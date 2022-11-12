«Скромность. Нежность. Искренность»: почему стоит посмотреть «5 писем о любви» от театра «Место действия»

Происходящее на сцене вызывает ностальгические чувства

«5 писем о любви» - невероятно трогательная ностальгическая баллада, в основу которой легла пьеса Елены Исаевой «Про мою маму и про меня». С тех пор как на фестивале молодой драматургии «Любимовка» в 2003 году представили это произведение, спектакли по его мотивам все чаще стали появляться на сцене российских театров. В том числе и в самарском «Месте действия». Режиссёр Артём Филлиповский признаётся, что посвятил эту постановку родителям: «В 70-е – 80-е годы они встречались, влюблялись, и благодаря их любви мы появились на свет. Мне захотелось перенестись в то время и понять, как и чем тогда жили наши мамы и папы».

Режиссеру удается перенести нас в жизнь советской семьи

«Итак, представьте. 70-е – 80е. Скромность. Нежность. Искренность. Все те чувства, которых порой в нашем мире так не хватает». С этих слов режиссёра начинается история главной героини – девочки Лены. В основу сюжета вошли её школьные сочинения: про куклу, которую Лена хочет подарить своей подруге и очень об этом жалеет. Про спасение чести и репутации Фили, талантливого оператора документального кино с маминой работы. Про соседку бабу Раю, которая на войне встретила своего «принца», но так и не смогла быть с ним вместе. Про первую любовь мамы Игоряшку и, наконец, про чувства самой главной героини к мальчику Сереже.

Все эти сочинения составляют «книгу жизни» Лены – её роль исполнила актриса Татьяна Стенина. Зритель веселится, грустит, «взрослеет» вместе с её персонажем. По словам режиссёра Артёма Филлиповского, Лена – собирательный образ. «Она очень стеснительная, тонкая, и это меня в ней привлекает. Давно я не встречал таких женских ролей в современной драматургии». То же самое можно сказать и о маме Лены, которую сыграла актриса Юлия Ситкина. Её кризис среднего возраста случайно совпадает с переходным возрастом дочки-подростка. Но это вовсе не значит, что между героинями возникает недопонимание. Наоборот, их история про настоящую любовь и взаимопомощь. Ближе к финалу мама с дочкой становятся близкими подругами, хотя вначале героиня Юлии Ситкиной пытается научить Лену жизни, даёт ей наставления, советы. Тем не менее, на протяжении всего спектакля с этими героинями было по-житейски комфортно и уютно, будто находишься у них в гостях и беседуешь вживую.

Каждая сцена выстроена с максимальной точностью

Такую тёплую домашнюю атмосферу Артёму Филлиповскому удалось создать благодаря аутентичному реквизиту и декорациям, которые отлично вписались в маленькое тёмное пространство театра. Они же позволяют зрителю перенестись в прошлое, в 70-е – 80-е. Кремпленовые платья, кожаная обувь, спортивные костюмы, радиоприёмник, кинопроектор и даже настоящий советский таксофон – все эти атрибуты было не так то просто найти. «Мы пошли по сложному пути – решили воссоздать натуральное оснащения всего спектакля», – рассказывает режиссёр, – «Мы несколько раз объявляли в группе в «ВКонтакте» и в других соцсетях, что нам нужны вазы, костюмы, туфли…В итоге что-то находили на «Птичке», что-то нам приносили зрители, а что-то мы искали по всей стране через «Авито». Например, морскую бескозырку 60-го размера для нашего актёра Паши Синёва. Где вот такую найдёшь? Мы всю Россию перерыли, а везде максимум 56-ой. В итоге доставили нам её из другого города».

Спектакль вызывает у зрителей различные эмоции на всем протяжении повествования

Много времени у Артёма Филлиповского ушло и на подбор музыки. Среди множества шлягеров тех годов нужно было найти подходящие и грамотно вплести их в сюжет. «Я использовал типичный приём для мюзиклов, – вспоминает Артём Филлиповский, – «Некоторые мелодии звучат на сцене по-своему, они буквально трансформируются под происходящее. «Не умирай любовь», допустим, обращается к кукле». Выбрать «те самые» мелодии помогли актёры и публика. В итоге остановились на репертуаре групп «Цветы», «Синяя птица», «Самоцветы», «Поющие гитары», «Песняры» и «Лейся, песня!». Благодаря ним ностальгическая баллада превратилась в своеобразный спектакль-квартирник, где каждый зритель, услышав знакомую песню, подпевал её про себя или во весь голос.

Реквизит собирали по всей Самаре

Режиссёр задумывал «5 писем о любви» еще два года назад, но только сейчас он получил так называемый «запрос от Вселенной». «Зрители хотят вернуть ту теплоту и душевность, которая была в послевоенные годы. Они всё чаще подходят и говорят мне об этом. Вот я и решил сделать такой спектакль, после которого захочется придти домой и крепко обнять свою маму. К сожалению, в последнее время мы частенько забываем это сделать».

Фото: https://vk.com/mestotheatre