобы охрану в школах взяли на себя сотрудники Росгвардии.

- Но через турникеты можно при необходимости просто перепрыгнуть. А для того, чтобы поручить охрану школ Росгвардии, пришлось бы увеличить численность этой структуры как минимум на 160 тысяч человек по стране, с учетом того, что в России 41 тысяча школ, - пояснил Александр Хинштейн журналисту «КП-Самара».

Альтернативные варианты повышения безопасности школ обсудили на совещании 2 ноября. В совещании приняли участие зампредседателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, глава облминобра Виктор Акопьян, врио начальника управления Росгвардии по региону Евгений Нечаев, глава Самары Елена Лапушкина, председатель гордумы Алексей Дегтев и др. Главной задачей стал поиск решений, которые бы сделали недоступным проход на территорию школ для посторонних.

В качестве основного решения было предложено оснастить школы региона магнитными замками, ключи от которых выдавались бы ученикам и преподавателям.

- Магнитный замок на железной двери сейчас представляется наиболее надежным способом обеспечить защиту учеников, - пояснил Александр Хинштейн. – Такая система уже успешно работает в детсадах. Нужно проработать возможность оснастить школы магнитными замками и системами видеонаблюдения.

Также на совещании предложили запретить школам самим заключать прямые договора на оказание охранных услуг. Вместо этого конкурс будут объявлять сразу на целый район города.

- Это позволит привлекать к охране школ самые крупные частные охранные организации, которые дорожат своей деловой репутацией, - пояснили на совещании.

А в разработке техзадания для участников такого конкурса примет участие Управление Росгвардии.

«Очередей не будет»

В самих школах Самары предложение оснастить учебные заведения магнитными замками поддержали.

- Это было бы очень здорово – тогда чужие просто не смогут зайти на территорию школы, - считает директор самарской школы №29 Ирина Атапина. – Сейчас у нас установлены турникеты, есть магнитные карточки, чтобы через него пройти. Но турникеты стоят внутри школы, то есть посторонний может зайти внутрь и лишь потом встретит препятствие в виде турникета и охранника. К сожалению, трагедии показали, что этого недостаточно. Магнитные замки и ключи для доступа – более безопасный вариант. Тем более, что есть возможность подключить эту систему к пожарной сигнализации – и при ее срабатывании все калитки автоматически бы открывались.

Директор образовательного центра в Южном городе Владимир Кильдюшкин также считает, что магнитные замки и ключи для доступа школам не повредят и лишних очередей на входе не вызовут.

- Утром, когда идет основной поток учеников, входная дверь будет открыта, - рассказал Владимир Кильдюшкин журналисту «КП-Самара». – А когда дети уже зашли, начались уроки, то калитка будет закрыта, и посторонние пройти уже не смогут – только при наличии магнитного ключа. Школы могут установить такие системы и самостоятельно, однако это недешево, и маленьким учебным заведениям сделать это сложновато. Поэтому если такие замки будут устанавливаться централизованно, за счет бюджета, это однозначно хорошо.

КОНКРЕТНО

В Самарской области охрану 917 объектов образования ведут 66 частных организаций. Также безопасность обеспечивают турникеты и магнитные карточки.