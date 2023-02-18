Поплатились жизнью за доброту: под Самарой пожилая пара погибла при попытке вернуть долг

Под Самарой пожилая пара погибла при попытке вернуть долг Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Тихое село в Самарской области стало местом жуткого убийства пожилых супругов. Парочка пенсионеров поплатилась жизнью за собственную доброту. Убийца при помощи кухонного ножа расправился с 60-летним мужчиной, а после бросился с холодным оружием на его жену. Он оставил их умирать, прихватив с собой ценные вещи из их дома. В следственном комитете по региону рассказали подробности страшной истории.

«Не хотел отдавать долг»

Село Ягодное дурно прославилось из-за жуткой истории убийства, которая произошла летом 2022 года. В одной из жилых домов были найдены два окровавленных трупа. На их телах стражи порядка обнаружили признаки насилия — 62-летнего мужчину и его супругу закололи ножом. Как выяснилось, причиной убийства пожилой семейной пары стали деньги…и доброта.

Сейчас в смерти жителей села Ягодное подозревают их 35-летнего соседа. По версии следствия, пенсионеры были убиты при попытке вернуть свои кровные деньги. Подозреваемый остро нуждался в деньгах и решил занять их у знакомой семейной пары. Добрые люди ему не отказали. Только вот чужое мужчина взять-то взял, а как возвращать и не подумал. Шло время. Пенсионеры ждали, изредка напоминали о себе, но в один момент терпение просто лопнуло.

В убийстве подозревают 35-летнего жителя села Ягодное. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

«Не хотел смотреть ему в глаза»

Тогда 60-летний житель Ягодного решил высказать недовольство односельчанину. Все закончилось ссорой. Деньги сосед так и не вернул. И вместо того, чтобы признать свою вину и хоть попытаться избавиться от долга, он решил избавиться от неприятелей. 1 августа прошлого года мужчина спрятал кухонный нож за пазуху и направился в дом пожилой пары. Мужчина открыл дверь своему убийце. Он, наверное, и подумать не мог, на что способен этот человек.

-Я попросил его принести мне обезволивающие. Не хотел смотреть ему в глаза. И когда он повернулся ко мне спиной, я нанес ему первый удар ножом, - рассказал правоохранителям подозреваемый.

Убийца напал на супругов с кухонным ножом. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

На странный шум прибежала 62-летняя супруга. Она увидела перед собой жуткую картину и замерла. Должник долго думать не стал и сразу набросился на женщину с холодным оружием.

-Она все увидела. Тогда я перекинулся на нее, ударял ее и в грудь, и в голову.

Злоумышленник нанес каждому не менее 15 ударов кухонным ножом. От полученных травм и мужчина, и женщина скончались. Пока пенсионеры лежали и истекали кровью, сосед обчистил их дом и забрал с собой имущество на сумму больше 29 тысяч рублей. После чего он скрыл с места происшествия.

Следователям удалось собрать достаточно доказательств. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Только вот людей уже не вернешь.