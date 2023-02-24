«Мнение, что ученики плохие – старческое ворчание»: педагог из Самары Владимир Кильдюшкин рассказал, как найти подход к школьникам

Важную роль в учебном процессе играют умор, веселье и хорошее настроение.
– Ученики не меняются, они и сегодня остаются прежними. Одни серьезны, другие склонны к шалостям. А вот оценка их действий стала другой, и это – настоящая проблема, – отмечает директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин.
Он работает в системе образования 16 лет. За это время Владимир воспитал множество учеников и даже одержал победу в конкурсе «Учитель года России». Педагог рассказал «КП-Самара» о собственном наставническом опыте и о том, как сегодня изменились отношения между учителем и учеником.
Владимир Кильдюшкин пришел в профессию учителя в 2007 году. Признается: быть педагогом ему никогда не хотелось. Окончив школу, он поступил в Самарский государственный университет на исторический факультет. На пятом курсе будущему учителю нужно было пройти педагогическую практику. Владимир заинтересовался.
– Учителем, который принял меня на практику, был мой друг. Я спросил, в чем заключается моя работа. А он мне говорит: делай что хочешь, – улыбается Владимир. – Я пошел к ученикам и начал с ними разговаривать на разные темы: о футболе и других подобных вещах. Нам было невероятно весело! Они с таким интересом меня слушали, это просто не могло не понравиться.
Эта практика полностью изменила дальнейшую жизнь Владимира. Он твердо решил, что станет учителем.
После окончания университета Владимир Кильдюшкин пошел устраиваться в школу. Выбрал ту, что находилась ближе к дому. Пришел при параде: весь в белом и с дипломом в руках. Но… наткнулся на отказ.
– Это было во время летних каникул, школа пустовала. Я попросил у охранника, чтобы он провел меня к директору. Подошли к кабинету, я только делаю шаг вперед, а директор с испугом заявляет, что никакой учитель им не нужен, и говорит охраннику, чтобы он меня увел. Я был в шоке – мне перекрыли путь, даже не пообщавшись, – вспоминает Владимир. – Охранник посоветовал мне не расстраиваться и обратиться в департамент образования. Я так и сделал.
В департаменте образования Владимиру предложили вакансию учителя истории в школе №121 Железнодорожного района. На этот раз будущему педагогу улыбнулась удача: он получил не только желаемую работу, но и отличных наставников.
– Я счастлив, что судьба распорядилась именно так. Большую роль в моей будущей карьере сыграла директор школы Татьяна Моргунова. Спустя три года я хотел уволиться – такое желание появляется у каждого учителя. А я на тот момент работал на дополнительной работе, и планировал остаться только там. Пришел к Татьяне Владимировне, чтобы сообщить о своем решении, но она меня опередила: предложила должность заместителя директора по воспитательной работе. В итоге я остался только в школе, – рассказывает Владимир Кильдюшкин.
Учитель должен быть интересен школьникам, а не отдаться от них, считает педагог.
После этого карьера пошла в гору. В 2015 году Владимир устроился директором в школу №53, а в 2017 году получил аналогичную должность в ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Южный город».
В последние годы многие сетуют на то, что ученики изменились, причем не в лучшую сторону. Уважение к учителю пропало, как и интерес к урокам, да и характер у школьников стал гораздо хуже. Владимир отмечает: мысль об этом невероятно глупая.
– Это все старческое ворчание. Раньше и трава была зеленее, и солнце лучше светило. Глупость! Люди привыкли сравнивать настоящее с прошлым, и почему-то последнее всего оказывается лучше. На деле ученики остались прежними. Молодое поколение всегда пытается самоутвердиться и для этого нарушает правила поведения. Это заложено в нашей биологии, а она не может измениться, – поделился Владимир.
Однако перемены есть – отношение взрослых к поведению детей существенно изменилось. Раньше нарушивший дисциплину ребенок знал, что получит наказание, как от учителей, так и от родителей. Сегодня это не так.
– У нас пропала единая система требований к детям. Раньше родители понимали, что если их вызывают в школу, значит, ребенок нашкодил. Сейчас они не поддерживают позицию учителя, а пытаются оправдать детей – например, говорят, что их спровоцировали, – поясняет педагог.
Решить конфликтную ситуацию не сложно – нужно просто знать подходы. Огромную роль в общении с учениками играет вежливость, отмечает Владимир.
– Ребенок всегда берет пример со взрослого, поэтому прежде чем предъявить к нему требования, нужно предъявить их к себе. Будет глупо, если я буду ходить в школу в джинсах и требовать, чтобы дети носили брюки и рубашки. Если буду грубить ученикам, а от них просить вежливости. Нужно быть строгим, но при этом сохранять тактичность, – поделился Владимир.
Не менее важную роль играют юмор, веселье и хорошее настроение. Только так ребенок действительно захочет возвращаться в школу снова и снова.
– Я всегда стараюсь быть интересным для учеников, не отдаляться от них. Они дети, а не подчиненные в офисе, мы должны быть ближе друг к другу. Если ребенку будет неприятно в школе, он и на уроке усидеть не сможет, – подвел итог Владимир Кильдюшкин.