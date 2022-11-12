В Самарской области интернет-педофилы начали охоту на детей. Вот о чем нужно предупредить ребенка

От действий злоумышленников уже пострадала 9-летняя девочка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 12 ноября, жителям Самарской области сообщили шокирующую информацию. Оказалось, что на территории губернии начали орудовать интернет-педофилы. Извращенцы уже успели пополнить свою мерзкую копилку интимными фотографиями маленькой девочки. Об опасности жителей региона предупредили в Самарской региональной общественной организации защиты и поддержки детей и матерей «Право на счастье». Рассказываем, о чем родителям нужно предупредить своих детей.

Представилась агентом модельной школы

Маленькая девочка из Тольятти оказалась втянута в отвратительную ситуацию. Она, как и многие дети, пользовалась соцсетями. Однажды к ней в друзья добавилась неизвестная женщина. Незнакомка представилась агентом модельной школы и сообщила, что у 9-летней девочки есть все шансы стать моделью. Ребенку идея понравилась.

– Женщина попросила девочку прислать фото в нижнем белье – якобы для того, чтобы оценить фигуру и пройти кастинг. Девочка не увидела подвоха и отправила несколько фотографий, – рассказали в СРОО ЗИП ДИМ «Право на счастье».

О шокирующем инциденте в организацию сообщила мама девочки. Родительница была в ужасе от произошедшего.

– Сначала эта женщина – хотя неизвестно, какого пола этот извращенец – писала, что нужны фото фигуры, спереди и сзади в нижнем белье. Затем расспрашивала, умеет ли дочка делать мостик и попросила сделать фото мостика, – рассказала мама 9-летней девочки.

О такой схеме услышали впервые

Общественники признаются: о такой схеме они ранее не задумывались. Работа велась, но в другом ключе – детей учили не разговаривать с незнакомцами не улицах. О том, что педофилы могут обжиться в социальных сетях, родителей и малышей никто не предупреждал.

– Уважаемые родители! Просим вас уделить особое внимание разговорам с детьми о социальных сетях и опасности в них. Запрещать соцсети не нужно, необходимо научить ребенка пользоваться ими правильно, – советуют в СРОО ЗИП ДИМ «Право на счастье».

Общественники рекомендуют рассказать ребенку, почему нельзя раскрывать в интернете свои личные данные, а также свой маршрут из школы домой, рассказывать кто и когда бывает дома или наоборот, отсутствует. Также нужно объяснить детям, что выкладывать фото документов, номеров автомобиля ни в коем случае нельзя.

– Объясните, что люди в интернете, кроме тех, кого ребенок знает лично, могут оказаться не теми, за кого себя выдают – за предполагаемым другом может скрываться совсем другой человек, – отмечают общественники.

Помимо этого, нужно рассказать детям о личных границах, объяснить, какие просьбы – к примеру, сделать и прислать интимные фото – недопустимы. На сообщения незнакомых взрослых лучше вообще не отвечать – лучше сразу же сообщить обо всем родителям.

Отметим, что в ГУ МВД по Самарской области уже заинтересовались данной информацией.

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