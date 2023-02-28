«Поджимал хвост и не давал себя гладить»: в Самаре бродячий пес проводил девушку до дома и обрел семью

В Самаре бродячий пес проводил девушку до дома и обрел семью. Фото: Марина Захватова

В Самаре бездомный пес увязался за девушкой на улице и обрел настоящую семью. Бродячий рыжик боялся людей и с опаской обходил их стороной, пока однажды летним вечером он не встретил Катю. Собачье сердце затрепетало, душа потянула пса следом за девушкой. Наверное, рыжик и представить не мог, что таинственная незнакомка приведет его к любящей и заботливой семье. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности этой истории.

«Проводил до подъезда и остался в семье»

Тони попал в семью совершенно случайно в 2021 году. К будущим хозяевам его привело сердце, не иначе. Жительница Самары Катя лишь показала ему дорогу.

-Мы готовились к отпуску. У дочери как раз был последний рабочий день. Она шла домой, позвонила и сказала, что за ней увязалась собака. Прислала фотографию. Я подумала, что это небольшой щенок, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Марина. – А оказалось, там волкодав. Он дошел с Катей до подъезда нашего дома. Мы должны были уезжать на следующий день, поэтому решать, что делать с собакой было некогда.

Тогда пса посадили в машину и повезли в ветеринарный центр «ФлагманВет». Рыжика приняли на передержку.

-Мы оставили Тони на 10 дней. Пообещали забрать его сразу после отпуска, но, честно говоря, сами еще сомневались. Времени подумать-то и не было.

«Дома ждали 9 кошек»

Хоть и Марина, ее муж и дочь Екатерина заводить собаку не планировали, но перед чудным рыжиком устоять не могли. Мысли о собаке не покидали семью даже во время отдыха.

-Долго решали, что будем делать. Переживали. Нас ведь дома ждали 9 кошек, а тут еще собака, - говорит самарчанка.

Спустя 10 дней Марина с мужем и дочерью вернулись в Самару. Раздался звонок из приюта. Рискнули. Через сутки Тони был уже дома. По словам Марины, это была судьба. Ведь все их питомцы пришли в семью сами.

-Мы никогда целенаправленно не заводили животных. Многие наши кошки также приставали на улице. Ну, а если животное идет, то значит что-то почувствовало. Всегда берем того, кто к нам приходит. Собака исключением не стала.

Тони обожает кататься на машине и гулять с другими собаками. Фото: Марина Захватова

«Поджимал хвост и не давал себя гладить»

Марина вспоминает: Тони был запуганным худеньким псом. Но семья была готова к сложностям.

-Наша жизнь сильно изменилась. Мы подстраивались под Тони. Ведь, что бы не было вечером, в 5 утра его нужно было выводить на прогулку, - рассказывает самарчанка. – Первое время он не воспринимал поводок, не давал себя гладить, поджимал хвост. Доверия не было.

Кошки от нового члена семьи в восторге не были: шипели, вставали на дыбы.

-Мне кажется, Тони боялся их больше, чем они его. Но драк никогда не было. Собака была изначально очень культурной, редко шкодила.

Семья старалась. Марина обращалась за советами к кинологу, ведь искренне хотела помочь Тони быстрее адаптироваться к новому месту.

- Он долго забивался в угол, боялся кошек. Мы терпеливо ждали, никогда не ругали, хвалили за хорошее поведение. Старались дарить ему больше ласки.

Остались травмы прошлого

Спустя время любовь все же победила. Сейчас Тони полностью доверяет своим хозяевам, безумно их любит, обожает кататься на машине и гулять с другими собаками. А что кошки? А с ними он теперь спит в обнимку.

-Приняли его. Второй год уже вот спят с ним на подстилке. Если хулиганят, то даже не боятся перепрыгнуть через него. Для них он уже давно не объект страха.

И все же у Тони остались травмы прошлого. Чего он натерпелся на улице — остается лишь догадываться.

-Он боится громкого шума. Например, если что-то упадет, то он сразу прячется в угол и сворачивается в клубок. Стараемся в этим бороться, - говорит Марина. – На улице он признает только тех собак, что на поводке. При виде бездомных у него случаются сильнее приступы агрессии. Я думаю, в его глазах бродяги могут быть конкурентами.

Марина призналась: хоть и собака в семье чуть больше года, но ощущение, что он был всегда. Теперь самарчанка просто не представляет без него свою жизнь.