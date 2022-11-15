Годовалый малыш борется со страшной генетической болезнью, но ему можно помочь

Фото: фонд Алеша

Годовалому Матвею несмотря на свой юный возраст выпало серьезное испытание, с которым он и его родители не в силах справиться самостоятельно. Мальчику недавно исполнился год, но ему не до праздников, сейчас у него другая задача - бороться с редкой и очень коварной болезнью. Синдром Гурлера — один из самых грозных, действующий сразу на все органы и системы организма, генетических недугов. Дети с таким диагнозом редко доживают до 10 лет. И развивается он стремительно, имея накопительный эффект. Последствия болезни проявляются шаг за шагом, разрушая детский организм. Сердце и печень увеличиваются, рост костей останавливается, подвижность суставов нарушается, разрастается язык, меняются черты лица. Дышать становится тяжело, почти невозможно. А самое страшное — разрушается головной мозг.

Но есть и хорошая новость - Матвею можно помочь. Каждый из нас может подарить этому малышу шанс на выздоровление. На это надеется и мама малыша, которая еще беременной осталась без сильного плеча и помощника - отец ребенка бросил ее. И отказался сдавать анализы, когда у Матвея обнаружили болезнь, а ведь он мог быть потенциальным донором. Из-за этого донора пришлось искать за границей. И такой человек, который отдаст часть своего костного мозга совершенно безвозмездно, нашелся в Израиле.

Фото: фонд Алеша

Донорский костный мозг нужен для трансплантации. Это единственный способ спасти Матвея, полностью остановив болезнь. Клетки донора будут вырабатывать нужные ферменты. Но необходимо успеть в ближайшие месяцы. Ведь трансплантация останавливает болезнь, но тот вред, что недуг успеет нанести, будет не исправить. Операция стоит 16 342 585 рублей, сейчас собрана треть суммы.

Мама Матвея - сирота, поэтому не понаслышке знает, как важна забота и мамино тепло. Она борется за жизнь своего ребенка и очень хочет подарить своему малышу выздоровление. И в этом ей помогает фонд «Алеша». Прямо сейчас идет сбор для Матвея, который может спасти ему жизнь. Пожертвовать любую комфортную для вас сумму можно здесь.