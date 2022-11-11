В День энергосбережения публикуем простые советы, которые помогут климату и семейному бюджету

Экономия энергии помогает сохранить деньги и природу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

11 ноября отмечается День энергосбережения. Праздник относительно молодой - появился в 2008 году. Его цель - привлечь внимание к разумному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Ведь в последнее время тревожные голоса ученых становятся все громче. Они предрекают, что в ближайшее столетие человечество может столкнуться с катастрофическими последствиями из-за глобального потепления: роста количества наводнений, ураганов, землетрясений. Поэтому процесс энергосбережения приобретает важность поистине планетарного масштаба.

Как промышленность может помочь экологии

Наибольший вклад в энергосбережение могут внести крупные производства, говорят ученые. Сейчас все больше предприятий озабочены вопросами окружающей среды. В Самарской области компании внедряют энергосберегающие технологии, модернизируют производства, обучают сотрудников, чтобы сократить влияние на природу. Новые установки обязательно заточены под современные требования энергоэффективности экологической и промышленной безопасности. Например, проект комплекса по производству азотной кислоты и раствора аммиачной селитры на «КуйбышевАзоте». Снижается потребление водных ресурсов, которые используются при производстве. И даже прописываются функции из области энергоэффективности и энергосбережения в должностные инструкции работников, как в компании «Самаранефтегаз».

Но на энергоэффективность работают не только нефтяные и химические предприятия, как привычно от них это ожидать. Сбережением энергии озабочены и представители пищевой промышленности.

- Повышение энергоэффективности и увеличение доли возобновляемых источников энергии на пивоварнях - задачи программы устойчивого развития пивоваренной компании «Балтика». Пивовары постоянно работают над улучшениями, которые позволяют сокращать потери и снижать расход энергоресурсов. Например, за 3 квартала 2022 года предприятие снизило потребление тепловой энергии на 1,7%: пивовары сократили потери конденсата на производстве и оптимизировали загрузку котельных. В качестве альтернативного источника холода для охлаждения продукции в производственных процессах используется морозный воздух: в зимнее время это позволяет сокращать потребление электроэнергии холодильно-компрессорной станции. Например, когда температура на улице - 6°C, система «Драйкулер» сокращает потребление энергии на 15%. Кроме того, в качестве топлива компания использует побочный продукт работы собственных очистных сооружений - биогаз сейчас возмещает 12,4% от общего объема поставок газа компании. В Самаре на «Балтике» сбор биогаза усовершенствован: внедрена технология его осушки и модернизированы сетлеры (деталь оборудования очистки), что позволило увеличить объем его использования, - рассказывают на предприятии.

Важен каждый из нас

Разумное потребление энергии важно и для каждого из нас. Ведь как и бизнесу, простому человеку умеренное воздержание от энергозатрат несет существенную экономию. А бездумная трата наоборот опустошает кошелек и увеличивает углеродный след. Это доказывают простые расчеты. 1 кВт*час электроэнергии обычно стоит 2-5 рублей. На его производство на газовых и угольных станциях в атмосферу уходит от 300 до 1000 граммов углекислого газа. Если электроэнергию использовать рационально, то в год каждая семья может экономить до 1000 кВт*часов электрической энергии или несколько тысяч рублей. С точки зрения климата это сотни килограммов углекислого газа, которые не попадут в атмосферу. И это только электрическая энергия. А есть еще вода и тепло.

КАК ТРАТИТЬ ЭНЕРГИЮ ЭКОНОМНО

- Переходите на светодиодное освещение

- Не оставляйте зарядные устройства для телефона в режиме ожидания

- Установите регуляторы подачи тепла на радиаторы отопления

- Уходя, гасите свет

- Принимайте душ вместо ванны

- Утепляйте окна, не допускайте сквозняков, не теряйте тепло

- Закрывайте кран с водой, когда чистите зубы

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