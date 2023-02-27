Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 февраля 2023 21:00

Переоделся 15 раз за вечер: похудевший Филипп Киркоров выступил в Самаре на инвалидном кресле

Похудевший Филипп Киркоров выступил в Самаре на инвалидном кресле 26 февраля 2023
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Филипп Киркоров выступил в Самаре на инвалидном кресле

Филипп Киркоров выступил в Самаре на инвалидном кресле

Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

26 февраля в Самару приехал Филипп Киркоров с новой грандиозной программой Golg.The Greatest Hits. Похудевший и похорошевший певец удивил самарцев фееричным шоу и очень частой сменой костюмов. А еще – инвалидным креслом, в котором певец исполнил одну из композиций.

Шоу прошло в Ледовом Дворце спорта ЦСК ВВС — и собрало тысячи зрителей. Программа длилась больше двух часов.

Филипп Киркоров появился не на сцене, как ожидали многие, а через зрительный зал

Филипп Киркоров появился не на сцене, как ожидали многие, а через зрительный зал

Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Филипп Киркоров удивил всех и появился не на сцене, как ожидали многие, а через зрительный зал, покорив сидящих в партере. Как всегда — в костюме, который уж очень напоминает произведение искусства.

Костюмы артиста -настоящее произведение искусства

Костюмы артиста -настоящее произведение искусства

Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

— Любимая Самара, здесь я был во время одних из первых гастролей 30 лет назад, — обратился король поп-сцены к фанатам. — До сих пор я чувствую вашу любовь и вижу полный зал. Наверное, нас связывает что-то, что тянет меня в ваш город, а вас — приводит на концерт в любую погоду. За эти годы вы меня видели разным: влюбленным, потерявшим любовь, обретшим ее вновь. Но главное, я влюблен в жизнь, и именно это позволяет мне гастролировать до сих пор.

Зал хором подпевал любимому артисту

Зал хором подпевал любимому артисту

Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Ничего тяжелее микрофона я за свою жизнь в руках не держал. Но это самая большая ноша и ответственность — вы от меня ждете чуда. Я счастлив, что когда-то, когда мне было 24 года, вы поверили в меня. Скоро мне исполнится 56. Мне радостно, что все эти годы мы провели вместе.

За время шоу артист переоделся не меньше 15 раз. Одно из переодеваний Киркоров показал зрителям

За время шоу артист переоделся не меньше 15 раз. Одно из переодеваний Киркоров показал зрителям

Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Филипп Киркоров смог поразить самарцев количеством костюмов — за все шоу артист (и его балет, кстати, тоже) переоделся не меньше 15 раз. Каждый костюм краше другого. Вот Филипп Бедросович весь в золотых пайетках, а через пару песен — уже в короне и мантии. Еще несколько мгновений, и исполнитель… в инвалидном кресле и халате поет: «С ним не комильфо, это не любовь».

Кстати, одно из переодеваний Филипп Киркоров показал зрителям в прямом эфире, кокетливо прикрыв причинное место.

По традиции Филипп Киркоров спустился в зрительный зал, откуда вернулся с целой охапкой цветов

По традиции Филипп Киркоров спустился в зрительный зал, откуда вернулся с целой охапкой цветов

Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Традиционно после одной из песен Филипп Киркоров спустился в зрительный зал, чем привел фанатов в восторг — особенно тех, кому выпала честь прикоснуться к поп-иконе. На сцену артист вернулся с целой охапкой цветов. Кстати, среди букетов чаще всего встречались желтые розы, видимо, в честь той самой чайной розы, которая золотится, как бокал вина.

Шоу длилось больше 2,5 часов — Филипп Бедросович исполнил и свои старые годы хиты («Полетели», «Жестокая любовь», «Зайка моя»), и новые («Цвет настроения синий», «Хобби», «Если ты уйдешь»), и даже романсы. «Очи черные», которые давно стали визитной карточкой артиста, зал подпевал стоя. Впрочем, как и остальные песни.

КАРТИНА ДНЯ