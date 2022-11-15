В Самару в самом начале 2023 года приедет Shaman Фото: Алексей БУЛАТОВ

Январь 2023 таким обилием концертов и звездных спектаклей, как в декабре, не порадует, однако и из представленного можно выбрать себе досуг на один из холодных зимних вечеров. Журналист «КП-Самара» узнала, какие звезды приедут в Самару в январе 2023 и развеселят горожан на новогодних каникулах.

Ледовое шоу «Снежная королева»

Когда: 3 января, 13.00 и 16.00

Где: «Лада-Арена» (Тольятти, ул. Ботаническая, 5)

Билеты: 800 руб.

Если очень хочется танцев на льду, можно сгонять в Тольятти вместе с детьми и посмотреть волшебное шоу «Снежная королева». В постановке принимают участие более 30 артистов: дипломированные фигуристы, чемпионы России и Мира, участники проектов Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Правда, кто именно из звезд российского фигурного катания приедет в Автоград, в афише не сказано.

Shaman

Когда: 5 января, 19.00

Где: Тольятти, Лада-Арена (Тольятти, )

Билеты: 1800-6000 руб.

Певец Shaman (Ярослав Дронов) сегодня не сходит со страниц светской хроники. Выпускник шоу «Голос» записывает патриотические хиты, набирает в сети миллионы просмотров и норовит стать звездой № 1 в России. Оценить талант в январские каникулы смогут и самарцы.

Stand-up комик Андрей Бебуришвили

Когда: 7 января, 18.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билеты: 3200-16800 руб.

Харизматичный резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили выступит со своей программой «Не\зависимый. Скажи зависимости ДА... свидания» аккурат в Рождество. В репертуаре юмориста, как и всегда, шутки на грани фола. Цены на билеты, впрочем, тоже.

Спектакль «Собачье сердце»

Когда: 27 января, 19.00

Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7)

Билеты: 1000-2600 руб.

Актуальная классика от Михаила Булгакова в исполнении известных актеров российского кино - Игоря Ливанова, звезды «Реальных пацанов» Антона Богданова, Вячеслава Гришечкина и других. Режиссер - Валерий Саркисов.

Оксана Ковалевская (группа «Краски»)

Когда: 28 января, 21.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билеты: 700-5600 руб.

Всем, кто хочет вспомнить 90-ые и от души оторваться на танцполе, посвящается. Оксана Ковалевская, солистка группы «Краски», исполнит такие хиты, как «Он не знает ничего», «Сегодня к маме я приехала домой» и, конечно, «Старший брат».

Мюзикл «Кабаре» с Анастасией Стоцкой

Когда: 29 января, 19.00

Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7)

Билеты: 1000-5000 руб.

Мюзикл «Кабаре» — это история певицы Салли Боулз, живущей в Берлине 30-х годов, и ее бурных любовных отношений на фоне набирающего политическую силу фашизма. Роль Салли играет Анастасия Стоцкая. Драматичная история любви и потрясающая музыка не оставят равнодушными никого.

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