Обвинила в изнасиловании ребенка: в Тольятти женщина оклеветала брата, чтобы выселить его из квартиры

Правоохранительные органы разбираются в этой запутанной истории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Человеческая глупость и жестокость порой не имеет разумных границ. Жительница Тольятти не пожелала делить жилплощадь со своим братом, который освободился из мест лишения свободы, поэтому придумала хитрый план, как поскорее выселить его из общей квартиры. Метод женщина выбрала жестокий, она использовала ради своей выгоды собственного двухлетнего сына. Собственные источники «КП-Самара» рассказали подробности этого вопиющего случая в Автограде.

Кристина (имя изменено – прим. ред.) из Тольятти вместе со своим двухлетним сыном живет в элитном жилом комплексе. Некоторое время назад из тюрьмы вернулся ее брат и пришел жить в квартиру, которая по закону также принадлежит ему. Девушке не понравилось такое соседство, и она решила, во что бы то ни стало, отселить бывшего сидельца.

Как рассказывают знакомые с ситуацией источники, Кристина оставила на некоторое время своего сына в компании брата, а когда вернулась домой, то обнаружила ребенка в болезненном состоянии. Молодая мать поехала в больницу, где врачи обследовали малыша и обнаружили в его заднем проходе что-то странное.

- Следуя инструкции, врачи вызвали в больницу сотрудников правоохранительных органов, так как повреждения у ребенка и наличие непонятной слизи могло указывать на действия сексуального характера, - рассказал журналистам собственный источник.

Началось разбирательство, ребенка решили отвезти на судмедэкспертизу, чтобы точно определить наличие изнасилования. Мать сообщила полицейским, что это мог быть только ее брат, с которым она оставила сына, пока уходила из дома по своим делам.

- Судмедэкспертиза не нашла на теле ребенка телесных повреждений, указывающих на совершение действий сексуального характера, - сообщили нам собственные источники в правоохранительных органах.

Судя по показаниям женщины, вся эта ситуация больше была похожа на попытку выселить брата-сидельца. Кроме того, осознав всю ответственность за ложное обвинение, Кристина забрала сына и уехала в неизвестном направлении. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в этой неординарной истории.

Мнение эксперта

Нина Ковалюнас, психолог

- Говорить о нормальном состоянии психики и эмоциональном равновесии человека, с ребенком которого произошло нечто непонятное, возможно угрожающее здоровью и опасное , скорее всего будет непрофессионально. Был или не был преступный умысел в ложных обвинениях испуганной матери - должно разобраться следствие. «Взгляд со стороны» в подобной ситуации не всегда уместен. Возможно, выводы об обдуманных действиях и заранее заготовленных обвинениях преждевременны, а возможно нет. В любом случае помочь разобраться в случившемся должен штатный специалист - психиатр, участвующий в расследовании: только специально -обученный и посвященный в детали ситуации профессионал может делать выводы о состоянии психики участников: имел ли место аффект, демонстративное поведение или это что-то принципиально иное.