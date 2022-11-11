Сладкая жизнь: где попробовать уникальные десерты в Самаре

Торты можно отведать в «Беседке» или заказать на домашний праздник.

Волжский проспект никогда не пустует. В любое время года - жарким летом, обманчиво теплой весной, студеной зимой и промозглой осенью здесь гуляет народ, любуясь главной самарской достопримечательностью - Волгой. Набережная великой реки великолепна, длинна, а еще - открыта всем ветрам. Когда впечатления уже некуда «складывать», а перчатки и шарфы перестают греть любопытные носы, самое время найти местечко поуютнее - дать отдых ногам, оттаять, выпить ароматного кофе или чаю с кусочком торта или пирожным. Именно такое место - семейная кондитерская «Беседка» - ждет гостей на Волжском проспекте (дом 45, мимо которого улица Полевая спускается к ногам коня Григория Засекина). Час или два, проведенные здесь в душевной компании, остаются в памяти сладким маленьким кусочком счастья.

Уютное место для душевных встреч «прописалось» на Волжском проспекте.

Кулинарная коллекция удовольствий

Удачное месторасположение, уютный интерьер и умиротворяющая атмосфера составляют лишь половину успеха кондитерской «Беседка». К дымящейся чашечке кофе здесь подадут десерт, который еще долго будет вспоминаться. Главное - не дать глазам разбежаться и выбрать его среди огромного количества сладких искушений, манящих с витрины глянцевым шоколадом, матовым безе, нежным даже на вид муссом и свежими ягодами.

Кондитеры «Беседки» предлагают гостям угощения, приготовленные по собственным и классическим рецептам.

Для создания сладких шедевров мастерство кондитеров, безусловно, важно. И его дополняет качество продуктов - в своей работе на кухне они используют лишь лучшие ингредиенты: например, бельгийский и французский шоколад; французское фруктовое и ягодное пюре. В ассортименте «Беседки» только конфеты ручной работы насчитывают 15 начинок! Как же не попробовать экзотические трюфеля «Кофе-бэйлис», «Манго-маракуйя», «маракуйя-карамель», «Красный апельсин-куантро»?Линейка местных десертов тоже не линейка, а, скорее, парад оживающих под взглядом посетителей рядов тортов и пирожных. Крафтовые изделия, которые нигде больше не купишь и не попробуешь, разработаны с любовью и знанием дела. Взять хоть летние муссовые десерты: «Карамельный бисквит с желе манго», «Маракуйя, молочный баваруа и карамельный мусс», «Карамель, манго и маракуйя». А пирожное «Медовое» содержит «секретный ингредиент» - фундук в карамели. Большой популярностью среди сладкоежек пользуются и классические рецепты, проверенные временем - «Прага», «Медовик», «Киевский», «Павлова».

Изделия из шоколада, полученные в подарок, порадуют любого сладкоежку.

Удовольствие в подарок

На любой торт, включая эксклюзивные бисквитные и муссовые торты, можно сделать индивидуальный заказ, чтобы удивить гостей и виновников торжества. Кстати в «Беседка» можно купить и более долгоиграющие подарки. К праздникам кондитеры радуют самарцев великолепными наборами и тематическими фигурами из шоколада премиального качества - например, елками, елочными шарами и шкатулками.Разумеется, в это ламповое местечко можно заглянуть не только случайно. В «Беседке» хорошо проводить девичники, мастер-классы, встречи с коллегами - любое рандеву будет удачным, когда его участникам вкусно. Но как же главные сладкоежки - дети? Здесь они поймут, что такое хороший вкус и настоящий десерт. А самые маленькие смогут поиграть в специальной зоне, чтобы не мешать маме отдохнуть за чашечкой кофе и получить свою порцию маленького удовольствия. Ведь именно они и делают нашу жизнь счастливой, верно?

Дети оценят широкий выбор ярких и необычных десертов.

НАША СПРАВКА

Адрес семейной кондитерской «Беседка»:

Самара, Волжский проспект, 45.

Телефон: 89277335860