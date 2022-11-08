«Я бы запретил человеческую глупость»: Александр Хинштейн - о защите школ, борьбе с точечной застройкой и лгбт-пропагандой

Депутата Александра Хинштейна хорошо знают в Самарской области

Депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна в Самарской области знают все. Кто-то – по его борьбе с точечной застройкой и защитой обманутых дольщиков, кто-то – по преследованию коррупционеров и взяточников, кто-то – по нашумевшим федеральным законопроектам и спасению исторических памятников. Александр Хинштейн рассказал журналисту «КП-Самара» о борьбе с точечной застройкой и лгбт-пропагандой, вариантах защиты школ и многом другом.

«Безопасность детей не должна зависеть от толщины кошелька родителей»

- Прошла очередная региональная неделя. Как вы ее оцениваете, какую тему считаете самой важной?

- Работа в регионе — это часть моей работы, которую я считаю приоритетной. Это не только приемы избирателей, но и объезд объектов, встреча с руководителями разного уровня, совещания. Так, на прошедшей региональной неделе с коллегами обсудили вопросы охраны школ. Сейчас звучат разные предложения. Например, обеспечить охрану силами Росгвардии. Но для этого нужны очень большие ресурсы, как минимум увеличить численность этой структуры на 160 тысяч человек. Я с трудом могу просчитать, сколько средств из федерального бюджета на это может понадобиться. А ведь есть еще вузы, колледжи, детские сады. Одно из возможных решений – оснащение школ магнитными замками, которые препятствуют проходу внутрь посторонних людей. Турникеты эту проблему не решают, через турникет можно перелезть, а вот магнитные замки и железные двери, причем не только на входной группе, но и на калитках с системой видеонаблюдения – это одно из решений. Также нужны единые квалификационные требования к сотрудникам ЧОПов, которые охраняют школы. Да, безопасность - это недешево. Но платить должны в первую очередь не родители, а бюджет. Безопасность детей не должна зависеть от толщины кошелька папы и мамы. Когда ты отдаешь ребенка государству, ты должен быть твердо уверен, что государство его там защитит и обеспечит безопасность.

- К вам на прием идут люди с самыми разными проблемами. Как вы справляетесь с таким потоком? Удается ли вникать в каждую ситуацию? И с любой ли проблемой надо идти к депутату?

- К депутату стоит идти с той проблемой, которая в его силах и в логике здравого смысла. Конечно, приходят с разными вопросами и решить пытаемся каждый. Только в Самарской области мне поступает порядка трех с половиной тысяч обращений в год. Я понимаю, что люди идут не от хорошей жизни. Если человек стал депутатом по одномандатному округу, то он должен быть готов к потоку людей, к тому, что его будут все время «загружать» разными проблемами. И с одной стороны такой поток обращений и жалоб, а он постоянно растет, создает серьезные сложности в работе - их же все надо отрабатывать. Но с другой стороны меня это радует, это свидетельство доверия людей.

- Много ли обращений поступает к вам из-за частичной мобилизации? Чего они касаются? Удается ли разрешить проблемы?

- В общей сложности в Самарской области с моим участием удалось добиться возвращения 36 незаконно мобилизованных самарцев – либо это студенты, либо работники оборонных предприятий, либо сотрудники ИТ-сферы, либо родители трех детей до 16-летнего возраста. Последнюю категорию удалось начать возвращать после того, как появилось разъяснение Генерального штаба. Много обращений касалось условий размещения. Понятно, что мобилизации 80 лет не было. Но вы разве не знали, что, набрав такое количество людей их надо где-то размещать, куда-то везти, на ночь класть спать? Или вот большое количество жалоб на здоровье. Да, есть вопрос к самим гражданам, которые не извещали военкомат ни о болезни, ни об изменении семейного, социального статуса. Но медосвидетеольствования не предполагалось, эту проблему решали в ручном режиме. Все эти проблемы решаемы, если есть желание решить. В день по-прежнему получаю от мобилизованных и их семей не менее десяти обращений только в соцсетях.

Расселить ветхие кварталы

- По ситуации на Пятой просеке губернатор поговорил с застройщиком, но все равно сейчас дело решается в суде. Возможно ли точку поставить, если даже договоренности застройщика с губернатором не работают?

- Точку поставит суд. Я очень надеюсь на то, что суд займет позицию прокуратуры. Для области с самого начала была возможность – и она не иссякла – решить вопрос миром. Просто признать иск прокуратуры, ведь он подан к минстрою, предмет иска - отмена выданного разрешения на строительство. Не знаю, почему это не сделано. Но это решение суда станет важным прецедентом для всей страны как эффективный механизм борьбы с точечной застройкой.

- Вы активно боретесь с точечной застройкой. Но что делать? Ведь свободной земли в городе нет.

- Есть механизм комплексного развития территории. Да, земли свободной в городе нет. Но есть много кварталов, где находится ветхое жилье. Механизм понятен – выкупается квартал, переселяются люди. Какая-то часть домов признается аварийными, часть просто выкупается. Есть механизмы, позволяющие изымать по рыночной цене – по такому пути пошли при строительстве метро. Но механизм изъятия должен быть разумным, надо платить людям столько, сколько это стоит, не копейки.

- Вы неоднократно говорили, что любые соседи всегда против застройки под окнами. Как соблюсти баланс?

- Самое главное - стройка должна обязательно сопровождаться созданием необходимой социальной и транспортной инфраструктуры. Люди протестуют не из-за шума и пыли стройки. А потому что в городе с и так затрудненной транспортной ситуацией появляются новые пробки, некуда водить детей в сады, школы, поликлиники. Например, в Октябрьском районе количество новых ЖК зашкаливает, и все они строятся без социальной инфраструктуры.

- Школы на Пятой просеке не хватает?

- Нет, даже с учетом работы в две смены. Там уже алфавита не хватает для классов.

«Журналистика научила выделять главное»

- В Самаре многие верят, что фамилия Хинштейн – это такой волшебный ключик, который позволяет открывать любые двери. Все ли проблемы вам удается решать?

- К сожалению, не все, бывает, что приходят с проблемами, нерешаемыми изначально. Например, есть судебное решение, и с этим я ничего не могу сделать. Есть ситуации по-человечески сложные. Там, где есть возможность вмешаться и найти решение, я всегда эти возможности стараюсь использовать. Главное подходить к проблемам людей не формально, а видеть конкретного человека и его судьбу.

- Вы долго работали журналистом. Вам это помогает в работе депутата?

- Конечно помогает, потому что журналистика много дает, и одно из главных качеств – умение четко сформулировать свои мысли и вычленить главное. А в любой проблеме всегда очень важно вычленить главное, реперные точки. Человек может тебе два часа рассказывать, а суть уместится в одном абзаце. А еще журналистика – профессия, которая учит, что не бывает закрытых дверей, что любая цель и задача, которую ты перед собой ставишь, должна быть достигнута. Журналистика, во всяком случае печатная – это работа на результат. Событие - заметка - газета. В этом мое отличие от многих других коллег-депутатов, для которых процесс в политике важнее, чем итог.

«Человек должен быть уверен в безопасности»

- Вы один из инициаторов закона об усилении защиты персональных данных россиян. А насколько вообще реально закрыть данные в 21 веке?

- На любой яд есть противоядие. Наша жизнь все больше трансформируется и погружается в цифровую среду. А раз так, то все, что касается этой среды, должно определяться законом. И чем активнее развиваются цифровые технологии, тем выше должна быть степень защиты и безопасности граждан. Утечки персональных данных могут послужить инструментом для мошенников. Это особенно критично с биометрическими данными. Биметрия не меняется у человека с возрастом, т.е. сдав данные в 16 лет и в 60, и в 80 лет они будут актуальными. Доступ к этой информации дает такие возможности, о которых мы пока и не подозреваем, особенно с учетом развития генной инженерии. Понятно, что отказаться от биометрии нельзя. Входить в онлайн-банк по биометрии, разблокировать смартфон — это удобно в первую очередь для самих граждан. Но тут критически важен вопрос защиты. Поэтому мы приняли закон о том, что Единая биометрическая система должна быть государственной, а банки, которые уже обладают этими данными передают их в ЕБС, оставляя у себя частичный доступ, позволяющий оказывать услуги, к которым уже все привыкли. Человек должен быть уверен, отдавая данные, что они не станут достоянием мошенников. И это может гарантировать только государство.

- А закон о запрете лгбт-пропаганды насколько реально воплотить в жизнь в век всеобщего доступа к интернету?

- Абсолютно реально, при условии, что и сами родители будут в этом заинтересованы. Но наша задача – на уровне государства защитить детей. Что касается семьи – то это зона ответственности родителей.

- Не превратится ли это в охоту на ведьм?

- Нет, а почему это должно в нее превратиться? Как раз весь опыт показывает, что сторонники и идеологи нетрадиционных ценностей гораздо более агрессивны, чем сторонники традиционных.

- Что еще по-вашему стоит запретить?

- Многое, но это нереализуемо. В частности, человеческую глупость. Продолжение интервью будет опубликовано в следующих материалах.