Превратили солнечный парус в руль: ученые из Самары разработали систему управления космическим парусником

Разработанная самарскими учеными программа возьмет на себя функции штурмана и матроса-рулевого на космическом паруснике Фото: Роскосмос.

Самарские ученые разработали систему управления космическим парусником для полета к Марсу. Она позволяет менять траекторию полета аппарата без использования двигателей ориентации. В руль превращается сам солнечный парус. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета имени академика С.П. Королева.

Солнечный парус становится рулем

Программа, созданная специалистами вуза, возьмет на себя функции штурмана и матроса-рулевого. На парусе есть специальные управляющие поверхности, которые представляют собой полоски из жидкокристаллической пленки. Они размещены вдоль сторон квадратного солнечного паруса. На полоски в определенный момент полета можно воздействовать электрическим током. Благодаря этому меняются их способности: участки могут либо полностью пропускать солнечный свет или почти полностью отражать его. Меняется и сила давления света на полоски.

- В зависимости от степени прозрачности той или иной полосы свет давит на стороны паруса с разной силой. Таким образом, космический аппарат поворачивается в нужное направление. Это можно сравнить с земным парусником, у которого на время та или иная сторона паруса становилась бы дырявой и начинала пропускать ветер, поворачивая корабль без руля, - отмечают в вузе.

Экономия топлива двигателей

По словам ученых, подобный способ управления космическим парусником позволит экономить топливо двигателей. Кроме того, в перспективе он сделает эти аппараты более энергетически независимыми и способными на более дальние перелеты.

- Расчеты показывают, что космическим парусником можно вполне эффективно управлять с помощью солнечного паруса. При этом длительность полета удается сохранить столь же минимальной, как если бы мы использовали двигатели ориентации. В данном случае топливом для аппарата служит солнечный свет, - подчеркнула заведующая кафедрой динамики полета и систем управления вуза профессор Ольга Старинова.

До Марса за 250 суток

В программу, разработанную самарскими специалистами, можно заложить размеры и массу космического аппарата, площадь солнечного паруса, дату и место планируемого старта с орбиты Земли и прибытие на орбиту Марса. Комплекс рассчитает траекторию полета и укажет, когда и как именно нужно будет изменить прозрачность полосок на парусе. К примеру, ученые рассчитали, что космический аппарат с квадратным плоским парусом площадью 200 кв. м и управляющими полосками шириной 15-20 см сможет долететь до орбиты Марса за 250 суток. Подобный расчет можно сделать и для полетов на другие планеты.

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