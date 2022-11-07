7 самых красивых зданий Самары, которые перенесут вас в Европу

В Самаре есть даже вполне европейского вида костел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мечтаете оказаться в Европе и насладиться красотой зданий? Попробуйте выйти на улицу и осмотреться вокруг. Архитектура Самары настолько богата, что на одной улице можно увидеть сразу несколько стилей: готика, модерн, классицизм, советский авангард и модернизм. Некоторые строения нашего города совсем не уступают европейским. Самые красивые – в нашей подборке.

Самарский областной художественный музей. Фото: с сайта artmus.ru

Самарский областной художественный музей

Адрес: ул. Куйбышева, 92

Стиль: неоклассицизм

Первым в нашем списке идет Самарский художественный музей. Это одно из самых красивых и узнаваемых зданий Самары, расположенное в исторической части города. Оно было выкуплено Волжско-Камским коммерческим банком у городского купца Курлина. В 1913-1915 годы прошла реконструкция внешнего фасада архитектором В. И. Якуниным: появилась колоннада, фронтон со скульптурным украшением и фигурами грифонов. Внутри здания все осталось без изменений: сохранилась парадная лестница, мраморный зал и фойе.

В послереволюционный период в помещении проходило множество событий. В 1918 году здание занимал общегородской клуб коммунистов. Позже в нем размещались советские комитеты и издательства различных газет: Губком РКП(б), Губком РКСМ, Горком КПСС. В 1989 году в здание переехал Самарский областной художественный музей, в котором представлены экспозиции русских мастеров: Рокотова, Репина, Айвазовского, Сурикова, Кончаловского, Пластова и других.

Храм Пресвятого Сердца Иисуса

Адрес: ул. Фрунзе, 157

Стиль: неоготика

Храм Пресвятого Сердца Иисуса – самый яркий представитель неоготического стиля в архитектуре Самары. Его часто называют Польским костелом – он был построен представителями самарской католической общины, которая состояла в основном из поляков. Сначала была возведена деревянная церковь, а в 1902 году началось строительство каменного храма под руководством А. А. Щербачева, которое длилось четыре года. Автором проекта стал архитектор польского происхождения Ф. О. Богданович. Освящение храма прошло в 1906 году. В 1930-х годах он был закрыт и разграблен, а с началом войны в нем расположился краеведческий музей. В 1991 году храм был передан католической общине и отреставрирован.

Польский костел выполнен в неоготическом стиле и имеет форму креста. Фасад украшен башнями пинаклями – их высота 47 метров. В алтаре находится фреска – копия картины Сальвадора Дали «Христос Святого Иоанна Креста». До 1913 года в храме располагался орган. Сейчас в нем проходят встречи христианских конфессий, концерты духовной и классической музыки, существует библейский кружок, работает библиотека и выпускается католическая газета.

Дом В. Л. Жукова. Фото с сайта cultnaslediesamregion.ru

Дом В. Л. Жукова

Адрес: ул. Ленинградская, д.46

Стиль: эклектика

Украшением Ленинградской улицы является дом номер 46. Это жилое здание было построено в начале XIX века для одного из представителей знатного купеческого рода – Василия Л. Жукова. Дом Жукова имеет три этажа и визуально его можно разделить на две части с отдельным входом со стороны центрального фасада. Это связано с тем, что в прошлом он использовался как доходный дом.

Здание имеет богатую внешнюю отделку. Его фасад украшает лепка в виде большой головы льва, которая окружена обрамлением. Вокруг него располагаются фигуры мужчин в причудливых костюмах и с коронами на голове. Прямо над ними находится крупная надпись «В.Л. Жуковъ». По бокам – фигуры женщин, которые поддерживают эту конструкцию.

Хоральная синагога

Адрес: ул. Садовая, 49

Стиль: неомавританский

Самарская хоральная синагога является одной из самых значимых религиозных построек Самары и всей России. Она была воздвигнута в 1908 году. Ее открытие состоялось из-за большого роста в городе еврейского населения в начале XX века. Это стало настоящим праздником, а на здание повесили памятную доску с именами тех, кто оказал этому содействие: архитектор Зельман Клейнерман, его помощник Р. Маргулис. В советский период синагога была закрыта и передана в Горсовет для дома культуры. Позже в помещении разместился хлебозавод. Здание синагоги было возвращено еврейской общине в лишь только 1994 году. В 2021 году начались реставрационные работы строения.

Самарская хоральная синагога выполнена в неомавританском стиле, основанном на испанском стиле мудехар. Главная особенность таких зданий – подковообразные арки, чередование красных и белых полос кирпичной облицовки, башенки в виде минаретов. В Самаре синагога построена в виде трехнефной базилики, а на центральной расположилось навершие в форме шестиконечной звезды. Некоторые окна также выполнены в виде звезды.

Музей модерна. Фото: сайт музей

Особняк Курлиной

Адрес: ул. Фрунзе, д.159

Стиль: модерн

Особняк Александры Курлиной – одно из самых первых зданий в Самаре в стиле модерн. Он построен в 1903 году купцом А. Г. Курлиным для своей супруги Александры – именно она впоследствии управляла домом из-за болезни мужа. После его смерти она переехала в Москву, а особняк заняла чехословацкая армия. С 1941 по 1943 год в помещении находилось посольство Швеции, а в 1970-е годы – областной краеведческий музей. В 2008 году здание было реконструировано: восстановлены дворовые постройки, интерьер дома, крыша, укреплен фундамент.

Обновленное здание было открыто в 2012 году – в нем разместился Музей модерна, который занимается изучением модерна в регионе. Сейчас его фасад побелен и отделан голубой блестящей плиткой. Он украшен лепниной: женская голова над главным входом и растение над угловым окном. Металлические ворота и игзороди выполнены в форме бабочек и стрекозы. Внутри расположено 22 уникальные комнаты, а на второй этаж ведет металлическая лестница.

Дом со слонами Фото: Антон СЕНЬКО

Дом со слонами

Адрес: ул. Советской Армии, 292

Стиль: модерн

Дача купца Константина Головкина – больше известная как Дом со слонами – расположена на берегу Волги. Здание построено по совместному проекту Головкина и архитектора В. В. Тепфера в 1908-1909 годах. Выдающаяся часть постройки – скульптуры слонов перед фасадом, выходящем к реке (отсюда и название). Они были изготовлены по эскизам купца и установлены так, чтобы их было видно с проплывающих по Волге судов.

После революции семья Головкина уехала из Самары и передала дачу новой власти. Сначала в здании развернули госпиталь, потом детский сад, а в 1929 году ее передали «Водоканалу». В советские годы была проведена реконструкция дома: была застроена веранда, изменен интерьер помещений. Изначально Константин Головкин сделал все комнаты разных цветов, а гостиную украсил картинами с изображением летящих женских фигур. В 2021 году началась реставрация здания с целью восстановить его первоначальный вид. В отреставрированном здании разместят Международную школу молодых архитекторов.

Фахверковый дом. Сайт: tur-ray.ru

Фахверковый дом

Адрес: ул. Фрунзе, 75а

Стиль: фахверк

И последним, но не по значимости, в нашем списке идет фахверковый дом, который спрятан во дворе на улице Фрунзе, 75а. В конце XIX века он был построен в традиции каркасного строения, типичного для стран Центральной и Северной Европы. Владельцем дома был О. Г. Гиршфельд – присяжный поверенный. Его дважды отчисляли из учебных заведений и ссылали в Самару за революционные идеи. В итоге он остался в городе и начал вести успешную адвокатскую карьеру. А этот самый дом приобрел в 1903 году. Однако неизвестно имело строение такой вид изначально или было построено слугами Гиршфельда в знак уважения и благодарности как гласят легенды.

Но точно известно, что фахверковый дом сказочно красив. Он словно сошел со страниц произведений Братьев Гримм. Здание имеет два этажа, эркер и башенки. А его главная особенность – деревянный каркас. Стены покрыты светлой штукатуркой, а узор выполнен темным деревом. Настоящая сказка в центре города.