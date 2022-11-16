«Как из печки, только заводской»: самарские хлебопеки раскрыли секреты производства деревенского хлеба

Особенности массового производства

Пять лет назад хлебные полки самарских магазинов уже ломились от пшеничных и ржаных «кирпичиков», пухлых батонов и булок, знакомых с советских времен «Дарницких» и модных «ЗОЖных» хлебов. Казалось бы, выбор богатейший на любой вкус и спрос, разве может чего-то не хватать потребителю? Оказалось, может. Забегая вперед, скажем - даже у пятого поколения городских жителей невесть откуда просыпается генетическая память предков при виде и аромате пышного пшеничного круглого каравая с тонкой хрустящей корочкой и упругим «ноздреватым» мякишем. По такому деревенскому хлебушку, как оказалось, скучает даже лощеный топ-менеджер, и у самых строгих ЗОЖниц со стажем текут слюнки. Все просто: если наши предки веками ломали горбушку каравая из печи, то и несколько десятков лет массового заводского производства хлебов не изменят наследного вкуса.

Хрустящая корочка и пышный мякиш – устоять невозможно.

И тем не менее – парадокс: всего пять лет назад круглого белого каравая на самарских прилавках не было. Не выпускали массово. «КП» уточнила у самарских хлебопеков, в чем причина. Оказалось, дело в… математике и в логике производственного процесса на крупных заводах.

- Задача любого предприятия – выпустить как можно больше продукции, используя имеющиеся ресурсы самым продуктивным образом. Формовых изделий в виде кирпичика в печь помещается больше, чем круглых такого же веса. А значит, за одну загрузку будет выпечено больше продукции. Удовлетворить массовый спрос на хлеб проще и выгоднее, если выпускать прямоугольные формовые буханки и продолговатые батоны. Делать круглый хлеб сложнее и хлопотнее, - рассказала «Комсомолке» руководитель производственно-технологической лаборатории Самарского хлебозавода №5 Элеонора Ферингер.

Печи у современных хлебопеков сильно отличаются от деревенских.

Впрочем, на прилавках встречаются круглые ржаные и ржано-пшеничные изделия – тот же «Дарницкий», «Старосельский»… Но, как говорят сами хлебопеки, ржаных хлебов они выпускают значительно меньше, чем пшеничных: таковы особенности нашего с вами спроса. Если белый хлебушек мы готовы есть с кашей на завтрак, с супом на обед и вечером на ужин, да еще в перерывах перехватываем с сыром или колбасой, то ржаной – чаще всего хлеб для первых блюд, закусок и бутербродов.

Секреты пышного мякиша

И тем не менее пять лет назад в Самаре появился круглый пшеничный хлеб именно в массовом варианте, на полках обычных магазинов. На производство традиционного деревенского каравая решился Самарский хлебозавод №5. Его генеральный директор Андрей Трофимов поставил перед технологами задачу воспроизвести в условиях крупного предприятия пшеничный хлеб «как у бабушки из печки»: круглый, с тонкой и звонкой корочкой и упругим пушистым мякишем с крупными порами.

Надо сказать, что у деревенской бабушки и у современных технологов крупного предприятия совершенно разные подходы. Бабушка берет муку, какую завезли в магазин, ставит опару «на глазок» и месит тесто вручную, лично следит за выпечкой, и результат всегда вкусный, но разный. На предприятии все процессы замешивания, брожения, расстойки, выпечки, охлаждения и даже нарезки и упаковки автоматизированы, потому что всегда должен получаться одинаковый результат. Зато создание рецепта – чистейшее творчество. У технологов с большим опытом колоссальная «насмотренность» и вкусовая память. Кажется настоящей магией, как они подбирают ингредиенты, их качества, сочетания, пропорции, устанавливают % влажности и температуру в расстойном шкафу, где тесто «подходит» - увеличивается в объеме в 2-2,5 раза, подбирают температурный режим и время выпечки, от которых будет толщина и хрустящая корочка, красивый тон мякиша, его пропеченность, упругость и размер пор.

Горячий деревенский хлеб везут в магазины без упаковки, и его раскупают за считанные минуты.

- У нашего пшеничного круглого каравая очень простой рецепт, ведь это каждодневный деревенский хлеб: мука, вода, дрожжи, хмелевой отвар, соль, сахар. Для него мы берем муку белизной от 55% и с определенными свойствами клейковины, чтобы получить эластичный мякиш, который не крошится. Хлеб с крупными порами невозможно сделать быстрым способом, для него необходимо долгое сбраживание опары, и весь процесс достаточно длительный и трудоемкий, - делится профессиональными секретами Элеонора Ферингер.

После выпечки пробной партии новый продукт проходит дегустрационную комиссию, которая оценивает вкусовые и другие качества и «попадание» в изначальную идею. Если нужно, продукт дорабатывают. У нашего каравая весь процесс появления на свет от техзадания до попадания на полки магазинов занял около 4 месяцев.

Название новому хлебу дал генеральный директор Самарского хлебозавода №5. На финальной дегустации, почувствовав тот самый вкус и аромат хлеба из русской печи, Андрей Трофимов задумчиво произнес:

- Деревенский…

Чтобы подчеркнуть свойства каравая, для него придумали особую упаковку, с рисунком рогожки и деревенским домиком, который неизменно вызывает теплые ассоциации. Так пять лет назад «Деревенский» вышел на прилавки магазинов в Самарской области в двух вариантах: нарезанный в упаковке и так называемый «горячий» хлеб: цельный круглый каравай на деревянных стеллажах, прямо из цеха сразу в магазин.

Три брата

Хлебопеки вспоминают: рожденная ими новинка пришлась по сердцу и горожанам, и жителям области. Удалось в массовом производстве воспроизвести ауру деревенского хлеба. Практически сразу после пшеничного на хлебозаводе №5 выпустили каравай с отрубями, и снова «попали в яблочко» ожиданий покупателей. Ведь сегодня все больше людей уделяют внимание своему здоровью и стараются привнести больше пользы в свой рацион.

Самый «младший» в линейке деревенских хлебов – ржано-пшеничный каравай. Он заварной, а значит, имеет яркий сладковатый привкус за счет осахаривания ржаного солода при высокой температуре, темный цвет и чуть влажноватую текстуру с мелкими порами – и за счет плотности небольшой размер при том же весе, что у пшеничного. По словам технологов, этот вид хлеба хорошо сочетается с такими же яркими на вкус продуктами: сырами, копченостями – идеально для завтраков и бутербродов.

Ржано-пшеничный «Деревенский» хорош для бутербродов и наваристых густых супов.

За пять лет «Деревенский» хлеб узнали и полюбили не только в Самарском регионе – еще в Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областях, Чувашии и Башкирии. Каравай имеет награды «Достояние губернии», «Сто лучших товаров России», «Самарское качество» и многие другие. А создатели «Деревенского» гордятся, что именно самарским технологам удалось повторить классический рецепт каравая из печи, напомнить старшему поколению этот вкус и познакомить молодежь с традициями хлебопечения в современном варианте.