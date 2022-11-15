Сашу Трусову ждут в Самаре
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Опубликовано полное расписание прямых трансляций пятого этапа Гран-при по фигурному катанию. Очередной этап всероссийских соревнований пройдет в Самаре с 16 по 20 ноября 2022 года. Прокаты взрослых фигуристов состоятся 18-20 ноября. Участниками самарского этапа Гран-при станут Александра Трусова, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Артур Даниелян и другие фигуристы.
Прямые трансляции короткой программы и произвольной программы пятого этапа Гран-при в Самаре с 18 по 20 ноября 2022 можно будет увидеть на сайте Первого канала. Следить за текстовыми трансляциями, чтобы узнать все результаты максимально быстро и точно, можно на сайте «КП-Спорт».
Приводим точное расписание прямых трансляций пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию.
Время московское
16 ноября, среда
17:00-18:00 танцы на льду, юниоры, ритм-танец
18:15-19:15 пары, юниоры, короткая программа
17 ноября, четверг
12:15-13:20 танцы на льду, юниоры, произвольный танец
13:40-14:45 пары, юниоры, произвольная программа
15:05-17:25 девушки, короткая программа
17:45-20:05 юноши, короткая программа 18 ноября, пятница
18 ноября, пятница
11:45-14:20 девушки, произвольная программа
14:35-17:15 юноши, произвольная программа
19 ноября, суббота
Короткие программы
12:30-13:45 танцы на льду
14:00-15:30 женщины
16:15-17:20 пары
17:35-19:05 мужчины
20 ноября, воскресенье
Произвольные программы
12:00-13:30 танцы на льду
13:45-15:30 женщины
15:45-17:00 пары
17:15-19:00 мужчины
Одной из главных интриг «Волжского пируэта» станет противостояние теперь одногруппниц Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной. Муравьева и Самоделкина уже взяли серебро на одном из этапов. У Саши только третье место. У Трусовой 14 баллов в общем зачете, у ее соперниц по 16.