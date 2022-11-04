Убил родню и залил бетоном: в Самаре хладнокровный убийца пытается выйти на свободу раньше времени

На суде убийца спокойно улыбался. Фото: Архив КП-Самара

В Самаре хладнокровный убийца пытается выйти на свободу раньше времени. Амир Саят-Керимов, осужденный на 19 лет лишения свободы за то, что в июле 2011 года убил родную тетю и ее гражданского мужа, а потом закопал тела и залил их бетоном, подал прошение о досрочном освобождении. Дело рассмотрели в Самарском областном суде 3 ноября 2022.

Схватил ружье и выстрелил дважды

Летом 2011 года Самару потрясло жестокое убийство. В пригородном коттедже были обнаружены тела хозяйки дома Натальи Шибаровой и ее гражданского супруга Александра Посконова. Мужчину и женщину не просто убили, но перенесли тела на строительную площадку рядом с домом, положили в яму и залили бетоном. Лишь спустя год после жестокого убийства тела жертв обнаружили и началось расследование.

Улики и свидетельские показания привели правоохранителей к племяннику убитой женщины, Амиру Саят-Керимову. В результате расследования выяснилась картина страшной трагедии, произошедшей в ночь с 10 на 11 июля 2011. Тогда Керимов поссорился с сожителем своей тети, Александром. Ситуация накалилась, в какой-то момент Керимов схватил ружье и дважды выстрелил в Александра. Мужчина скончался на месте

Свидетелем убийства оказалась родная тетя молодого человека. Но несмотря на кровные узы, он ее не пожалел. Хладнокровный убийца закрыл Наталью в одной из комнат, а потом задушил. После этого он и еще трое соучастников перенесли трупы на площадку рядом с домом, где шла стройка. Они вырыли яму, положили в нее тела и залили их раствором бетона. Только спустя год тела нашли, а очевидцы произошедшего дали обвинительные показания.

Заявил, что болен

На суд Амир Саят-Керимов шел спокойно и даже улыбался. По решению судьи он отправился за решетку на 19 лет, два из которых он должен был отбыть в колонии строгого режима. Также он должен был выплатить один миллион рублей за моральный вред в пользу дочери погибшего мужчины Марины Посконовой.

Однако спустя 11 лет убийца решил, что хочет выйти на свободу раньше положенного срока. Он заявил, что он болен и обратился в Волжский районный суд с просьбой об освобождении от наказания в связи с болезнью в соответствии со ст.81 УК РФ (п.6 ст.397 УПК РФ). Районный суд счел доводы недостаточными, однако Керимов не оставлял попыток. Он обратился с апелляцией в Самарский областной суд.

Дело хладнокровного убийцы в областном суде рассмотрели 3 ноября 2022 года. В итоге судья оставил решение суда предыдущей инстанции без изменений.

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