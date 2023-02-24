«Мнение, что ученики плохие – старческое ворчание»: педагог из Самары Владимир Кильдюшкин рассказал, как найти подход к школьникам

Важную роль в учебном процессе играют умор, веселье и хорошее настроение.

– Ученики не меняются, они и сегодня остаются прежними. Одни серьезны, другие склонны к шалостям. А вот оценка их действий стала другой, и это – настоящая проблема, – отмечает директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин.

Он работает в системе образования 16 лет. За это время Владимир воспитал множество учеников и даже одержал победу в конкурсе «Учитель года России». Педагог рассказал «КП-Самара» о собственном наставническом опыте и о том, как сегодня изменились отношения между учителем и учеником.

«Никогда не мечтал быть педагогом»

Владимир Кильдюшкин пришел в профессию учителя в 2007 году. Признается: быть педагогом ему никогда не хотелось. Окончив школу, он поступил в Самарский государственный университет на исторический факультет. На пятом курсе будущему учителю нужно было пройти педагогическую практику. Владимир заинтересовался.

– Учителем, который принял меня на практику, был мой друг. Я спросил, в чем заключается моя работа. А он мне говорит: делай что хочешь, – улыбается Владимир. – Я пошел к ученикам и начал с ними разговаривать на разные темы: о футболе и других подобных вещах. Нам было невероятно весело! Они с таким интересом меня слушали, это просто не могло не понравиться.

Эта практика полностью изменила дальнейшую жизнь Владимира. Он твердо решил, что станет учителем.

Первая попытка трудоустройства была неудачной

После окончания университета Владимир Кильдюшкин пошел устраиваться в школу. Выбрал ту, что находилась ближе к дому. Пришел при параде: весь в белом и с дипломом в руках. Но… наткнулся на отказ.

– Это было во время летних каникул, школа пустовала. Я попросил у охранника, чтобы он провел меня к директору. Подошли к кабинету, я только делаю шаг вперед, а директор с испугом заявляет, что никакой учитель им не нужен, и говорит охраннику, чтобы он меня увел. Я был в шоке – мне перекрыли путь, даже не пообщавшись, – вспоминает Владимир. – Охранник посоветовал мне не расстраиваться и обратиться в департамент образования. Я так и сделал.

В департаменте образования Владимиру предложили вакансию учителя истории в школе №121 Железнодорожного района. На этот раз будущему педагогу улыбнулась удача: он получил не только желаемую работу, но и отличных наставников.

– Я счастлив, что судьба распорядилась именно так. Большую роль в моей будущей карьере сыграла директор школы Татьяна Моргунова. Спустя три года я хотел уволиться – такое желание появляется у каждого учителя. А я на тот момент работал на дополнительной работе, и планировал остаться только там. Пришел к Татьяне Владимировне, чтобы сообщить о своем решении, но она меня опередила: предложила должность заместителя директора по воспитательной работе. В итоге я остался только в школе, – рассказывает Владимир Кильдюшкин.

Учитель должен быть интересен школьникам, а не отдаться от них, считает педагог.

После этого карьера пошла в гору. В 2015 году Владимир устроился директором в школу №53, а в 2017 году получил аналогичную должность в ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Южный город».

«Мнение о том, что все ученики плохие – это просто старческое ворчание»

В последние годы многие сетуют на то, что ученики изменились, причем не в лучшую сторону. Уважение к учителю пропало, как и интерес к урокам, да и характер у школьников стал гораздо хуже. Владимир отмечает: мысль об этом невероятно глупая.

– Это все старческое ворчание. Раньше и трава была зеленее, и солнце лучше светило. Глупость! Люди привыкли сравнивать настоящее с прошлым, и почему-то последнее всего оказывается лучше. На деле ученики остались прежними. Молодое поколение всегда пытается самоутвердиться и для этого нарушает правила поведения. Это заложено в нашей биологии, а она не может измениться, – поделился Владимир.

Однако перемены есть – отношение взрослых к поведению детей существенно изменилось. Раньше нарушивший дисциплину ребенок знал, что получит наказание, как от учителей, так и от родителей. Сегодня это не так.

– У нас пропала единая система требований к детям. Раньше родители понимали, что если их вызывают в школу, значит, ребенок нашкодил. Сейчас они не поддерживают позицию учителя, а пытаются оправдать детей – например, говорят, что их спровоцировали, – поясняет педагог.

Решить конфликтную ситуацию не сложно – нужно просто знать подходы. Огромную роль в общении с учениками играет вежливость, отмечает Владимир.

– Ребенок всегда берет пример со взрослого, поэтому прежде чем предъявить к нему требования, нужно предъявить их к себе. Будет глупо, если я буду ходить в школу в джинсах и требовать, чтобы дети носили брюки и рубашки. Если буду грубить ученикам, а от них просить вежливости. Нужно быть строгим, но при этом сохранять тактичность, – поделился Владимир.

Не менее важную роль играют юмор, веселье и хорошее настроение. Только так ребенок действительно захочет возвращаться в школу снова и снова.

– Я всегда стараюсь быть интересным для учеников, не отдаляться от них. Они дети, а не подчиненные в офисе, мы должны быть ближе друг к другу. Если ребенку будет неприятно в школе, он и на уроке усидеть не сможет, – подвел итог Владимир Кильдюшкин.