«Природное время в Самаре — московское, но жить по нему неудобно»: мифы и правда о переводе часов

Многие самарцы хотят вернуться ко времени, когда в десять вечера летом было светло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуму отправлен законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. Его автор — самарский депутат Михаил Матвеев. У идеи много и сторонников, и противников. Среди аргументов — как социальные, так и природные, связанные с астрономическим временем и биоритмами человека. Где в этих аргументах имеется фактологическая основа, а где — недостаточная осведомленность, разбирался корреспондент «КП-Самара».

Экономили дрова и спасали электростанции

До Октябрьской революции регионы России жили по среднему солнечному времени, ориентиром была столица региона. Понятно, что при таком подходе время в Санкт-Петербурге. Москве, Пензе, Самаре отличалось на определенное количество минут, что создавало неудобства при перемещениях.

Поясное время с четкой разницей в один час де-факто стало использоваться в СССР с 1924 года. Однако еще раньше — в 1917 году, при Временном правительстве, было установлено летнее время с целью экономии дровяного топлива. Срок его действия продлевался несколько раз, и на «зимнее» время в 1917 году страну вернула уже советская власть перед самым Новым годом.

Но перед наступлением лета 1918 года часы в Советской России двинули сразу на два часа вперед, а осенью вернули на час назад. Таким образом вся страна жила в сдвиге от астрономического времени на 1-2 часа в зависимости от сезона, а летом 1921 года — даже на 3 часа. После этого «прыжки» на лето-зиму прекратились, а время «устаканилось» в позиции плюс 1 час от астрономического (а впоследствии — поясного).

В 1930 году летнее время было ввели снова — с целью экономии теперь уже не дровяной, а электрической энергии, а также чтобы спасти электростанции от перегруза в вечерние часы. Но в том году назад часы так и не перевели, и страна осталась на долгие годы жить по «декретному» времени, опережавшему поясное уже на 2 часа.

«Я люблю солнце»

Впоследствии ряд регионов «перекидывали» из одного часового пояса в другой, а в 1981 году в СССР вновь появилось летнее и зимнее время. И вышло так, что в ряде областей и республик летом время отличалось от поясного уже на 3 часа. Куйбышевская область была в их числе (кроме тех периодов, когда ее переводили в московский часовой пояс).

Именно с тех времен у многих самарцев отложились воспоминания о солнце, которое садится летом около 11 вечера. В их числе — депутат Михаил Матвеев, автор законопроекта о возврате перехода на летнее время (отмененного с 2011 года).

- Я люблю солнце. Кому-то нравится ночь, кому-то нравятся сумерки. А я люблю, когда много света, мне от этого радостно и весело. И поэтому я хочу, чтобы летом, как в моем советском детстве, солнце садилось после десяти вечера, ближе к 11, а не в 8 и не в 7. И чтобы в три часа утра солнце не светило уже через занавески, - высказался депутат в эфире «Радио КП-Самара».

Михаил Матвеев: я люблю солнце. Фото: скрин видео

Позиция Михаила Матвеева: светлое время суток должно совпадать с периодом жизненной активности человека. Это позволяет сэкономить миллиарды киловатт-часов электроэнергии, сократить количество ДТП и иметь возможность отдыхать после работы в солнечное время.

Но насколько период социальной активности россиян и в частности самарцев совпадает с так называем «природным» временем? Обратимся к арифметике.

Какое же «настоящее» время для Самары?

Вычислить природное астрономическое время — задачка, посильная ученику начальной школы. Нужно поделить 360 градусов (окружность земного шара) на количество часовых поясов (24). Получаем, что один природный час умещается в 15 градусов.

Самара располагается на 50-м восточном меридиане. То есть между 45-м (плюс 3 часа к нулевому меридиану) и 60-м (плюс 4). Производим еще одно несложное вычисление и получаем следующий результат: природное солнечное время на долготе Самары - плюс 3 часа 20 минут от нулевого меридиана (то есть от Гринвича).

На нынешний момент Самара живет по времени GMT+4. То есть, чтобы «попасть» в точное природное время (по которому в регионе жили до революции), нужно было бы сдвинуть стрелки часов на 40 минут назад!

Понятно, что этого делать никто не будет. И если принять традиционное деление на часовые пояса с разницей в 1 час, то получается, что ближе всего к природному времени Самары нынешнее московское время — различие всего в 20 минут.

Жить по природе или по обществу?

Но нужно понимать, что «природное» солнечное время, по которому ориентировались наши предки, - это когда летом светло уже в три часа ночи. Когда полдень — это реально половина дня, а не конец утра. Когда полночь — уже половина ночи, а не время укладываться. И когда зимой можно ложиться спать уже в семь вечера.

Разумеется, все нынешние социальные процессы относительно природных биоритмов сильно сдвинуты в сторону вечерних часов. Именно поэтому и понадобилось сначала «декретное» время, а потом и летнее — чтобы продлить световой день максимально в сторону полуночи. И заодно сэкономить электроэнергию.

Противники перевода стрелок указывают на вероятные проблемы со здоровьем у граждан, которые может повлечь «сбой природных ритмов». У этой теории есть как сторонники, так и противники в медицине.

Доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины СамГМУ Виктор Поляков основывает свое мнение на опыте работы со спортсменами, которым нередко приходится менять часовые пояса для участия в соревнованиях.

- Насколько мы ощутим на себе перевод стрелок — зависит от индивидуальных биоритмов и адаптационных возможностей человека. Как показывает практика, длительные перелеты с пересечением нескольких часовых поясов действительно могут привести к сбою в работе отдельных органов и систем, и в этом случае требуется довольно длительный период для адаптации. А смещение времени на один час не оказывает существенного влияния на жизнедеятельность человека, - считает ученый.