«Забили стрелку на фудкорте»: подростков-«пауков» из ЧВК Редан заметили в ТЦ в Тольятти

Молодежное движение ЧВК «Редан» добралось до Самарской области. Фото: Telegram-канал Редан Тольятти

Подростков-«пауков» из ЧВК Редан заметили в одном из торговых центров Тольятти в минувшие выходные. 26 февраля в социальных сетях очевидцы поделились видеозаписью, на которой видна внушительная группа молодых людей. Местные жители идентифицировали их как сторонников новой молодежной субкультуры ЧВК Редан («пауков»), которую сейчас активно обсуждают в соцсетях. Подростки устраивают драки в торговых центрах, нападают на представителей другой субкультуры - «оффников», а также лиц неславянской внешности. По сообщениям очевидцев, движение «паучков» добралось и до Самарской области. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности.

«Красят волосы и ногти»

Вычислить «редановцев» среди простых посетителей магазина не очень-то и сложно. Представители субкультуры облачаются в черный, красят волосы и ногти. Еще один отличительный знак — паучок, на пузе которого красуется цифра «4». Его можно заметить на одежде и руках (тату или рисунки) подростков. Как утверждают сами участники группировки, этот образ был взят из аниме «Hunter x Hunter», где символом банды главных героев тоже был паук. ЧВК они прозвали себя просто так, для «крутости».

За последние дни "редановцы" активизировались, в нескольких крупных городах России уже были случаи задержания подростков, которых подозревают в причастности к новой субкультуре. Например, в Казани в отдел полиции было доставлено около 15 молодых людей в возрасте до 17 лет. Несовершеннолетние утверждали, что пришли в торговый центр по своим делам. Как сообщает «КП-Казань», в итоге их отпустили по домам. А в Москве в среду 22 февраля на фудкорте крупнейшего московского ТЦ «Авиапарк» школьники затеяли драку. Обошлось без участия правоохранителей. Спустя два дня — новый инцидент. На сей раз полиция и Следственный комитет опубликовали пресс-релизы о задержании хулиганов. Четырех парней (трое несовершеннолетние) повязали за избиение 14-летнего юноши.

Добрались до Самарской области

В воскресенье 26 февраля 2023 года в Тольятти очевидцы заметили толпу подростков. Несовершеннолетние жители Автограда пришли в торговый центр «Парк Хаус». Тольяттинцы поделились видеороликом в социальных сетях.

В Тольятти толпа подростков гонялась за «паучками». Фото: Происшествия Тольятти

-Местный житель идентифицировал их как ЧВК «Редан», - пишет администратор группы ВКонтакте.

Судя по кадрам, торговый центр заполонили шумные школьники. Правда, никакой потасовки замечено не было.

Кроме того, подросток из Тольятти объяснил журналисту «КП-Самара», что на видео не «редановцы», а представители уже другой субкультуры.

-Это «спортики» и «оффники», которым «редан» объявили угрозу, - объяснил парень. – Они первые объявили борьбу, вот те (футбольные хулиганы) и ждали их в торговом центре, но никто не пришел.

Желают друг другу смерти

Конфликт субкультур в Самарской области бушует пока лишь в социальных сетях. «Редановцы» и «оффники» пытаются встретиться в ТЦ «Парк Хаус», назначают время и место, но дальше этого, к счастью, дело не заходит.

Подростки угрожают друг другу в социальных сетях. Фото: Telegram-канал Анти Редан ТЛТ

-За выходные и праздничные дни сообщений о противоправных действиях в торговых центрах Самарской области в органы внутренних дел не зарегистрировано. Сотрудники полиции в постоянном режиме нацелены на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. При возникновении необходимости предусмотрены незамедлительные меры реагирования, - прокомментировали ситуация в ГУ МВД России по региону.

И все же интернет-пользователей настораживает, что дети желают друг другу смерти, угрожают и создают анти-логотипы. Выглядит все это жутковато.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.