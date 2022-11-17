«Препарировали» химические реакции: эксперименты ученых из Самары помогут снизить вредные выбросы в газотурбинных двигателях

Ученые проводили эксперименты на уникальной, самой больший в мире установке / Фото: Самарский университет

Самарские ученые экспериментально подтвердили модели образования канцерогенов в газотурбинных двигателях. Они первыми в России сделали это при повышенных температурах. В перспективе наработки специалистов из Самары позволят снизить выбросы вредных веществ.

«Препарировали» химические реакции

Эксперименты проводили ученые СНИУ имени академика С.П. Королева и самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН. Для исследования они использовали уникальную, самую большую в мире установку по изучению кинетики процессов горения. Специалисты «препарировали» химические реакции роста поликлинических ароматических углеводородов (ПАУ), которые способны вызвать мутацию клеток и раковые заболевания у живых организмов.

- Мы наглядно, детально изучили химические реакции роста ПАУ. Ранее их изучали и экспериментально подтверждали только при температурах до 700 кельвинов. Мы продвинулись до 1200. Ранее подобное в России не проводилось, - рассказал директор филиала ФИАН, профессор Самарского университета Валерий Азязов.

Самарские ученые первыми в России изучили химические реакции роста ПАУ при температуре в 1200 К / Фото: Самарский университет

Огромный «часовой механизм»

По словам ученых, в камере сгорания двигателя за долю секунды происходят тысячи взаимосвязанных химических реакций. Это можно сравнить с огромным часовым механизмом, начиненным множеством крутящихся шестеренок. В настоящее время экспериментально изучена лишь малая часть реакций, которые участвуют в образовании ПАУ. Установка Самарского университета позволяет лучше узнать, как работает каждая из «шестеренок», и понять работу всего «часового механизма». Также с ее помощью можно измерить скорости химических реакций.

- Разбирая реакции по отдельности, ученые как бы останавливают то мгновение, за которое в двигателе происходит множество химических событий, и «препарируют» каждое из них, проверяя особенности течения на практике. Теоретики используют эти данные для проверки своих расчетных методов, - отмечают в Самарском университете.

По словам Валерия Азязова, такой комбинированный подход позволяет распутывать механизмы образования сажи. Поняв их до конца, ученые смогут минимизировать вредные, канцерогенные выбросы двигателей.

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