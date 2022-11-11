На новокуйбышевском предприятии рассказали, как экономят энергию

Для крупного промышленного предприятия энергосбережение - вопрос принципиальной важности

Ищут потенциал

Почему сегодня для промышленных предприятий экономия энергоресурсов становится темой №1? Как устроены индустриальные бережливые технологии и сколько они позволяют сэкономить? Есть ли у рядовых сотрудников идеи, которые приносят миллионы на энергосбережении? В День энергосбережения «Комсомолка» изучает, как и на чем экономят промышленные предприятия.

Современное крупное производство чрезвычайно энергоемко: около 40% его себестоимости составляет использование энергоресурсов: топлива, пара, электричества… Базироваться на дешевых энергоносителях – в буквальном смысле прошлый век: более-менее заметное повышение цен – и рентабельность производства падает. Поэтому сегодня наиболее рациональный и стратегически верный путь развития производства – уменьшение внутренних издержек, в том числе сокращение потребления энергоресурсов. А это, в свою очередь, уменьшает воздействие на окружающую среду.

Стратегии экономного потребления энергоресурсов стараются следовать многие предприятия Самарской области. Они внедрят бережливые технологии, модернизируют производства, строят установки с учетом современных требований экологической и промышленной безопасности. И все-таки у каждого производства свои нюансы.

Реальный опыт

Как рассказали сотрудники НК НПЗ на их предприятии сейчас реализуется, например, 11энергосберегающих проектов, связанных как со строительством новых объектов, так и с модернизацией существующих.

- Мы приступили к строительству водогрейной котельной взамен бойлерной в загородной зоне Новокуйбышевска. Сегодня при транспортировке тепловой энергии происходят большие теплопотери – до 70%, просто за счет неэффективной схемы транспортировки энергоносителя. От новой котельной ожидается колоссальный эффект для предприятия – экономия до 20 тонн пара в час в зимний период, - рассказывает главный энергетик НК НПЗАлексей Безняков. – Также на заводе ведется строительство новой водогрейной котельной на территории электростанции собственных нужд. С ее введением в эксплуатацию мы выведем из обращения оборудование предыдущего поколения, повысим КПД печей с 60 до 92% и эффективность подготовки теплофикационной воды для нужд производства. Также планируется монтаж частотных преобразователей на электродвигатели насосов хозяйственной питьевой насосной, замена насосов на водозаборе на менее производительные с классом энергоэффективности IE3 и многое другое.

Введение в эксплуатацию комплекса гидрокрекинга исключит из работы неэффективные технологии и оборудование с небольшим КПД, а также позволит увеличить глубину переработки сырья до 95%, добавляет он.

По предварительным оценкам, после завершения всех бережливых проектов, которые сейчас в работе, нефтеперерабатывающий завод в 2023 году сэкономит 4015 тонн натурального топлива, более 14 тысяч Гкал тепла и 3710 тысяч Квт/ч электроэнергии.

Эксперты подтверждают, колоссальная ответственность за чистоту природы лежит на крупных предприятиях. Без их энергосберегающей деятельности и сокращения выбросов в атмосферу, планету ждут печальные последствия. Поэтому так важно ответственно подходить к подобным мероприятиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В День энергосбережения публикуем простые советы, которые помогут климату и семейному бюджету

Следуя им, вы сохраните природу и свои финансы (подробнее)