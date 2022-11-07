В Самарской области волонтерство объединило бизнес, некоммерческие организации, власти и обычных людей

Участники круглого стола подчеркнули: такое единодушие в волонтерском движении они видят впервые. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так совпало, что во время проведения круглого стола по теме социально-гуманитарных акции новой реальности в парке Дружбы народов микрорайона Волгарь шла очередная погрузка гуманитарного груза от Общественной палаты Самарской области, предназначенного самарским военнослужащим, участвующим в СВО. В ней приняли участие представители крупного бизнеса, Торгово-промышленной палаты Самарской области, министерства юстиции региона, Нотариальной палаты, Общероссийского народного фронта, Союза народов Самарской области, муниципального района Исаклинский, Дома дружбы народов, волейбольного клуба «Нова».

- Мы отправляем очередной гуманитарный груз нашим доблестным бойцам - это вклад многонациональной семьи региона в дело Победы, - подчеркнул куратор проекта #своихнебросаем Павел Покровский.

За время с начала специальной военной операции уровень волонтерского движения в Самарской губернии взлетел многократно. Почему в наших сердцах сейчас особенно откликается тема поддержки и заботы? Какие социально-гуманитарные акции сейчас наиболее важны? Куда обратиться, если есть желание помогать? На эти и другие вопросы ответили участники круглого стола в медиацентре «КП».

Нам не все равно

- Помощь от Самарской области для жителей новых субъектов РФ, переселенцев, а также для мобилизованных и военнослужащих в зоне СВО просто неоценима. Это большой труд каждого человека и организации вне зависимости от объема этой помощи. Благодаря ей школы республик смогли подготовиться к новому учебному году, библиотеки – пополнить свои полки, родители – одеть и обуть детей. Кто-то приносит связанные носки и шарфы для бойцов, предприниматели привозят свою продукцию: обувь, мед, средства гигиены... Участвуют самые разные люди, и такого единения я не видел за много лет своей работы, - поделился руководитель Регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Антон Родионов.

Член женсовета 2-й армии, представитель общественного фонда «Звезда и Лира» Марина Афанасенко подтвердила, что объемы гуманитарных грузов за последние 7 месяцев в зону СВО выросли многократно.

- У нашей организации прямая доставка на передовую. За 7 месяцев мы переправили более 500 тонн гуманитарного груза. Если в начале мы отправляли один КАМАЗ в месяц, то сейчас - 2-3 в неделю, - рассказывает Марина Афанасенко.

Марина Афанасенко: за 7 месяцев фонд «Звезда и лира» отправил на передовую более 500 тонн гуманитарного груза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В волонтерских акциях участвуют не только граждане. Организации – от крупных до небольших – организуют сборы помощи, донорство крови, занятия с детьми переселенцев и многое другое.

Руководитель проектов АНО «Самарский центр развития добровольчества» Ольга Левина поделилась опытом организации швейного коворкинга для нужд мобилизованных. Центр получал большой поток запросов от организаций швейного профиля и граждан с навыками шитья. Пообщавшись с руководителями профильных колледжей и предпринимателями, «СЦРД» организовал потоковое производство от волонтеров.

- Мы разработали сумки для хранения и перемещения спальных мешков, а также модели курток для военнослужащих. Специально уточняли, как сделать так, чтобы ребятам было удобно, - поделился исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Самарский Центр развития добровольчества» Егор Гордиенко.

- Бизнес никогда не был в стороне от социально-гуманитарных проблем общества, ярчайший пример этого – меценатство, опыту которого – несколько столетий, - считает советник председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк по вопросам ESG Игорь Прокофьев. - Так, Сбербанк в течение многих лет организует и приветствует вовлечение своих сотрудников в волонтерское движение. На наш взгляд, это помогает не только решать актуальные проблемы общества, но и способствует развитию самих сотрудников. Через волонтерство люди могут реализовать свои личностные качества, которые могут быть не востребованы в узкопрофессиональной деятельности. Например, офисный работник, скрупулезно работающий с цифрами, может оказаться ярким лидером в гуманитарной акции. Многие говорят, что волонтерство наполняет их жизнь особым смыслом, помогает найти друзей и единомышленников.

Игорь Прокофьев считает, что волонтерство не только решает проблемы, но и помогает развитию самих людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А руководитель социальных и благотворительных проектов Сети клиник «ЛИНЛАЙН» БФ «Линия Добра «ЛИНЛАЙН» Наталья Ливенцова отметила:

- Все эти вопросы так или иначе касаются каждого. А объединяясь, мы можем сделать больше для тех, кто в этом нуждается."

Как и чем помочь

У фонда «Звезда и лира» есть группа В контакте и телеграм-канал, где публикуются списки вещей, необходимых для жителей новых территорий и мобилизованных. Эти данные могут помочь тем, кто хочет оказать помощь, но не знает, как. Марина Афанасенко предостерегает от перечисления денег по реквизитам, опубликованным не от имени фонда, а от частных лиц: к сожалению, на этой теме могут паразитировать мошенники, поэтому будьте бдительны!

Спикеры уточнили: сегодня для мирных жителей и переселенцев особенно нужны теплые вещи и зимняя обувь детям и взрослым, а продукты принимаются со сроком годности более трех месяцев. Для военнослужащих к этому списку добавляются средства гигиены (влажные салфетки), нижнее белье. Дело в том, что они находятся в полевых условиях, где, увы, нет привычного нам ежедневного душа в комфортных условиях.

Затем эксперты обсудили, как выстроить цепочку взаимодействия между обычными людьми, желающими поучаствовать в волонтерских программах, и организациями, где уже отлажена четкая логистика.

- Мы понимаем, что у людей есть большое желание помочь, но их нужно сориентировать, куда обращаться. Я являюсь председателем одного из ТОСов в Тольятти и старшим по дому.Мы организовали информирование жителей в домовых чатах, на базе территориальных самоуправлений. Мой телефон, координаты фонда «Звезда и лира» и других организаторов висят в открытом доступе, и мы готовы сотрудничать в любую минуту. Например, сегодня утром мне позвонили предприниматели из Тольятти, которые сделали партию печек-буржуек для нужд армии. В преддверии зимы это просто потрясающая помощь нашим воинам! Все обсудили, в несколько звонков организовали доставку оборудования на передовую, - поделился опытом руководитель социального проекта Информационно-просветительская программа «17»Поволжской Ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План» Вячеслав Рябцов. Информационно-просветительская программа «17» реализуется при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Вячеслав Рябцов поделился опытом выстраивания логистики волонтерства в Тольятти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По мнению Рябцова, очень важна открытость организаторов волонтерской помощи. Чем больше освещается эта тема, чем более известна благотворительная деятельность той или иной организации, тем больше она может привлечь к себе сторонников и тем выше ее возможности для решения тех или иных социальных и гуманитарных вопросов. Его мнение единодушно поддержали остальные спикеры «круглого стола» «КП».