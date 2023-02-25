«Парни на нас смотрят с восхищением»: как развивают женский хоккей в Самаре, и есть ли у этого спорта шансы

«Стальные лисы» - единственная женская хоккейная команда Самары.

«Стальные лисы» — единственная женская хоккейная команда Самары. Точнее, полностью женской она становится только на междугородних турнирах, а в Самаре приходится играть смешанными составами.

В программе «Фан-зона» на радио «Комсомольская правда — Самара» поговорили о жизни «Стальных лис» с администратором и игроком команды Мариной Щетининой.

Расскажите о вашей команде.

— Женская хоккейная команда «Стальные лисы» появилась в Самаре в 2018 году. Скоро будет юбилей — 5 лет. Создала команду группа инициативных девочек во главе с Ксенией Беловой, она долгое время была у нас капитаном, сейчас уехала в Краснодар и продолжает заниматься любимым делом — хоккеем.

Девочек было мало, но их желание играть в хоккей было настолько велико, что команда появилась и существует и развивается и сейчас.

С женщинами-хоккеистками в Самаре сложно, потому что нет других женских команд. Мы очень благодарны Самарской любительской хоккейной лиге, которая допустила к соревнованиям в дивизионе новичков смешанный состав, в котором выступают как мужчины, так и девушки. Именно с этого началась история нашей команды.

Как появилась команда?

— Девочки рассказывали, что познакомились на катке, узнали друг друга получше и решили: «А давайте! ». Клюшки есть, лед есть — остается только интерес, которого самарским девчонкам точно не занимать.

У многих наших хоккеисток дети занимаются хоккеем, и это дополнительный импульс развития. У многих с детства была мечта — играть в хоккей, и она исполнилась.

Команду тренируют мужчины?

— Да, тренеры — мужчины. Мы очень благодарны им за то, что они решились нас тренироваться. Нужна смелость, чтобы обучать девочек хоккею, обучать хоккею взрослых женщин, которые только в зрелом возрасте решили, что хотят этим заниматься, а не тренируются с 5-6 лет. К нам же нужен свой подход.

Бесконечно благодарна своей подруге, которая пригласила меня в команду, и через какое-то время я стала администратором.

Еще в нашей команде играет 4 семейные пары, это вообще уникальный случай. Это очень здорово. Мы благодарны мужским командам нашего дивизиона, которые всегда рады видеть нас на льду. Игры бывают разные, игры бывают жесткие, но к нам относятся лояльно.

В Самаре ни разу не проводился матч, чтобы женщины играли только против женщин?

— Нет, такого матча не было никогда. У нас просто нет столько играющих девчонок.

В Кошках есть тренер Владимир Алексеевич Железнов. Он долгие годы возглавляет детскую команду в селе, активно привлекает девочек, даже возил их на «Золотую шайбу».

Два года назад благодаря Владимиру Алексеевичу мы поехали полностью женской командой на Россию. Он пригласил взрослых хоккеисток из Самары и объединил со своими воспитанницами, чтобы мы могли поехать на чемпионат страны тремя пятерками. Такие соревнования проводит Ночная хоккейная лига, мы очень гордимся, что нас туда позвали.

В группе тогда мы заняли второе место из пяти. В 2022 году мы ездили второй раз, уже под своим брендом — «Стальные лисы», и было заметно, что общий уровень соревнований заметно вырос. Все любительские команды стали расти, а это говорит о том, что за последние два года интерес к женскому хоккею в России стал более упорядоченным и системным.

Ваша команда — любительская, все где то работают, учатся. Расскажите, кто у вас играет.

— У нас все либо молодые, кому исполнилось 18 лет и они где-то учатся либо заканчивают учебу, есть те, кто работает.

Настя заканчивает юридический факультет в СГЭУ. Мария — полицейский, Маргарита — действующий судья, судит матчи в Женской хоккейной лиге. Капитан в этом сезоне — Светлана Клычкова, она учительница биологии в школе, мама двоих деток, играет вместе с мужем в нашей команде. Есть у нас и доктор, Наталья, она осуществила свою детскую мечту и играет в хоккей.

Я всех наших девчонок очень люблю, они меня удивляют — взрослые люди, но все свои дела бросают и приходят тренироваться. Я восхищаюсь ими. Когда человек в 40 лет начинает заниматься любимым делом, несмотря на то, что у него дети завтра утром в школу идут, а он в 10 вечера на тренировку. Это восторг!

Мы — любительская команда, существуем на свои деньги, поэтому нужно быть готовым купить себе форму. Но главное все-таки — желание. Если нет огромного желания заниматься хоккеем, развиваться, то вечерние тренировки, мелкие бытовые моменты убьют всю охоту приходить на каток.

Не надо выходить на лед с желанием доказать что-то кому-то, надо доказать себе, стать лучшей версией себя. Если люди приходят к нам с таким настроем, они остаются.

Расскажите про свой опыт — как вы пришли в хоккей?

— Меня привела моя подруга Ирина. До этого я занималась футболом. Я была руководителем команды, потом руководителем местного футбольного клуба, помогала всем командам, которые были в нашем клубе. Мы с ребятами организовали благотворительный фонд, проводили турнир памяти Владимира Михайловича Кейлина, и об организации футбольных мероприятий я знала очень много. А в хоккей мы играли каждую зиму — клюшки и лед были под рукой.

В январе 2020 года я пришла на первую тренировку, за полтора месяца до пандемии коронавируса, и я помню, как после тренировки я скакала по квартире — эмоций было очень много. Первая тренировка была довольно жесткой. Меня научили держать клюшку и научили правильно стоять в «хоккейной» позе. Это было классно, и, надеюсь, что этот восторг мне удастся нести далеко и долго. Каждую тренировку и каждую игру первые 15 секунд я просто качусь по льду, потому что для меня это кайф.

Когда пандемия кончилась, девчонки предложили стать администратором, поскольку у меня был опыт, и я согласилась.

Какой уровень конкуренции в турнирах? Как девушки играют с парнями?

— Надо смотреть турнирную таблицу — она о многом говорит. В нашем дивизионе ежегодно участвуют новички. В предыдущий и позапрошлый сезон мы выходили в плей-офф. В этом сезоне наша задача как минимум выйти в плей-офф, но первая задача — максимальное участие девушек в игре. Физические данные девушек, конечно, отличаются, но парни на нас смотрят с восхищением. Свою последнюю игру мы проиграли, и из 10 игроков 5 человек были девушки. Есть команды, которые мы побеждаем женским составом, есть команды, которые побеждают нас. Нормальная здоровая конкуренция. Нет такого, что если ты девочка и плохо играешь, то сиди и жди. Наш приоритет в том, что можно развиваться только на площадке. Если ты не будешь выходить на лед, то никакого прогресса не будет. Нужно нарабатывать навык общения друг с другом на льду, а это можно нарабатывать только в играх.

— Нет ли такого, что мужские команды могут поддаваться?

— Нет. Мы играем в любительской лиге. Здесь нет профессионалов. Здесь играют люди, которые хотят получать удовольствие от игры. Я вас уверяю — все мужчины получают удовольствие только тогда, когда выигрывают. Никакой мужчина не хочет играть в хоккей и проигрывать. Иногда в играх кто-то может аккуратно меня объехать, чтобы не столкнуть, но это просто джентльменство и никак не влияет на счет. Мальчики проигрывать не любят. В игре они стараются добиться максимального результата и понимают, что девчонки иногда их поджимают. Наверное, противоречивые чувства они испытывают, но это у них надо спросить.

— В ночной хоккейной лиге вы играли только с женскими командами?

— Да, только с женскими. Лига создана по образу и подобию мужской, и в послепандемийном сезоне женская ночная хоккейная лига выжила только благодаря мужской хоккейной ночной лиге — они очень сильно помогли финансово, чтобы соревнования продолжались. Это была неоценимая помощь. В этом сезоне мы заняли третье место, но до последнего боролись за второе. Играли по две игры — в субботу и воскресенье, ездили в Челябинск. Там был явный фаворит — команда «Искоркино». С ними без шансов, девочки — профессионалы. В матчах с такими соперниками увидели, что развиваемся не только мы, но и другие команды. Надеемся, что в этом году получится сделать подобный турнир в Самаре в мае. Я знаю команды из Казани и Чебоксар, которые готовы к нам приехать и заявиться. Интерес есть, развитие есть, хотелось бы побольше поддержки, да не просто побольше, а просто поддержки, потому что все это держится на собственной инициативе, собственном интересе. Трижды нам помогала компания «М-95». Они помогали нам покупать форму, чтобы у нас были свитера, помогали нам с сувенирной продукцией, заказали нам вымпелы, и мы как взрослые команды дарили их командам из других городов. В этом сезоне мы оформили и сувенирные шайбы, и каждая команда, которая играет с нами, получает сувенирную шайбу именно этого сезона и конкретной игры.

Откуда взялось название «Стальные лисы»?

— Меня в свое время тоже заинтересовал этот вопрос. Девчонки сели, стали обсуждать, устроили голосование и выбрали название простым большинством. Просто накидывали различные варианты, импровизировали, и остановились на этом. Эмблему тоже выбрали голосованием — были и те, кто поддержал, и те, кто против. Но все довольны. Теперь наша эмблема есть у девочек на форме, на полотенцах, на кружках, на шлемах, даже на скотче.

Кстати, из-за нашего названия было несколько курьезных случаев. «Стальные лисы» — название молодежной мужской хоккейной команды, и пару раз мне на почту приходили сообщения: «Здравствуйте, Марина, возьмите на просмотр моего сына». Я сначала удивлялась, а потом, когда поняла, в чем дело, объясняли, что, похоже, произошла путаница. Еще один мужчина подошел ко мне на заправке, увидел эмблему «Лис», и пожелал удачи на выезде, сказал, что болеет за нас. Но у нас не было никаких матчей на тот момент! Я его поблагодарила и сказала, что он немножко путает. Мы посмеялись, а он обещал и за нами следить.

Есть ли перспективы появления женской хоккейной команды в Самаре?

— Только после того, как появится хорошая мужская команда. Либо если кто-то озаботится и поймет, что это нужно. Тут надо очень сильно захотеть в плане «несмотря ни на что». Проблема не столько финансовая, сколько душевная. Нужно много своих внутренних ресурсов тратить и безумно любить это дело. Как по аналогии с детским футболом, родители, которые отдавали много денег на детские секции, с взрослением своих детей задаются вопросом: «А что дальше? ». Если ты не сможешь грамотно ответить на этот вопрос, то будет сложно. Нужно работать с родителями мальчиков-хоккеистов и тех девочек, кто действительно проявляет интерес. Уважаемые родители, если ваша дочка хочет играть в хоккей — давайте ее поддерживать! Есть мужские команды, куда тренеры с удовольствием берут девочек.

Чего не хватает для полноценного развития женского хоккея в Самаре?

— Нет системности. Чтобы поставить это на поток, нужна регулярность. В тренировках и играх. А чтобы были регулярные тренировки, нужно определенное количество денег, чтобы арендовать лед. Сейчас мы лед арендуем своими собственными силами, соответственно, на тренировку может прийти 3 человека, а может прийти 30 человек, и от этого зависит цена льда и целесообразность дальнейшего развития. Если будет какой-то график, то люди приноровятся. Если человек хочет заниматься, то он придет. Но надо понимать, что на любительском уровне может быть то густо, то пусто, и просто так свой лед отдавать не выгодно никому. Лед — удовольствие не из дешевых. Тренеру тоже нужна мотивация в виде хороших денег, чтобы тренировать только женскую команду. Нужно учитывать все эти факторы, иметь желание заниматься этим и тогда все получится.