23 февраля 2023 в Самаре днем ожидается пасмурная, облачная погода с комфортной температурой воздуха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В праздник всех мужчин в Самаре, как сообщают синоптики, никаких неприятных сюрпризов не будет. Рассказываем, какая погода будет в Самаре 23 февраля 2023 в День Защитника Отечества.

Какая погода будет в Самаре 23 февраля 2023

23 февраля 2023 в Самаре днем ожидается пасмурная, облачная погода с комфортной температурой воздуха, которая не будет меняться в течение всего дня. С утра столбик термометра остановится на отметке -6...-5 градусов. В обед и вечером температура не изменится, сообщает gismeteo.ru.

Небольшой снег пойдет накануне ночью, продолжится рано утром, прекратится примерно в 10 часов утра и возобновится ближе к 19 часам. Осадков выпадет примерно 0,8 мм.

Синоптики также прогнозируют западный и северо-западный ветер силой в 2-9 м/с. Магнитной бури в этот день не намечается. Атмосферное давление 740-746 мм ртутного столба.

Народные приметы, связанные с погодой 23 февраля

В народном календаре 23 февраля - Прохор Весновей. Если в этот день ударил мороз, то не стоит его бояться - он ненадолго. Снег свешивается с крыш – к обильному урожаю хлеба. Вороны садятся на самые верхние ветки деревьев и чистят перышки – к снегопаду.