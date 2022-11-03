Роман убил красавицу, когда та отвергла его ухаживания. Фото: соцсети

Стало известно, кто убил самарскую «Мисс полиция- 2019» Ирину Янковскую. На 30-летнюю красавицу, инспектора по делам несовершеннолетних, напали возле ночного клуба «Карамболь» на ул. XXII Партсъезда. Убийца нанес удар ножом в грудь, Ирина скончалась до приезда полиции. Преступника задержал по горячим следам лично начальник уголовного розыска, полковник полиции Павел Жилюнов. Рассказываем, что известно об убийце самарской «Мисс полиции-2019» Ирины Янковской.

Жил по понятиям

Задержанного зовут Роман К., ему 33 года. Как рассказали источники «КП-Самара», большую часть жизни он провел в тюрьме.

- Он ранее уже был неоднократно судим за кражу и за умышленное причинение вреда здоровью, - сообщили в полиции.

Последний раз мужчину судили за то, что до смерти забил молотком и руками отца - тот в свою очередь тоже не был образцом хорошего поведения. Он также отсидел за убийство - мужчина расправился с матерью Романа.

Профиль Романа в соцсетях закрыт, однако «четкий пацанский» статус дает основания полагать, что и в обычной жизни мужчина руководствовался тюремными понятиями.

- Я скажу вам не в обиду, пусть красавицы простят! Все цветы красивы с виду, да не всем дан аромат! – заявляет о себе мужчина в статусе, поднимая на аватарке бокал с вином.

Ирина Янковская очень любила свою семью и свою работу. Фото: Архив КП-Самара

Хотел познакомиться, но получил отказ

Вечером 2 ноября 2022 года с красавицами у Романа не задалось. Как рассказал на допросе сам мужчина, он был пьян, с приятелем катался по барам, и увидев в «Карамболе» Ирину с подругой, решили «подкатить» к красавицам и познакомиться. Однако те внимание уголовника не оценили и знакомиться отказались.

Мужчины проявляли настойчивость, а позже, уже на улице, между ними и девушками произошел настоящий конфликт. Ирина ударила горе-ухажера по лицу. Тот вскипел и в ответ выхватил нож и нанес ей удар ножом в грудь. Девушка погибла практически мгновенно, ее 10-летняя дочка осталась без мамы.

После этого Роман сел в машину и попытался скрыться, однако его машина застряла в грязи в одном из дворов, а сам преступник по горячим следам был задержан и доставлен в отделение полиции.

На допросе убийца пытался очернить свою жертву, заявляя, что та в тот день была «не так невинна, как все думают». Подробности пока не разглашаются, однако у правоохранителей есть основания сомневаться в его словах.

3 ноября Роману должны избрать меру пресечения в суде

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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