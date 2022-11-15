Сашу Трусову ждут в Самаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опубликовано полное расписание прямых трансляций пятого этапа Гран-при по фигурному катанию. Очередной этап всероссийских соревнований пройдет в Самаре с 16 по 20 ноября 2022 года. Прокаты взрослых фигуристов состоятся 18-20 ноября. Участниками самарского этапа Гран-при станут Александра Трусова, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Артур Даниелян и другие фигуристы.

Прямые трансляции короткой программы и произвольной программы пятого этапа Гран-при в Самаре с 18 по 20 ноября 2022 можно будет увидеть на сайте Первого канала. Следить за текстовыми трансляциями, чтобы узнать все результаты максимально быстро и точно, можно на сайте «КП-Спорт».

Приводим точное расписание прямых трансляций пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Время московское

16 ноября, среда

17:00-18:00 танцы на льду, юниоры, ритм-танец

18:15-19:15 пары, юниоры, короткая программа

17 ноября, четверг

12:15-13:20 танцы на льду, юниоры, произвольный танец

13:40-14:45 пары, юниоры, произвольная программа

15:05-17:25 девушки, короткая программа

17:45-20:05 юноши, короткая программа 18 ноября, пятница

18 ноября, пятница

11:45-14:20 девушки, произвольная программа

14:35-17:15 юноши, произвольная программа

19 ноября, суббота

Короткие программы

12:30-13:45 танцы на льду

14:00-15:30 женщины

16:15-17:20 пары

17:35-19:05 мужчины

20 ноября, воскресенье

Произвольные программы

12:00-13:30 танцы на льду

13:45-15:30 женщины

15:45-17:00 пары

17:15-19:00 мужчины

Одной из главных интриг «Волжского пируэта» станет противостояние теперь одногруппниц Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной. Муравьева и Самоделкина уже взяли серебро на одном из этапов. У Саши только третье место. У Трусовой 14 баллов в общем зачете, у ее соперниц по 16.