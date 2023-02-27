Филипп Киркоров выступил в Самаре на инвалидном кресле Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

26 февраля в Самару приехал Филипп Киркоров с новой грандиозной программой Golg.The Greatest Hits. Похудевший и похорошевший певец удивил самарцев фееричным шоу и очень частой сменой костюмов. А еще – инвалидным креслом, в котором певец исполнил одну из композиций.

Шоу прошло в Ледовом Дворце спорта ЦСК ВВС — и собрало тысячи зрителей. Программа длилась больше двух часов.

Филипп Киркоров появился не на сцене, как ожидали многие, а через зрительный зал Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Филипп Киркоров удивил всех и появился не на сцене, как ожидали многие, а через зрительный зал, покорив сидящих в партере. Как всегда — в костюме, который уж очень напоминает произведение искусства.

Костюмы артиста -настоящее произведение искусства Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

— Любимая Самара, здесь я был во время одних из первых гастролей 30 лет назад, — обратился король поп-сцены к фанатам. — До сих пор я чувствую вашу любовь и вижу полный зал. Наверное, нас связывает что-то, что тянет меня в ваш город, а вас — приводит на концерт в любую погоду. За эти годы вы меня видели разным: влюбленным, потерявшим любовь, обретшим ее вновь. Но главное, я влюблен в жизнь, и именно это позволяет мне гастролировать до сих пор.

Зал хором подпевал любимому артисту Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Ничего тяжелее микрофона я за свою жизнь в руках не держал. Но это самая большая ноша и ответственность — вы от меня ждете чуда. Я счастлив, что когда-то, когда мне было 24 года, вы поверили в меня. Скоро мне исполнится 56. Мне радостно, что все эти годы мы провели вместе.

За время шоу артист переоделся не меньше 15 раз. Одно из переодеваний Киркоров показал зрителям Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Филипп Киркоров смог поразить самарцев количеством костюмов — за все шоу артист (и его балет, кстати, тоже) переоделся не меньше 15 раз. Каждый костюм краше другого. Вот Филипп Бедросович весь в золотых пайетках, а через пару песен — уже в короне и мантии. Еще несколько мгновений, и исполнитель… в инвалидном кресле и халате поет: «С ним не комильфо, это не любовь».

Кстати, одно из переодеваний Филипп Киркоров показал зрителям в прямом эфире, кокетливо прикрыв причинное место.

По традиции Филипп Киркоров спустился в зрительный зал, откуда вернулся с целой охапкой цветов Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Традиционно после одной из песен Филипп Киркоров спустился в зрительный зал, чем привел фанатов в восторг — особенно тех, кому выпала честь прикоснуться к поп-иконе. На сцену артист вернулся с целой охапкой цветов. Кстати, среди букетов чаще всего встречались желтые розы, видимо, в честь той самой чайной розы, которая золотится, как бокал вина.

Шоу длилось больше 2,5 часов — Филипп Бедросович исполнил и свои старые годы хиты («Полетели», «Жестокая любовь», «Зайка моя»), и новые («Цвет настроения синий», «Хобби», «Если ты уйдешь»), и даже романсы. «Очи черные», которые давно стали визитной карточкой артиста, зал подпевал стоя. Впрочем, как и остальные песни.