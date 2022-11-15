«У нее три паспорта»: в Самаре старовер добивается высылки из России жены-иностранки и опеки над дочерьми

Мария взяла детей и сбежала от мужа в кризисный центр Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Самаре старовер добивается высылки из России жены-иностранки и опеки над маленькими дочерьми. История Марии и Сергея (имена изменены –Прим.Ред.) похожа на сценарий остросюжетного кино. Все начиналось хорошо – русский аспирант и девушка с Балканского полуострова познакомилась 10 лет назад в Нью-Йорке, полюбили друг друга и поженились. После рождения двух маленьких дочек семья переехала в Самару. Сергей увлекся религией, вступил в одну из старообрядческих церквей, ввел дома новые порядки и стал водить девочек на службы. Жена это увлечение не поддержала и, опасаясь за дочерей, подала на развод. А потом и вовсе сбежала от мужа с дочками в кризисный центр для женщин «Ты не одна», обвинив его в попытках лишить ее детей. Мужчина с потерей девочек не смирился, и вот уже несколько месяцев приходит к кризисному центру, караулит на крыльце и подолгу терзает звонок, пугая остальных обитательниц и мешая спать маленьким детям. Как рассказывает Мария, Сергей даже пытался силой похитить одну из дочерей на улице, и вернул ее матери только после вмешательства неравнодушных прохожих, и теперь девочки при словах «пришел папа» прячутся под кровать. Сейчас в трех самарских судах между Марией и Сергеем идут три разных процесса - бракоразводный, по определению порядка общения отца с детьми и по определению порядка общения с девочками их бабушки – матери Сергея. Кроме того, мужчина добивается, чтобы его супругу лишили вида на жительство в России, а опеку над дочерьми доверили ему. Отец-старовер и его адвокат рассказали журналисту «КП-Самара» свою версию событий и о том, чего они добиваются.

Защитил диссертацию по астрофизике

Сергей родился в Москве и получил хорошее образование, с юности побеждая в олимпиадах по физике и астрофизике. После окончания столичного вуза он поступил в Колумбийский университет в США, защитил там диссертацию по астрофизике и остался в учебном заведении в качестве аспиранта.

- В США он познакомился с полячкой Марией, которая была старше его на 11 лет и имела три гражданства – польское, болгарское по отцу и американское по первому мужу, - сообщил журналисту «КП-Самара» адвокат Сергея Владимир Александров. – Сергей очень хотел семью и детей, а Мария хотела стать врачом. Но в США это очень дорого, поэтому после рождения дочерей Мария подала заявку на учебу в России по международной программе сотрудничества, и попала в Самарский медицинский университет. Она совсем не занималась детьми, на прогулку их водил Сергей, ее даже не помнят в лицо вездесущие бабушки, сидящие на лавочке у подъезда. А вот его они хорошо знают, он помог сделать во дворе детскую площадку.

«В этой ночлежке женщинам показывают, что им не нужен муж»

Как сообщил адвокат, в кризисном центре, куда сбежала от супруга Мария, отцу не позволяют видеться с детьми.

- Непонятно, на каких основаниях эта ночлежка удерживает детей, - говорит Владимир Александров. - Юридических оснований для этого нет. Они говорят, что якобы дети находятся с матерью, но путаются в показаниях. А Сергей каждый день приходит к ней на работу и снимает на видео, спрашивая – где дети? Естественно, их там с ней нет. У нее буйная фантазия и склонность ко лжи. У нее нет ни жилья, ни денег, она учится и работает медсестрой. Единственное, чего она хочет – получить российское гражданство, развестись и брать с Сергея алименты. А Сергей – гражданин России, доктор наук по астрофизике, в Самаре одно время был директором планетария, пока Мария не вынудила его уволиться с этой работы, потом преподавал в начальных классах в одной из гимназий, сейчас работает репетитором в онлайн-школе, получает хорошую зарплату. Он действительно старовер, но не запрещал дочерям ходить в музыкальную школу, даже сам их туда водил. Девочки очень любили отца, а им сейчас внушают, что он их увезет в Сибирь в концлагерь и они будут там в одних ночнушках ходить. В этой ночлежке просто разрушают семьи, показывают женщинам, что им не нужен муж.

«Оставить детей с матерью не входит в планы»

Адвокат сообщил, что оставить детей с матерью не входит в планы Сергея. Это же журналисту «КП-Самара» подтвердил и сам мужчина.

- Я добиваюсь, чтобы справедливость восторжествовала, - пояснил Сергей. – Она не дает мне видеться с детьми. Кроме того, при подаче заявления на получение гражданства РФ она скрыла свои три существующих паспорта. Это нарушение, и я сообщил об этом в миграционное ведомство. По закону ее должны лишить и права на временное пребывание в стране. Я хотел бы сохранить семью, но в тех условиях, которые она создала, это невозможно. Я считаю, что девочки должны остаться со мной, но у меня нет цели лишить ее общения с детьми. Если ее вышлют из России и запретят въезд, я готов встречаться с ней на нейтральной территории, например, в Белоруссии.

Сергей уверяет, что ходить в музыкальную школу он дочкам не запрещал, наоборот, даже делал с ними домашнее задания по музыке, а хореографией они и не занимались.

- Я действительно водил девочек на церковные службы и в воскресную школу, но им там очень нравилось, они с довольствием учили стихи к пасхальному спектаклю. Я их ни к чему не принуждал, - уверяет мужчина.

В настоящее время судебные тяжбы между Сергеем и Марией продолжаются. Судьбу девочек должен решить суд.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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