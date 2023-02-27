Фанатели по диджеям и устраивали разврат на сцене: как отдыхали жители Самары в ночных клубах в 90-х и нулевых

Танцполы в самарских клубах. раскачивали популярные диджеи. Фото: предоставлено Алексеем Афанасенко.

Мини-юбка, топик, ярко-розовая помада. Больше 20 лет назад в подобных образах самарские девушки покоряли ночные клубы города. Вспоминаем, как отрывалась молодежь Самары на рубеже веков.

«Айсберг»

Во времена настоящих тусовщиков на весь город гремело не так много заведений.

- Самым огромным из них был клуб «Айсберг» на Дачной, 2. Заведение вмещало более 2000 человек! Это был многоуровневый клуб, несколько этажей включали в себя огромный танцпол, мощный звук, крутую музыку и частые концерты привозных артистов самых высших эшелонов - и российской, и зарубежной сцены, - вспоминает Сергей Обломов, электронный музыкант, диджей, радиоведущий.

Действительно, КРК «Айсберг» на тот момент был одним из самых больших клубов. Развлекательный комплекс включал в себя боулинг на первом этаже, бильярд на втором и танцплощадку на третьем. Танцпол мог вместить до 1000 человек.

- Обычно мы тусили до утра. В какой-то момент у нас даже образовалось свое сообщество так называемых самарских тусовщиков. Мы приходили каждые выходные и все друг друга знали. По возрасту мы все были очень разные, я сам впервые туда пришел в 9 классе - на вечерку, которая была с 6 до 9 вечера, а потом, когда стал старше, оставался до утра, - вспоминает Алексей Афанасенко, создатель сообщества ВКонтакте, которое посвящено «Айсбергу».

«Алладин»

Ночной клуб «Алладин» был открыт в 1996 году в бывшем ДК завода имени Масленникова. Открытый диджеями радиостанции «Европа плюс» клуб быстро раскрутился и стал центром самарской техно-индуктрии.

Главная фишка клуба - верность современной электронной музыке: пока в «Джунглях» давали концерты Hi-Fi и Шура, в «Алладине» популяризировалось направление техно. За уникальность музыкального направления заведение полюбил весь город.

- «Алладин» был очень популярен среди молодежи. Играла хаус-музыка, собирались самые знаменитые тусовщики. Люди возвращались, потому что была дружная атмосфера, все друг друга знали, так еще и яркий дизайн - в клубе все делали много красивых фоток, - вспоминает самарская тусовщица Светлана Константинова.

«Джунгли»

Зимой 1996 года жителям города-курорта подарили собственные «Джунгли» на территории «Кинапа». Волжане впервые узнали о существовании VIP-зоны благодаря новому клубу. Казино и игры в боулинг набирали популярность среди молодежи. Клуб полюбился местным жителям довольно быстро. Главным фактором стали частые концерты популярных музыкантов и светодиоды, добавляющие вечеринкам особый шарм.

- «Джунгли» всегда были переполнены людьми, все хотели послушать столичных артистов вживую. Если сравнивать с действующими заведениями, то клуб был похож на «Звезду», - комментирует Светлана Константинова.

«Агата Кристи», Дмитрий Маликов, «Лицей», самый первый состав группы «Блестящие», Кристина Орбакайте и даже Филипп Киркоров с его специфичным райдером, где был пункт о том, чтобы из зала в певца бил луч света. За время существования «Джунглей» на сцене клуба побывало огромное количество звезд.

- Мы были первым заведением, у которого появились спонсоры и партнеры - все они тоже тусили в «Джунглях». Каждую неделю мы привозили в клуб звезд эстрады, приучали гостей к тому, что на наших вечеринках каждую неделю новая звезда. Для молодого поколения мы стали делать тусовки по вторникам, тогда билет стоил 5-10 рублей. Посещаемость был огромная, по вторникам собиралось от 500 до 2000 человек. Реклама «Джунглей» крутилась на всех радиостанциях, а афишами был обклеен весь город, - рассказывает арт-директор НК «Джунгли» Светлана Баширова.

Молодежь врывалась в пятничную тусовку большими компаниями, поэтому клубы 90-х всегда были переполнены. Фото: предоставлено Алексеем Афанасенко.

«Аура»

С наступлением ночи золотая молодежь Самары скапливалась в одном из самых пафосным мест города – «Ауре». Почувствовать себя сливками общества хотелось всем. Да и атмосфера располагала: красная подсветка, все в позолоте, колонны с танцовщицами.

- «Аура» изначально позиционировался как клуб для элитарных слоев населения, так скажем, богачей, и поначалу несколько лет так и было. В клубе были высокие цены, VIP-зоны, шикарный ремонт и дизайн, красивые люди, вполне хороший звук и свет, все выглядело как в лучших клубах Москвы - пафосно и дорого. На сцене «Ауры» за годы работы побывали практически все самые громкие артисты и диджеи тех лет, не только российские, но и топовые зарубежные, - рассказал Сергей Обломов.

Элитное заведение делило свою территорию с танцевальным баром «Пушистый барсук», в котором частенько выступали топлес танцовщицы go-go. Такому соседству были рады как посетители, так и руководители «Ауры».

«Полигон»

В 1998 году кинотеатр «Старт» на улице Революционной превратили в ночной клуб «Полигон». Однако днем там еще продолжали показывать фильмы.

В начале 2000-х клуб реставрировали, фасаду здания постарались придать модный вид.

- «Полигон» - был клубом, мягко говоря, для очень сомнительного контингента. Дискотеки для малообеспеченных и малообразованных слоев населения. С самой отвратной попсовой музыкой и быдляцкими конкурсами с раздеванием. Многие помнят, как однажды там проводился конкурс с выигрышем в виде шампанского, условия соревнования просты – нарушить закон по ст. 20.1 КоАП РФ, совершив коитус прямо на сцене. Не смотря на абсурдность ситуации, нашлись незнакомцы, которые это сделали, - вспоминает Сергей Обломов.

«Люди шли за общением и музыкой»

85% людей приходили в клубы не ради выпивки, а ради общения, музыки, танцев и флирта, уверяет Сергей Обломов.

- Адекватных людей было больше, - считает известный диджей и радиоведущий. - Сейчас в клубах все по-другому: 85% посетителей ведут себя не совсем адекватно. Им плевать на музыку, на то, кто и что играет, они могут лезть к диджею и просить включить, что им нравится. Люди могут начать драться. Только около 1% зрителей сейчас приходит на конкретного артиста или диджея.