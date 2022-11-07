Техника времен ВОВ и марш мобилизованных: как прошел парад Памяти в Самаре 7 ноября 2022 года

Парад Памяти в 12-й раз прошел в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 7 ноября 2022 года, в Самаре в 12-й раз прошел парад Памяти, темой которого стала «Дорога Победы». Он посвящен 81-й годовщине проведения легендарного военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, который стал самым масштабным, многочисленным и продолжительным по времени. На мероприятии побывала фотограф «КП-Самара». Публикуем самые яркие снимки парада Памяти.

Темой парада Памяти-2022 стала "Дорога Победы" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В параде Памяти 7 ноября 2022 года в Самаре приняли участие более 8 тысяч человек. По площади имени В.В. Куйбышева прошли 106 парадных расчетов. В их числе: военные, представители силовых структур, кадеты, юнармейцы и военно-патриотические клубы.

В параде приняли участие кадеды и юнармейцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня там можно было встретить людей как в современной форме, так и в обмундировании времен Великой Отечественной войны.

Открывали парад молодые люди в форме времен Великой Отечественной войны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также по главной площади города проехала восстановленная техника: мотоциклы ТИЗ АМ 600 и М 72, машины ГАЗ, бронеавтомобили, танки Т-60 и Т-70.

В параде задействовали восстановленную технику времен войны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В параде Памяти приняли участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и несколько делегаций из других регионов страны, в том числе впервые из Дагестана и Донецкой народной республики.

В параде приняли участие Игорь Комаров и Дмитрий Азаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Парад — это историческое и знаковое для страны событие. Это связь с теми, кому выпали тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны. В такой же ноябрьский день 1941 года на этом месте стояли ваши сверстники – те, кто уходил после парада на фронт. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарим каждого, кто защитил нашу страну, — обратился к собравшимся Игорь Комаров.

Мероприятие посвящено 81-й годовщине легендарного парада 7 ноября 1941 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он отметил, что память о тех, кто встал на защиту Родины от фашизма, всегда будет жить в сердцах потомков. Отвага и патриотизм этих людей будут примером и образцом для подражания.

Среди участников парада - красивые девушки в форме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— 7 ноября — особый день в истории нашего края и страны. Куйбышевский парад навсегда вошел в героическую летопись Великой Отечественной войны как символ стойкости и несокрушимого духа нашего народа. Память о нем и его участниках жива и поныне. Наш парад Памяти объединяет людей всех поколений, это символ народного единства, — отметил Дмитрий Азаров.

Парадные расчеты прошли по площади под звуки барабанной дроби Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стройным маршем под звуки барабанной дроби по площади Куйбышева прошли несколько парадных расчетов. Впервые в параде Памяти приняли участие мобилизованные военнослужащие, которым предстоит отправиться в зону СВО.

В параде приняли участие мобилизованные военнослужащие Фото: правительство Самарской области

В рамках мероприятия также состоялась гражданская демонстрация. Шествие объединило сотрудников промышленных и оборонных предприятий, студентов вузов. Всего — более 10 тысяч человек.

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