Тренажер для шахтеров и VR-технологии: какие разработки объединяет НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»

Фото: Самарский медицинский университет

На радио «Комсомольская правда в Самаре» вышел второй выпуск программы «Инженерия будущего», которую медиахолдинг выпускает в сотрудничестве с управляющей компанией НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – Институт регионального развития. Она посвящена науке, исследователям, технологиям. Темой передачи стали медицинские инновации, которыми занимаются структуры, входящие в консорциум НОЦ «Инженерия будущего» в рамках комитета по медицинским технологиям. Про них рассказали технологичсный директор НОЦ Даниил Бажин и сопредседатель комитета по медицинским технологиям Айкуш Назарян.

Технологии виртуальной реальности в медицине

- В сфере медицины в обучении студентов активно используют технологии виртуальной реальности. Для чего они еще используются?

Айкуш Назарян: Например, для восстановления после инсульта. Ученые разработали такой тренажер, который создает иллюзию ходьбы. Человек через VR-очки видит, как идет. А манжеты, которые надеваются на стопы, создают давление, также имитируя ходьбу. Таким образом мы обманываем мозг и здесь включается его пластичность, нейроны рядом с очагом поражения начинают брать функцию на себя, и мозг думает, что он ходит. Такая реабилитация эффективнее, чем стандартные методы. Этот проект был поддержан губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и региональным правительством. Уже есть заказы из частных клиник на эту разработку.

- Получается, виртуальная реальность имеет применение не только в науке, но и в бизнесе?

Даниил Бажин: Вокруг VR строится огромное количество различных бизнесов, связанных с системами тактильных ощущений. Например, также сейчас разрабатываются перчатки, которые позволяют ощущать сопротивление тех или иных тканей, инструментов. Все это несомненно будет востребовано в том числе у частных клиник.

В Самаре пройдет национальная технологическая конференция

- Какую роль молодежь играет в разработках?

Айкуш Назарян: Они активно вовлечены в процесс. Молодежная лаборатория НОЦ в Тамбовской области разрабатывают тренажер виртуальной реальности для образовательных целей с обратной связью: система дает информация о нужных биологических показаниях. Такой тренажер по запросу Росхимзащиты разрабатывается для шахтеров. Он поможет подготовить рабочих оказывать первую помощь при экстренных ситуациях, например, если завалило шахту.

Даниил Бажин: А обратная связь помогает посмотреть, насколько эффективно человек действует в условиях стресса.

Айкуш Назарян: Также мы недавно реализовали тренажер в рамках программы «Умник». Он учит оказывать первую помощь при инсульте или инфаркте. Важно распознать признаки инсульта или инфаркта, чтобы банально успеть вызвать скорую. Также в этом году самарский медуниверситет подал заявку на проведение национальной технологической олимпиады школьников 8-11 классов. Профиль - ИТ-медицина. Уже прошло два заочных этапа. На первом школьники решали задачи: анатомические, химические. На втором было 3Д-моделирование -моделировали сердце. Третий этап будет очным - пройдет в Самаре в начале апреля. Школьники должны будут собрать из представленных объектов модель верхних конечностей и потом ее анимировать.

Серийное производство на базе медуниверситета

- Чем может гордиться комитет медицинских технологий НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»?

Айкуш Назарян: Комитет может гордиться тем, что сейчас на базе Самарского медуниверситета открыт центр серийного производства. Это очень здорово, потому что ученым не нужно бегать по различным заводам, фабрикам и пытаться в серийное производство запустить свой проект.

Даниил Бажин: Это уникальная история, когда университет начинает создавать собственные производственные экспериментальные площадки. Все это удалось достичь благодаря взаимодействию с минэконразвития, правительством региона. И коллеги занимаются там производством одежды с обратной связью, с датчиками - так называемая умная одежда. И что самое главное, регионы, входящие в консорциум НОЦ могут также обратиться в Самару и воспользоваться центром серийного производства.

- Насколько межрегаональность отображена в деятельности комитета?

Даниил Бажин: В регионах подключаются не только сами университеты, но и базовые предприятия, находящиеся на территории. В Пензе, например завод МедИнж, который производит различные элементы из титана, например, клапаны для сердца, подал заявку на инновационную разработку. Технология заключается в том, что вспенивается титан за счет чего появляются микропоры и срастание костей после переломов становится более быстрым. Это очень интересная разработка. На российском рынке такого точно еще не было, и перспективы очень серьезные. Все эти разработки несомненно будущее медицины, не только российской. Многие из них востребованы и за рубежом.