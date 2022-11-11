«Долгие годы у нас доминировал Microsoft»: Константин Пресняков рассказал о судьбе отечественного софта

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий и связи Самарской области

18 ноября в Самаре в отеле «Лотте» при поддержке правительства Самарской области состоится межрегиональная практическая ИТ-конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству». На ней промышленные предприятия познакомятся с отечественными IT-разработками, которые помогут автоматизировать бизнес-процессы.

В преддверии мероприятия на Радио «КП-Самара» поговорили с заместителем председателя правительства Самарской области – руководителем департамента информационных технологий и связи Самарской области Константином Пресняковым о тех вопросах, которые будут подниматься на конференции, в целом об отечественном софте и что делать компаниям после ухода Microsoft с российского рынка.

- Минцифры до конца года выделят 28 миллиардов рублей на реализацию проектов по импортозамещению программного обеспечения, плюс 155 миллиардов планируют получить от представителей бизнеса - всего отобрано 216 проектов. Есть ли перспективы у наших региональных компаний на то, чтобы получить такие деньги?

- Конечно, возможности такие есть, потому что среди самарских разработчиков есть достаточно интересные компании с перспективными продуктами. Это компании по автоматизации логистики, например, которые являются поставщиками решений на такие предприятия, как «Почта России», «Сбербанк», «Роснефть».

- Что сейчас происходит с отечественным программным обеспечением?

- Сейчас идет тренд на замещение импортного программного обеспечения. Если говорить о востребованном сегменте, то у нас сохраняется зависимость от импортных софтов. Что касается производственных сегментов, то потребность в импортозамещении велика.

- Сколько времени необходимо на создание отечественных конкурентных аналогов?

- Все зависит от сложности задачи. Необходимо понимать, что зарубежные производители программного обеспечения свои компетенции нарабатывали если не десятилетиями, то годами как минимум, и, естественно, они не всегда готовы делиться своими технологическими решениями и успехами, поэтому нашим разработчикам приходится проходить этот путь самостоятельно. Думаю, к зарубежному уровню продукта можно прийти от 1 до 3 лет как минимум. Софт всегда совершенствуется, в процессе использования появляются новые версии, новые релизы и так далее.

- Как будет происходить переход на отечественные сертификаты безопасности?

- Сертификат безопасности, в первую очередь, - это средство шифрования, которое позволяет обеспечить безопасность передачи данных от одного к другому. Также подтверждает легитимность сайта и информацию о его правообладателе. Если вы пользуетесь зарубежными программами, то лучше все же установить сертификат, а если пользуетесь отечественными браузерами, то ничего устанавливать не нужно, там все уже встроено.

- С какими проблемами могут столкнуться пользователи?

- Российский сертификат безопасности обычно применяется в рунете, поэтому сервисы, находящиеся под управлением наших сертификатов, могут либо не работать, либо работать с небольшими ограничениями для пользователей, пытающихся войти на сайт из-за рубежа. Очень надеюсь, что настанет время, когда наши сертификаты безопасности будут поддерживать зарубежные интернет-браузеры.

- На 18 ноября запланирована большая межрегиональная конференция «Отечественный софт - путь к технологическому лидерству». Что вы ожидаете от этой конференции?

- Конференцию проводит правительство Самарской области совместно с Ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Основная цель мероприятия - снять информационный барьер, который возникает у промышленных предприятий. Конференция станет своего рода коммуникационной площадкой для промышленных предприятий, которым нужен софт, и производителей программных продуктов. На ней будут обсуждаться проблемы импортозамещения, барьеры, возникающие при внедрении отечественного софта. Среди участников конференции, которые подтвердили свое участие, - заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Пашин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи при Госдуме Александр Хинштейн.

- Почему конференция проходит в Самаре?

- Самара традиционно входит в число передовых городов с точки зрения информационных технологий. У нас достаточно гостеприимный в этом отношении регион, здесь достаточно много самобытных местных IT-компаний, которые работают в разных отраслях и производят уникальные продукты. Также у нас целый пул промышленных предприятий в значимых для страны отраслях.

В рамках форума будут проводиться круглые столы, экспозиции IT-компаний, на которых они смогут рассказать подробнее о своих продуктах. На тематических секциях участники обсудят наиболее злободневные вопросы перехода предприятий на отечественное ПО. Мы приглашаем не только самарских разработчиков, но и специалистов из других регионов принять участие в нашей конференции.

- Велись какие-то предварительные разговоры о потребностях предприятий? Есть понимание, что нужно?

- В первую очередь, это те ПО, которые автоматизируют те или иные бизнес-процессы. Например серверные операционные системы. Долгие годы у нас было доминирование продуктов Microsoft. Сейчас компания прекращает поддержку своих решений. И подобная ситуация и с другими ПО.

- Яндекс и Мэйл могут заполнить эту нишу?

- Вполне. Эти компании создали уже достаточно конкурентоспособные и популярные продукты, которые используются для обмена информацией, коммуникации. Уверен, они и дальше буду создавать достойные продукты.

- Тогда такой вопрос: если у нас так много талантливых ребят, почему наши отечественные продукты раньше так широко не использовались?

- Надо понимать, что до этого у нас внедрялись ПО, которые используются практически по всему миру. Большие компании легко захватывали рынки англоязычных стран, в то время как отечественным компаниям с русскоязычным интерфейсом было сложнее выходить на зарубежные рынки, а значит они получали меньше денег и соответственно медленнее развивались. Но у нас есть совершенно уникальные ниши, которые заняты российскими компаниями уже давно. Просто они не такие массовые. Например, разработка самарской IT- компании используется на световых инсталляциях на Евровидении.

- Отсутствие конкуренции не расслабит компании?

- Конкуренция не исчезает. Потому что на каждый аналог импортного продукта всегда найдутся несколько решений разработчиков. Если брать те же операционные системы, то мы можем назвать как минимум три ОС- Astra Linux, Red OS и Альт. И так в каждой нише.